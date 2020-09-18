Вторая коронавирусная волна

От Австралии до Канарских островов, от Канады до Ближнего Востока – во всем мире с разницей в несколько недель и месяцев сообщают о второй волне заражений коронавирусом. 14 сентября ВОЗ зафиксировала рекордный прирост числа больных коронавирусной инфекцией: за 24 часа было зарегистрировано 307,9 тыс. случаев. Наибольший рост заболеваемости был отмечен в Индии, США и Бразилии. Другие страны, в которых с разницей во времени уже наблюдалось возобновление активности вируса, включают Перу, Израиль, Южную Корею и Австралию. Страны по всей Европе также регистрируют все большее число ежедневных случаев заболевания. Местные ограничения вводятся в наиболее пострадавших регионах, возобновляются призывы носить маски и следовать правилам физического дистанцирования.

Европа

В Европе, как сообщалось в конце августа, стали меньше умирать от коронавируса, но причины этого пока не ясны. В Англии доля инфицированных и впоследствии скончавшихся от коронавируса стала ниже в начале августа, чем в конце июня. За этот период смертность от инфекции упала на 55-80%, в зависимости от того, какой набор данных использовался, выяснил Джейсон Оке из Оксфордского университета со своими коллегами. Например, за неделю, начинающуюся 17 августа, умерло 95 человек и подтверждено чуть более 7000 случаев заболевания по всей Великобритании. В первую же неделю апреля скончались 7164 человека, ещё почти 40 000 показали положительный результат при тестировании на коронавирус.

Разделение смертей на случаи дает приблизительный коэффициент летальности около 1% в августе по сравнению с почти 18% в апреле. Эти цифры не отражают реальный уровень смертности в настоящее время, потому что количество смертей отстает от фактов инфицирования на несколько недель, а режимы тестирования менялись. Но они все равно указывают на некоторый сдвиг. Ситуация не уникальна для Англии и остальной Великобритании, утверждает Оке, который обнаружил, что тенденция наблюдается по всей Европе. Тем не менее, почему это происходит, не так ясно. Данные по Англии свидетельствуют, что доля заражённых молодых людей выше, чем это было в период первого пика заболеваемости в апреле, при этом уровень заболеваемости в период с 10 по 16 августа был самым высоким среди людей в возрасте от 15 до 44 лет. Известно, что COVID-19 менее опасен для молодых, поэтому изменение демографической группы инфицированных может быть одной из возможных причин того, что болезнь в настоящее время кажется менее смертоносной. Однако Оке не думает, что одного изменения в возрастном составе достаточно для объяснения того, что происходит. По его словам, у многих пожилых людей всё ещё регистрируют положительные результаты на коронавирус. Другое возможное объяснение, как считают некоторые исследователи, состоит в том, что больные получают более эффективное лечение в больницах, в которых стало больше коек.

В воскресенье 6 сентября британские власти заявили о 2988 новых случаях коронавируса, что стало самым высоким показателем с 23 мая, когда Британия находилась в режиме строгой изоляции. В Испании, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы, также растет число больных. На 100 тыс. жителей Испании – 268 зараженных. Это самый высокий показатель среди европейских стран. С начала сентября в Испании регистрируют больше заболевших, чем во время первой волны коронавируса в апреле. Нышнение заболевшие в Испании, как и в Британии, стали моложе: теперь там преимущественно болеют люди до 40 лет, а их болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых. Вместе с возрастом снизилась и летальность: в весенний пик в стране умирало в среднем 700 людей в день, теперь же – 70. При этом весенний сценарий с переполненными больницами маловероятен, заявил профессор Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада. Сейчас в стране занято всего 7,5% больничных мест. В связи с этим в Испании пока не вводят новые общенациональные ограничения, лишь в некоторых регионах власти настаивают на ношении масок и запрещают собираться группами свыше 10 человек.