«Похороны были каждый день»

Один из тех, кого здесь похоронили летом, - Орыскали Ерболов, которому на момент смерти было 80 лет. В Шамалган он переехал три года назад, чтобы быть ближе к детям, а до этого жил в Семее. С ним в Алматинскую область переехала его жена, младший сын и сноха. Другая сноха Ерболова, живущая в Алматы, говорит, что у него было крепкое для его возраста здоровья.

«Он очень серьезно следил за своим здоровьем, аккуратно пил таблетки. Каждый вечер он держал ноги в теплой воде. В марте, когда ему исполнилось 80 лет, он перенес операцию. Мы планировали [позже] отметить его юбилей. У него много детей, все хотели его поздравить. Боялись операции, потому что он пожилой, но он хорошо ее перенес. Если бы не этот вирус, то я уверена, что еще лет пять он точно прожил бы. Он был живчик, сам ходил, все делал. У него были проблемы со слухом и зрением — но и все, остальное у него было идеально. Он финансовые дела вместе со снохой решал, они были очень близки. Они были заодно, обсуждали, что посадить в огороде. Он любил детей, внуков, они к нему постоянно приезжали», - говорит его сноха Гульсум Ерболова.

Когда этим летом Орыскали Ерболов почувствовал головную боль, за ним ухаживала сноха, жившая с ним в Шамалгане, медработница. Но через некоторое время появились другие симптомы коронавируса, ему стало хуже.

«Его сноха, жившая с ними, медсестра, работает в 7 больнице в Калкамане. Она тогда была дома, их отправили в отпуск. Созванивалась с врачами, спрашивала, как можно лечить. Кололи антибиотики внутривенно, капали витамины, глюкозу. Нам сказали не приезжать, потому что все болеют. Папа болел неделю, потом ему стало сильно плохо, у него был жар, его начало знобить. Несвязная речь, бред. Вызвали скорую. Приехала скорая, сказали, чтобы сами везли в больницу, сняли рентген. Поехали в Каскелен (райцентр, в нескольких километрах от Шамалгана - V), сделали снимок. Он показал двустороннюю пневмонию, что легкие поражены, кажется, на 60-70 процентов. У него была одышка, он посинел», - вспоминает Ерболова.

Родственникам Орыскали Ерболова в местной больнице сказали, что аппаратов ИВЛ нет. «Есть только кислород, сказали. Папа будто чувствовал — не хотел оставаться в этой больнице. Он взял за руки сноху и сказал, чтобы она отвезла его домой. Сноха, сама медсестра, посмотрела на аппарат и увидела, что он не работает, кислород оттуда не идет. Она спросила, что это такое, а ей ответили, что все нормально, мол, езжайте [домой], утром приедет врач, все посмотрит, вы сами с ним поговорите. Наши, понадеявшись на это, уехали в три часа ночи. В семь утра сноха приехала в больницу, чтобы узнать, как папа. Ей сказали, что он в шесть утра умер», - рассказывает женщина.

Вспоминая похороны, она также говорит, что в тот день на шамалганском кладбище был «ажиотаж».