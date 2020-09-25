Процесс / Общество
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25 сентября 2020
Тамара Вааль, фото автора

Атырау обещают улучшение экологической ситуации в течение трех лет

АНПЗ рекультивирует больше половины земель «Тухлой балки»

Атырау обещают улучшение экологической ситуации в течение трех лет

К концу 2023 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершит реализацию проекта «Тазалык». Это позволит на треть снизить забор воды из реки Урал и вдвое сократить сбросы на поля испарения. Сами же поля «Тухлой балки» к этому времени будут полностью рекультивированы. Стоимость проекта оценивается в 34 млрд тенге.

Площадь полей испарения - «Тухлой балки», куда сбрасываются сточные воды АНПЗ и со всего левого берега Атырау, составляет 1500 гектаров. В 2019 году местные власти разделили эти земли на две части – 476 пообещали рекультивировать за свой счет, оставшиеся 860 передали нефтеперерабытвающему заводу.

Специалисты АНПЗ утверждают, что качество воды на этих двух территориях значительно отличается.

«Был совместный отбор проб воды, в котором принимали участие АНПЗ, «Казгидромет» и независимые лаборатории. Результаты анализа показали, что содержание нефтепродуктов в городских сточных водах от 20 до 59 миллиграмм на литр. На наших же полях испарений 2 миллиграмма содержания нефтепродуктов на один миллилитр. Этот норматив соблюдается», - рассказывает технолог проекта «Тазалык» Адильбек Имангалиев.

Поля испарения, которыми управляет АНПЗ

Поля испарения в управлении акимата

Проект «Тазалык» планируется реализовать в три этапа. На первом будет произведена модернизация механических очистных сооружений, через которые проходят сточные воды из АНПЗ. На втором – биологические очистные сооружения, где вода будет окончательно очищаться и затем сливаться на поля испарения. Новая технология позволит забирать меньше воды из реки Урал, за счет вторичного использования своей очищенной технической воды.

«Производственные стоки со всех установок поступают в механические очистные сооружения в объеме 500 кубометров в час. В среднем, мы сбрасываем на поля испарения в год около 4 млн кубометров воды. После реализации проекта мы на 50% снизим сбросы на поля испарения, соответственно, 2 млн кубометров воды мы будем возвращать в технологию. За счет этого снижение потребления воды из реки Урал АНПЗ сократит на 30%», - говорит заместитель начальника технического отдела АНПЗ Наиль Хакимов.

Строительная площадка, где будут расположены механические очистные сооружения

Заместитель начальника технического отдела АНПЗ Наиль Хакимов

На третьем этапе будет проведена рекультивация полей испарения, затем их осушат. Также АНПЗ проведет реконструкцию канала нормативно-очистных стоков – это закрытый канал, который будет доведен до городских канализационных очистных сооружений.

«За этими полями испарения предусмотрены новые поля площадью 2 000 гектаров. Но туда уже будет направляться чистая вода. Ее можно будет использоваться, в том числе, для полива деревьев. Реализация проекта «Тазалык» позволит улучшить экологическую ситуацию в городе Атырау», - заверяет Имангалиев.

Технолог проекта «Тазалык» Адильбек Имангалиев

В данный момент АНПЗ завершил разработку проекта, он находится на согласовании в местных исполнительных органах, затем документы направят на государственную экспертизу. После этого здесь приступят к реализации модернизации очистных сооружений и рекультивации земель. Проект стоимостью в 34 млрд тенге планируется завершить к концу 2023 года.

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