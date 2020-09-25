Атырау обещают улучшение экологической ситуации в течение трех лет

К концу 2023 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершит реализацию проекта «Тазалык». Это позволит на треть снизить забор воды из реки Урал и вдвое сократить сбросы на поля испарения. Сами же поля «Тухлой балки» к этому времени будут полностью рекультивированы. Стоимость проекта оценивается в 34 млрд тенге.
Площадь полей испарения - «Тухлой балки», куда сбрасываются сточные воды АНПЗ и со всего левого берега Атырау, составляет 1500 гектаров. В 2019 году местные власти разделили эти земли на две части – 476 пообещали рекультивировать за свой счет, оставшиеся 860 передали нефтеперерабытвающему заводу.
Специалисты АНПЗ утверждают, что качество воды на этих двух территориях значительно отличается.
«Был совместный отбор проб воды, в котором принимали участие АНПЗ, «Казгидромет» и независимые лаборатории. Результаты анализа показали, что содержание нефтепродуктов в городских сточных водах от 20 до 59 миллиграмм на литр. На наших же полях испарений 2 миллиграмма содержания нефтепродуктов на один миллилитр. Этот норматив соблюдается», - рассказывает технолог проекта «Тазалык» Адильбек Имангалиев.
Проект «Тазалык» планируется реализовать в три этапа. На первом будет произведена модернизация механических очистных сооружений, через которые проходят сточные воды из АНПЗ. На втором – биологические очистные сооружения, где вода будет окончательно очищаться и затем сливаться на поля испарения. Новая технология позволит забирать меньше воды из реки Урал, за счет вторичного использования своей очищенной технической воды.
«Производственные стоки со всех установок поступают в механические очистные сооружения в объеме 500 кубометров в час. В среднем, мы сбрасываем на поля испарения в год около 4 млн кубометров воды. После реализации проекта мы на 50% снизим сбросы на поля испарения, соответственно, 2 млн кубометров воды мы будем возвращать в технологию. За счет этого снижение потребления воды из реки Урал АНПЗ сократит на 30%», - говорит заместитель начальника технического отдела АНПЗ Наиль Хакимов.
На третьем этапе будет проведена рекультивация полей испарения, затем их осушат. Также АНПЗ проведет реконструкцию канала нормативно-очистных стоков – это закрытый канал, который будет доведен до городских канализационных очистных сооружений.
«За этими полями испарения предусмотрены новые поля площадью 2 000 гектаров. Но туда уже будет направляться чистая вода. Ее можно будет использоваться, в том числе, для полива деревьев. Реализация проекта «Тазалык» позволит улучшить экологическую ситуацию в городе Атырау», - заверяет Имангалиев.
В данный момент АНПЗ завершил разработку проекта, он находится на согласовании в местных исполнительных органах, затем документы направят на государственную экспертизу. После этого здесь приступят к реализации модернизации очистных сооружений и рекультивации земель. Проект стоимостью в 34 млрд тенге планируется завершить к концу 2023 года.