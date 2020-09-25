Атырау обещают улучшение экологической ситуации в течение трех лет

Площадь полей испарения - «Тухлой балки», куда сбрасываются сточные воды АНПЗ и со всего левого берега Атырау, составляет 1500 гектаров. В 2019 году местные власти разделили эти земли на две части – 476 пообещали рекультивировать за свой счет, оставшиеся 860 передали нефтеперерабытвающему заводу.

Специалисты АНПЗ утверждают, что качество воды на этих двух территориях значительно отличается.

«Был совместный отбор проб воды, в котором принимали участие АНПЗ, «Казгидромет» и независимые лаборатории. Результаты анализа показали, что содержание нефтепродуктов в городских сточных водах от 20 до 59 миллиграмм на литр. На наших же полях испарений 2 миллиграмма содержания нефтепродуктов на один миллилитр. Этот норматив соблюдается», - рассказывает технолог проекта «Тазалык» Адильбек Имангалиев.