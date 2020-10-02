Революция для IT

30-летний айтишник Максим (он попросил не указывать его фамилию в целях безопасности) ходит по улицам Киева с кошкой Полиной на шее. Недавно он переехал из Минска, отсидев там в изоляторе трое суток. 11 августа он ехал на велосипеде по пустой улице, но домой так и не попал – ОМОН забрал его в автозак и отвез в «знаменитый» изолятор на Окрестина. Как и многих задержанных, Максима избивали силовики.

Максим продолжил выходить на акции протеста. Но через некоторое время понял, что находиться в стране небезопасно. Он говорит, что хотел свободно выражать свои мысли и рассказывать о том, что с ним произошло, не переживая, что силовики могут забрать его прямо из квартиры. К тому же, добавляет Максим, он не хотел спонсировать налогами «кровавый режим».

Компания, в которой работает Максим, тоже решила устроить налоговую забастовку и коллективно переехала в Украину. Это не единичный случай IT-эмиграции из Беларуси. Руководитель компании Iomico Николай Мурзенков переехал со своей семьей во Львов. Он рассказывает, что сначала 9 августа отключили интернет, а потом стало известно, что один из его сотрудников попал в СИЗО после протестов. Через две недели Николай уехал в Украину. Говорит, что предложил переехать всем сотрудникам компании. «В ответ услышал молчание. Моя команда захотела стать частью протестного движения и решила остаться», — говорит Николай.

Как Беларусь стала «IT-страной»

В Советском Союзе Беларусь считалась одним из основных сборочных цехов СССР. Здесь размещались высокотехнологичные производства, которые выпускали телевизоры, холодильники и компьютеры. Для работы этих предприятий требовались квалифицированные работники, поэтому возникали университеты с сильной инженерной и математической базами. Когда СССР распался, многие выпускники технических специальностей, в том числе программисты, уехали в США и Европу, так как в Беларуси особых перспектив для них не было. Но уже в конце 90-х — начале 2000-х стали появляться компании, которые затем составили ядро Парка высоких технологий (ПВТ).