«У вас же в Алматы еще хуже». Как задыхается Усть-Каменогорск

Первое, что говорят гостю в Усть-Каменогорске: не гулять в промышленной зоне, потому что там можно получить «ожог носоглотки» — неофициальный диагноз, знакомый каждому горожанину. Симптомы такие же, как при простуде: чуть повышается температура и першит в горле. Если сильно не повезет, то может быть рвота и проблемы с желудком. Второе, что часто можно услышать, если ты признаешься, что приехал из Алматы: «Ну, у вас-то хуже». Не совсем так.

Алматы и Усть-Каменогорск во многом похожи: тоже предгорье, тоже часто безветренно, ТЭЦ работает на угле с высокой зольностью, много машин. Но есть главное отличие: Усть-Каменогорск - промышленный город, центр цветной металлургии. В 50-х годах здесь возникли «Казцинк», Ульбинский металлургический завод, Титано-магниевый комбинат и другие предприятия. Все они влияют на экологию города.

«Казцинк», ТЭЦ, автомобили и частный сектор

Официально загрязняющий «пирог» выглядит так: выбросы автотранспорта — 90 тысяч тонн или 56,7%, выбросы предприятий — 54 548 тонн или 34,3%, бытовые печи частного сектора — 14 100 тонн в год или 8,8%.

На 343 тысячи жителей города приходится около 120 тысяч автомобилей. Главный эколог Восточно-Казахстанской области Данияр Алиев на этой должности недавно и признается, что первое, что ему бросилось в глаза, когда его перевели в Усть-Каменогорск, — старые автобусы, которые едут в шлейфе собственных выбросов:

«У нас устаревший автотранспорт, его давно пора заменить. Я не знаю, какого года выпуска наши автобусы, наверное, это даже не 90-е. Поэтому у города в плане модернизация автопарка: до 2022 года должны заменить 200 автобусов».

Кроме того, он признает, что его ведомство не может проверять качество топлива, потому что это юрисдикция инспекции в сфере топливного контроля при министерстве энергетики.