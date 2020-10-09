«В пиковый период количество похорон увеличилось на 50 процентов»

«С местами для мертвых было туго»

Христианское кладбище Сарани представляет собой глубокий лабиринт из плотно прилегающих друг к другу могильных оград и зарослей. Обойдя его только по периметру, можно насчитать 16 захоронений, сделанных весной и летом этого года. Еще три новых захоронения – с могильными плитами и деревянными кольями – можно увидеть, отправившись на ближайшее мусульманское кладбище по дороге к заброшенному району РТИ.

Водитель ритуальной машины, которую мы встречаем у христианского кладбища, говорит, что с начала пандемии количество заказов значительно выросло. О том, что в этом году в городе было больше похорон, рассказывает и мулла Саранской мечети Сайлаубайкажы Шамшенов.

«Мы даже в последнее время боялись. Некоторые – не знаешь, действительно чем человек болеет? Говорили, бронхит, объясняли: «такая болезнь, помогите, помогите». Помочь надо. Мы на омовение ходили, намаз читали», - говорит он, добавляя, что молитву читали «на расстоянии».

«В этом году летом больше [умерших было]. В июне месяце больше выдалось», - рассказывает Шамшенов, отмечая, что зачастую муллы не знали, от какой болезни умер человек: