Несвободные женщины Востока

«Инкубатор сил зла»

В сентябре апелляционный суд Египта оставил в силе приговор на три года лишения свободы Манар Сами, молодой египтянке, обвинённой в «подстрекательстве к безнравственности и разврату» за размещение видеороликов в социальной сети TikTok. Ранее было отложено рассмотрение апелляции двух других египетских девушек, популярных в соцсети, – Ханин Хоссам и Мавады Аль-Адхам.

Летом Аль-Адхам, 22-летняя студентка, была приговорена к двум годам заключения после того, как ее признали виновной в нарушении семейных ценностей. Она была арестована в мае после публикации видеороликов в TikTok и Instagram, на которых подпевала известным песням и танцевала. Прокурор счел ее видео неприличным. У Мавады более 3 миллионов подписчиков в TikTok и 1,6 миллионов – в Instagram. «Она всего лишь хотела быть популярной, – сокрушается Рахма, ее старшая сестра. – Она не сделала ничего плохого, моя сестра не преступница».

Аль-Адхам – одна из пяти девушек, приговоренных к одинаковому тюремному сроку и штрафу в размере около $20 тыс. (более 8,5 млн. тенге – V). Большинство этих девушек принадлежит к низшему социально-экономическому классу и являются легкой добычей для уголовного преследования, поскольку у них мало ресурсов и нет связей, чтобы защитить себя в суде. Например, Манар Сами, обязанная выплатить такой же большой штраф и внести залог в размере 20 тыс. египетских фунтов ($1250), вынудила свою мать продать бытовую технику для сбора средств.

На протяжении десятилетий египетские власти усиливали цензуру и репрессии в отношении правозащитников и политических диссидентов. В последние годы правительство ужесточило контроль над тем, что египтяне говорят и делают в интернете, приняв целый ряд репрессивных законов во имя «защиты национальной безопасности» и «борьбы с терроризмом». Он включает в себя закон о борьбе с терроризмом 2015 года – инструмент для преследования активистов и правозащитников. Следующий шаг к всеобъемлющему контролю над онлайн-пространством был сделан в 2018 году с принятием еще двух драконовских законов: закона «О регулировании СМИ», который дал властям больше полномочий блокировать их и подвергать цензуре (включая лидеров общественного мнения с аудиторией более 5000 человек), и закона «О киберпреступности».

По мнению египетского правительства интернет является «инкубатором сил зла», и поэтому за ним необходимо пристально следить. В ноябре 2019 года прокуратура в дополнение к предыдущим законам создала подразделение надзора и анализа, чтобы шпионить за действиями пользователей интернета и социальных сетей, таких как TikTok. Прокуратура гиперболически описала свою миссию как борьбу с «потенциальными опасностями, угрожающими нашей молодежи через цифровые платформы, которые не подлежат никакому регулированию». Когда начали арестовывать популярных тиктокеров, прокуратура заявила, что Египет теперь имеет, помимо суши, моря и воздуха, четвертую «киберграницу» – «ту, которая требует внесения радикальных изменений в законодательный процесс, а также в административные и судебные практики», и которая нуждается «в полном сдерживании и защите, как и любая другая граница».