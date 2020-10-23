Драма с заложниками в прямом эфире

Грузинские власти выплатили полмиллиона долларов человеку, захватившему в заложники 19 человек. В обмен на деньги он освободил всех заложников и скрылся в неизвестном направлении. Официальные структуры практически не делятся информацией, но зато нападают на независимые медиа, анализируют партийную принадлежность заложников и обвиняют политических оппонентов.
Что произошло
Неизвестный мужчина захватил филиал банка в небольшом городе Зугдиди на Западе Грузии днем в среду.
Филиал “Банка Грузии” находится в самом центре городка, на проспекте Гамсахурдиа, в это время здесь, как обычно, было многолюдно. Несколько посетителей, находившихся недалеко от входа, успели выскочить на улицу, еще нескольким удалось бежать через крышу, по пожарной лестнице. 19 человек - среди них сотрудники и клиенты банка - злоумышленник запер в одной комнате на третьем этаже здания.
Почему захват освещался так подробно
В этот день внимание грузинских журналистов и так было направлено на Зугдиди - здесь должна была состояться довольно важная предвыборная встреча оппозиции с населением, поэтому телекомпании мобилизовались почти мгновенно и захват банка телезритель мог наблюдать практически в прямом эфире.
Примерно через час после первых новостей захватчик вышел на связь с оппозиционной и самой рейтинговой грузинской телекомпанией – “Мтавари архи”. Он потребовал, чтобы один из заложников связался по Фейсбуку с гендиректором телекомпании, а тот вывел бы его в прямой эфир. Так впервые были озвучены требования захватчика: 500 тысяч долларов и вертолет. На их выполнение вооруженный мужчина дал властям 2 часа. Заложник, которого вывели в прямой эфир видеозвонком Фейсбук-мессенджера, показал комнату с сидящими на полу людьми и человеком с автоматом, в маске и в военной форме.
К вечеру время ультиматума истекло, а каких-либо сведений о том, что именно предпринимает полиция для освобождения людей, не было. У здания банка собралась толпа, в том числе и родные заложников, некоторые из них узнали о том, что их близких захватили, из выпуска новостей. Журналисты передали несколько синхронов – люди в отчаянии обращались к властям с требованием заплатить выкуп и освободить заложников.
Освобождение
Захватчик начал освобождать заложников вечером. Сначала отпустил двух женщин, затем стало известно, что освобождены все удерживаемые им люди, кроме троих - среди них начальник полиции Самегрело и Земо Сванети – региона, в котором разворачивалась эта драма. Захватчик, держа в руках гранату, вышел из здания банка с тремя заложниками и деньгами. Все четверо погрузились в машину и уехали в неизвестном направлении. Проехав с десяток километров захватчик высадил сопровождавших его людей и скрылся в лесу. Найти его не удалось, его личность тоже не установлена.
Как реагировали власти
Практически всю информацию журналистам приходилось сопровождать словом “вероятно,” потому что официальные структуры не давали сведений и никак не комментировали происходящее. Более или менее информативные сообщения появились только после того, как преступник уехал. В распространенном поздним вечером в среду заявлении МВД фигурировали уже не 19, а 43 освобожденных заложника. Премьер-министр Гиорги Гахария сдержанно прокомментировал ситуацию только через сутки после начала спецоперации, отметив, что после освобождения людей основная задача полиции - найти преступника.
В разгар разворачивающейся в среду драмы выступали замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе и ключевая фигура правящей партии Ираклий Кобахидзе. Оба чиновника напали на журналистов и политических оппонентов: первых обвинили в том, что они позволили выступить в прямом эфире террористу, а вторых в том, что они критикуют власти, тем самым зарабатывая очки в преддверии парламентских выборов.
Журналистов также обвинили в том, что они слишком подробно освещали ход спецоперации в прямом эфире и тем самым могли помешать правоохранителям. С этим отчасти согласились и медиа эксперты, правда, с ремаркой: власти должны были вести четкую коммуникацию с журналистами и дать понятные разъяснения о том, что можно показывать в эфире, и чего нельзя.
Война с медиа
Нужно пояснить, что грузинские власти уже больше года находятся в конфронтации с оппозиционными медиа – в первую очередь, это телеканалы “Мтавари архи” и “Пирвели,” которые чаще всего задают неудобные для власти вопросы. После масштабных акций протеста в Грузии прошлым летом, которые переросли в глубокий политический кризис, провластные чиновники избегают оппозиционные медиа – они фактически бойкотируют приглашения в эфир и даже на брифингах стараются уйти от вопросов критически настроенных журналистов.
Теории заговора
На фоне критической нехватки достоверной информации в Грузии стали появляться домыслы и теории заговора. Из-за того, что в страну лихорадит перед парламентскими выборами, многие подозревают, что зугдидское происшествие как-то связано с предвыборной кампанией. Стали появляться данные, что захватчик – якобы, действующий военнослужащий (называется даже его имя), зачем-то принявший участие в инсценированном ограблении. Другие инсинуации касаются масштабов ограбления – сообщается, что террористу выдали не 500 тысяч, а 4 миллиона долларов.
Контролируемые властями СМИ распространяют заявления, в которых в происходящем завуалированно обвиняют оппозицию – эта эту мысль инспирирована тем, что один из заложников – активный сторонник оппозиционной партии “Единое национальное движение”.