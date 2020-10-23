Драма с заложниками в прямом эфире

Филиал “Банка Грузии” находится в самом центре городка, на проспекте Гамсахурдиа, в это время здесь, как обычно, было многолюдно. Несколько посетителей, находившихся недалеко от входа, успели выскочить на улицу, еще нескольким удалось бежать через крышу, по пожарной лестнице. 19 человек - среди них сотрудники и клиенты банка - злоумышленник запер в одной комнате на третьем этаже здания.

Почему захват освещался так подробно

В этот день внимание грузинских журналистов и так было направлено на Зугдиди - здесь должна была состояться довольно важная предвыборная встреча оппозиции с населением, поэтому телекомпании мобилизовались почти мгновенно и захват банка телезритель мог наблюдать практически в прямом эфире.

Примерно через час после первых новостей захватчик вышел на связь с оппозиционной и самой рейтинговой грузинской телекомпанией – “Мтавари архи”. Он потребовал, чтобы один из заложников связался по Фейсбуку с гендиректором телекомпании, а тот вывел бы его в прямой эфир. Так впервые были озвучены требования захватчика: 500 тысяч долларов и вертолет. На их выполнение вооруженный мужчина дал властям 2 часа. Заложник, которого вывели в прямой эфир видеозвонком Фейсбук-мессенджера, показал комнату с сидящими на полу людьми и человеком с автоматом, в маске и в военной форме.

К вечеру время ультиматума истекло, а каких-либо сведений о том, что именно предпринимает полиция для освобождения людей, не было. У здания банка собралась толпа, в том числе и родные заложников, некоторые из них узнали о том, что их близких захватили, из выпуска новостей. Журналисты передали несколько синхронов – люди в отчаянии обращались к властям с требованием заплатить выкуп и освободить заложников.

Освобождение

Захватчик начал освобождать заложников вечером. Сначала отпустил двух женщин, затем стало известно, что освобождены все удерживаемые им люди, кроме троих - среди них начальник полиции Самегрело и Земо Сванети – региона, в котором разворачивалась эта драма. Захватчик, держа в руках гранату, вышел из здания банка с тремя заложниками и деньгами. Все четверо погрузились в машину и уехали в неизвестном направлении. Проехав с десяток километров захватчик высадил сопровождавших его людей и скрылся в лесу. Найти его не удалось, его личность тоже не установлена.