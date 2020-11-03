«Каждый день до обеда успевали похоронить троих»

«Полтора месяца было жутко»

На новом христианском кладбище Павлодара нет специально отведенного места для захоронения умерших от коронавируса. По словам его работниц, умерших хоронили рядом с родными, если было свободное место. Но только зайдя на территорию кладбища, на первом же участке можно насчитать около сотни новых захоронений – все они сделаны в летние месяцы этого года.

На кладбище идет несколько похоронных процессий. Копатель, у которого мы спрашиваем, увеличилось ли количество похорон за летние месяцы, отвечает неохотно: «Человек 100-200 похоронили только за июль на новом, на старом (кладбище – V)».

Чуть поодаль - 66-летний Николай приводит в порядок могилу жены – скоро минет годовщина со дня ее смерти. Рядом с ее могилой за оградкой – свободное место для захоронения.

«Было много (смертей – V) в начале. Потом немножко ослабили (карантин – V), а потом жёстче ввели меры. Если бы сразу они не ослабляли, было бы намного легче. Все можно было предотвратить, я так думаю», – рассказывает он.

– А так, по вашим знакомым – много кто ушел?, – спрашиваю.

– Много. И молодые поумирали, когда первая волна была. Растерялись – и врачи растерялись. У меня друг водолаз, 49 лет, не вытянул. Старший водолаз, такой парняга… Он здесь водолазом работал, служил на речке. Не вытянул. Не смогли спасти. Это уже позже, врачи получше [лечить] стали. Делить начали, не стали закрывать всех. У нас же всех в кучу везли. А потом когда вот это Баянтау (спорткомплекс, переоборудованный в госпиталь – V) построили, тогда более-менее стало. Меня три дня там подержали, и все нормально. Конечно, неприятно об этом говорить…