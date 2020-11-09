Уже несколько недель Чехия держит лидерство в Европе по совокупному числу случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Ежедневный рост новых случаев колеблется между 7000 и 16000 тысячами в день. Как считают многие, это результат полной отмены ограничений в летние месяцы. За это сегодня расплачиваются все - и правительство, и бизнес, и жители страны.

С 21 октября в Чехии работают только супермаркеты, аптеки, цветочные магазины и магазины электроники. Школы закрыты, работают только детские сады. Рестораны работают на вынос и в режиме онлайн-доставки. Жителям разрешается выходить из дома по рабочим вопросам, для встречи с семьей или врачом, поездки в загородный дом.

С 28 октября ограничены часы работы магазинов до 8 вечера (по воскресеньям они не работают совсем), введен комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Исключение - рабочие вопросы, проблемы со здоровьем и выгул собаки не более чем в 500 м от дома. Днем разрешается выход из дома также по рабочим вопросам, для встречи с семьей, совершения покупок, выноса мусора и похода на почту, а также для того, чтобы провести время на природе или в парках.