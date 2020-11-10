«Интернет есть, но не везде». Как родители и школьники в селах справляются с онлайн-обучением?

«Нам пришлось потратить всю зарплату на покупку телефона»

У Айнур (имя изменено по просьбе героини - V) трое детей и маленький дом в Новостройке. Женщина сидит дома и смотрит за детьми. Двое из них учатся в школе. После начала пандемии у семьи - финансовые трудности. «Свою одну зарплату нам пришлось потратить на покупку телефона», — объясняет она. Телефон один на двоих школьников в семье.

Но даже с телефоном у детей проблема с онлайн занятиями. «У нас слабый интернет», — говорит Айнур. Детям приходится вставать очень рано, чтобы отправить домашнее задание. Ведь в это время интернет у многих отключён и он начинает хорошо работать.

«Мы не устанавливали Wi-Fi, так как он оказался дорогим. Из-за этого каждый месяц загружаем единицы на телефон. Это обходится нам 2000 тенге в месяц. Но иногда этого тоже не хватает. Тогда приходится еще раз загружать», — рассказывает она.

По словам Айнур, ее семья и другие жители района обращались в акимат по поводу слабого интернета. Представители властей сообщили, что вскоре здесь установят вышку связи Beeline. «Этой вышки до сих пор нет. Прошло уже два месяца. Сейчас пользуемся интернетом Tele2. Он иногда работает, а иногда нет», — поясняет она.

Похожая ситуация и у семьи Гулим (имя изменено по просьбе героини - V). Она рассказывает, что в части Новостройки даже нет электричества. «У нас плохой интернет. У двух одноклассниц моей дочери нет света. Tele2 ловит нормально, но когда 100 человек заходят одновременно, весь интернет глючит. Говорят, что Beeline хорошо работает. Но я не знаю, когда у нас поставят вышку. Это неизвестно», — говорит Гулим.

У ее семьи - один телефон на всех. Когда она выезжает по делам, то дети остаются без гаджета. В это время они не могут присутствовать на уроках и выполнять задания.

«Я вчера вышла по делам, чтобы забрать документы. Дети остались без телефона и не смогли присутствовать на онлайн уроках. Сейчас я без работы, сижу дома. Не знаю, как справляются родители, которые работают. В селе есть семьи, где есть 5-6 детей и на всех один телефон. Им еще труднее, чем нам», — рассказывает женщина.

Ранее жители села Жамбыл обращались к акимату по поводу ситуации с электричеством. По словам акима села, он ждет деньги из областного бюджета. Свет он обещал провести только в следующем году.