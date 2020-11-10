«Интернет есть, но не везде». Как родители и школьники в селах справляются с онлайн-обучением?

В селе Жамбыл, расположенном примерно в 60-ти километрах на юго-запад от Алматы, как и во всей стране, школьники тоже учатся в основном онлайн. Но слабый интернет, его дороговизна, а иногда отсутствие возможности им пользоваться, делают жизнь школьников Жамбыла сложнее, чем у их сверстников из городов. Vласть съездила в село, чтобы поговорить с родителями, учителями и школьниками о том, как дался им переход на онлайн обучение.
«Интернет есть, но работает только в некоторых участках села»
В селе Жамбыл живет более 4 тысяч человек и школа здесь большая. Обучение в ней сейчас идет в двух форматах: ученики 1-4 классов ходят в школу, а остальные школьники учатся онлайн через платформу BilimLand.
Мадияр Оралхан учится в 10-м классе. Он, как и все старшеклассники, обучается онлайн.
«Конечно, ходить в школу и получать знания — это совсем другое. Онлайн учеба повлияла на каждого из нас. Мы сейчас обучаемся через платформу BilimLand. Если честно, у этой платформы есть свои недостатки. Например, правильные ответы выдаёт неправильными и, соответственно, наша оценка снижается», - рассказывает Мадияр.
Десятиклассник говорит, что в их селе слабый интернет и из-за этого некоторым ученикам онлайн-обучение даётся нелегко. Платформа Zoom часто зависает и многие ученики обучается только через BilimLand и WhatsApp мессенджер. «Иногда во время учебы я не понимаю некоторые моменты и в основном спрашиваю у друзей», — рассказывает он.
По словам Мадияра, лучше всего интернет работает в центре села. А вот школьники из района, носящего название «Новостройка», вынуждены каждый день ходить к родственникам в центр. Назерке — одна из таких учениц.
«Я живу в Новостройке. У нас дома плохая сеть, мобильный интернет не работает. Когда у нас начались проблемы с сетью, то мы ходили учиться домой к бабушке», — рассказывает она.
Назерке 12 лет. Она учится в 7-м классе. Сейчас Назерке временно живет у своей бабушки. «У многих проблема с установлением Wi-fi. Оплата в месяц выходит 5500 тенге. В Новостройке даже с Wi-Fi интернет то работает, то нет», — поясняет школьница.
Назерке показывает дорогу в Новостройку. По пути асфальтовая дорога быстро заканчивается - открывается район, где у жителей проблемы с интернетом и не только с ним. Дома здесь без ворот, вокруг одна степь и несколько заброшенных зданий.
«Нам пришлось потратить всю зарплату на покупку телефона»
У Айнур (имя изменено по просьбе героини - V) трое детей и маленький дом в Новостройке. Женщина сидит дома и смотрит за детьми. Двое из них учатся в школе. После начала пандемии у семьи - финансовые трудности. «Свою одну зарплату нам пришлось потратить на покупку телефона», — объясняет она. Телефон один на двоих школьников в семье.
Но даже с телефоном у детей проблема с онлайн занятиями. «У нас слабый интернет», — говорит Айнур. Детям приходится вставать очень рано, чтобы отправить домашнее задание. Ведь в это время интернет у многих отключён и он начинает хорошо работать.
«Мы не устанавливали Wi-Fi, так как он оказался дорогим. Из-за этого каждый месяц загружаем единицы на телефон. Это обходится нам 2000 тенге в месяц. Но иногда этого тоже не хватает. Тогда приходится еще раз загружать», — рассказывает она.
По словам Айнур, ее семья и другие жители района обращались в акимат по поводу слабого интернета. Представители властей сообщили, что вскоре здесь установят вышку связи Beeline. «Этой вышки до сих пор нет. Прошло уже два месяца. Сейчас пользуемся интернетом Tele2. Он иногда работает, а иногда нет», — поясняет она.
Похожая ситуация и у семьи Гулим (имя изменено по просьбе героини - V). Она рассказывает, что в части Новостройки даже нет электричества. «У нас плохой интернет. У двух одноклассниц моей дочери нет света. Tele2 ловит нормально, но когда 100 человек заходят одновременно, весь интернет глючит. Говорят, что Beeline хорошо работает. Но я не знаю, когда у нас поставят вышку. Это неизвестно», — говорит Гулим.
У ее семьи - один телефон на всех. Когда она выезжает по делам, то дети остаются без гаджета. В это время они не могут присутствовать на уроках и выполнять задания.
«Я вчера вышла по делам, чтобы забрать документы. Дети остались без телефона и не смогли присутствовать на онлайн уроках. Сейчас я без работы, сижу дома. Не знаю, как справляются родители, которые работают. В селе есть семьи, где есть 5-6 детей и на всех один телефон. Им еще труднее, чем нам», — рассказывает женщина.
Ранее жители села Жамбыл обращались к акимату по поводу ситуации с электричеством. По словам акима села, он ждет деньги из областного бюджета. Свет он обещал провести только в следующем году.
«Мы, как многодетная семья, не получили ни компьютера, ни планшета»
Перед началом учебного года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что 185 тысяч обучающихся по республике не имеют компьютеров. Особенно в этом нуждаются многодетные и малообеспеченные семьи.
«До 1 сентября более 500 тысяч детей в данной категории будут обеспечены компьютерной техникой», — пообещал министр. Позже на онлайн пресс-конференции Аймагамбетов сообщил, что для обучения в дистанционном формате во временное пользование передано 435 тысяч компьютеров и еще 300 тысяч компьютеров передадут в ближайшее время.
Семья Изат не получила ни компьютера, ни планшета. Изат — бабушка шестерых детей. Из них трое учатся дистанционно, один ходит в школу. В начале учебного года многодетной семье из-за необходимости пришлось купить смартфоны за свой счет. Один взяли в кредит, а другой купили на зарплату отца.
«В данной ситуации мы не можем говорить, что у нас все плохо и все хорошо. Компьютеры со стороны школы не предоставлялись. Однако школа и больница знают, что у нас шестеро детей. Но никто не говорил нам: «Вы многодетная семья. Мы предоставим вам компьютер». Во время карантина для учебы купили отдельный Wi-Fi. Каждый месяц оплачиваем 5 тысяч тенге», — говорит Изат.
«В начале онлайн-обучение нам казалось чем-то новым. Но сейчас мы уже привыкли»
Возле средней школы имени Жамбыла Жабаева дежурят учителя. Ученики начальных классов стоят в очереди и ждут, когда их запустят в школу.
Учитель истории и заместитель директора школы по воспитательной работе Айжан, тоже встречающая школьников, рассказывает, что уже летом в школе начали готовиться к онлайн-обучению. Проходили специальные курсы и изучали разные платформы.
«Сейчас ученики обучаются через платформу BilimLand. В селе у нас хороший интернет. Только есть жильцы Новостройки, у которых проблема с сетью. Но тем семьям, которым трудно дается онлайн-учеба, помогает акимат», — уверенно говорит учитель.
По её словам, с такими детьми они также занимаются в школе: все в масках, соблюдается дистанция и дети обучаются только один-два часа.
«В нашем селе проблем с онлайн-обучением не было»
Аким Жамбылского сельского округа Данияр Мантаев «особых проблем» с онлайн-обучением не видит.
«В нашем селе в каждом доме установлен Wi-Fi. Есть антенны Beeline, Теле2. Также ловит 3G, 4G сигналы. Более того, в начале сентября при активном участии сельчан многие многодетные семьи получили ноутбуки. В целом в нашем селе проблем с обучением не было», — говорит Мантаев.
Проблемы со связью в Новостройке аким, тем не менее, не отрицает. По его словам, в марте здесь установили антенну Beeline, но до сих пор не подключили. Это будет сделано буквально «на следующей неделе», заверяет аким.
«Помимо Новостройки, у нас есть села Бирлик, Кунгирлик, Саурык батыр, Кызыл Аскер. То есть при подключении одного, другие также будут обеспечены интернетом», - говорит аким.
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Школьников села Жамбыл можно считать везучими – с перебоями, но интернет здесь все же есть и учиться онлайн те, у кого есть для этого возможности, могут. В некоторых населенных пунктах интернета нет вовсе. По данным министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусина, в Казахстане 6459 сельских населенных пунктов, из них только в 4646 селах есть интернет.