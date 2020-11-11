Большие уступки и российские миротворцы: чего стоит мир между Арменией и Азербайджаном

О чем договорились стороны

Согласно подписанному онлайн соглашению (его полный текст можно посмотреть здесь), Азербайджан и Армения согласились прекратить военные действия в Карабахе с полуночи 10 ноября. Помимо этого:

- Армения до 1 декабря возвращает под контроль Азербайджана территории, которые не входили в состав Нагорно-Карабахской области в составе Советского Азербайджана: Кельбаджарский и Лачинский районы;

- Под контролем Азербайджана остаются территории, которые его войска успели занять осенью этого года, в том числе и стратегически важный город Шуша, взятый азербайджанской армией накануне;

- Степанакерт, столица непризнанного Карабаха, которую азербайджанцы называют Ханкенди, остается под контролем Армении и будет связана с ней Лачинским коридором. В договоре отдельно прописано, что коридор будут охранять российские миротворцы;

- Такой же охраняемый российскими миротворцами коридор в будущем получит и Азербайджан: стороны должны обеспечить строительство транспортных коммуникаций, связывающих Азербайджан с его Нахичеванской автономией, которая окружена территорией Армении;

- В Карабах вводятся российские миротворцы. Сообщается, что они уже вылетели из России;

- Возвращаются беженцы, вынужденные уехать из этих мест во время первой войны между Арменией и Азербайджаном в 1991-1994 годах; стороны обмениваются пленными и телами убитых.