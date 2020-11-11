Большие уступки и российские миротворцы: чего стоит мир между Арменией и Азербайджаном

Поздно вечером 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать под контроль Азербайджана часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился на то, что в этот регион войдут российские миротворцы. Пожалуй, это главные итоги «второй Карабахской войны» – широкомасштабных боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за территории Нагорного Карабаха, которые начались 27 сентября этого года.
Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Первым об этой договоренности сообщил премьер-министр Пашинян: он опубликовал на своей странице в Фейсбук обращение к нации, в котором поделился убеждением, «что это лучшее решение в сложившейся ситуации».
Некоторые в Армении долго не могли поверить в подлинность этого заявления: во-первых, потому что Пашиняна не было на видеоконференции с Путиным и Алиевым, а во-вторых, в Армении распространялись противоречивые заявления. В частности, не поддаваться панике призвала первая леди Анна Акопян, которая сравнительно недавно сама ушла на фронт: «Как наши солдаты, так и мы крепко стоим на своих позициях», – написала она вечером 9 ноября.
О чем договорились стороны
Согласно подписанному онлайн соглашению (его полный текст можно посмотреть здесь), Азербайджан и Армения согласились прекратить военные действия в Карабахе с полуночи 10 ноября. Помимо этого:
- Армения до 1 декабря возвращает под контроль Азербайджана территории, которые не входили в состав Нагорно-Карабахской области в составе Советского Азербайджана: Кельбаджарский и Лачинский районы;
- Под контролем Азербайджана остаются территории, которые его войска успели занять осенью этого года, в том числе и стратегически важный город Шуша, взятый азербайджанской армией накануне;
- Степанакерт, столица непризнанного Карабаха, которую азербайджанцы называют Ханкенди, остается под контролем Армении и будет связана с ней Лачинским коридором. В договоре отдельно прописано, что коридор будут охранять российские миротворцы;
- Такой же охраняемый российскими миротворцами коридор в будущем получит и Азербайджан: стороны должны обеспечить строительство транспортных коммуникаций, связывающих Азербайджан с его Нахичеванской автономией, которая окружена территорией Армении;
- В Карабах вводятся российские миротворцы. Сообщается, что они уже вылетели из России;
- Возвращаются беженцы, вынужденные уехать из этих мест во время первой войны между Арменией и Азербайджаном в 1991-1994 годах; стороны обмениваются пленными и телами убитых.
Беспорядки в Ереване
Соглашение вызвало жесткий протест в Ереване, оппозиция назвала его «фактической сдачей Карабаха Азербайджану». На улицы армянской столицы вышли люди, выкрикивающие ругательства в адрес Пашиняна. Некоторые из них врывались в правительственные здания, потом толпа направилась в сторону резиденции премьер-министра. Протестующие напали на спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его. Наутро Пашинян выступил с новым заявлением, сказав, что напавшие на спикера будут наказаны так же как и те, участвовал в разграблении госучреждений.
Утром 10 ноября полиция Армении взяла под охрану правительственные здания, которые ночью громили люди, которые вышли на протест против подписания договора между Арменией, Азербайджаном и Россией.
Против Пашиняна активно выступает оппозиция – представители парламентского меньшинства требовали отставки премьер-министра накануне подписания соглашения, а после того, как оно было подписано, заявили о своем намерении бороться за аннулирование договора.
"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участие также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян во вторник, 10 ноября, в Ереване. На среду в Ереване запланирована акция протеста оппозиции.
Празднования в Баку
В столице Азербайджана прошли стихийные шествия и автопробеги с государственными флагами. JAMnews рассказывает, что люди вышли на улицы, несмотря на комендантский час. На улицах почти беспрерывно сигналили автомобилисты, из магазинов, машин и кафе доносились патриотические песни. Участники шествий скандировали: «Карабах наш», «Карабах – Азербайджан». Празднование окончания войны продолжалось весь день.
Но при этом многих настораживает привлечение российских миротворцев.
«Меня не устраивает то, что в регион вводятся российские миротворцы. Это может привести к замораживанию конфликта. Там, где российские миротворцы, конфликт нигде до конца не решен», – сказал Кавказскому узлу житель Баку Ахмед Садыгов.
Президент Азербайджана в своих заявлениях несколько раз подчеркнул, что совместно с российскими миротворцами на территории Карабаха разместятся также миротворцы турецкие, но это явно противоречит заявлениям Кремля.
Безвыходное соглашение
Подписанное соглашение является выгодным прежде всего для Армении, считает российский политолог Аркадий Дубнов.
"Это вынужденное решение, которое приводит к спасению армянских военных и является лучшей из худших новостей. Армения получила возможность удержать Карабах под своим влиянием. Это возвращение к единственно возможному формату удержать Карабах и в будущем остаться ему самим собой. Если бы это соглашение не было подписано, у Армении были бы все шансы потерять Карабах. В определенном смысле сегодня это победа армян", — сказал Дубнов.
Некоторые эксперты называют вынужденным шагом подписание соглашение и для Азербайджана – в этом контексте они ссылаются на инцидент с вертолетом. Кавказский узел приводит слова эксперта Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского, который сказал: "В связи с обстрелом российского вертолета в воздушном пространстве Армении, Баку был вынужден принять предложение Москвы, иначе Азербайджану пришлось бы несладко".