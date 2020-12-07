Ювенальное спасение

Активисты, выступившие против законопроекта «О противодействии семейно-бытовому насилию» недовольны многими его пунктами: они уверены, что предлагаемые поправки нарушают Конвенцию о правах ребенка, Кодекс о браке (супружестве) и семье и закон «О правах ребенка». «Результатом подобных законопроектов, в случае их принятия, явится разрушение семейных ценностей, противопоставление ребенка его родителям, поощрение всякого рода доносительства на семьи, введение в отношении семьи репрессивной государственной политики», - сказано в петиции.

Выступающие против поправок убеждены, что поправки позволят забирать детей из семьи, без доказательств и судебных разбирательств. Введение в законопроекты терминов «психологическое» и «экономическое» насилие авторами петиции расценивается как принуждение к воспитанию детей без учета родительских убеждений. Подписавшиеся считают, что чтобы избежать насилия, государству необходимо оказывать финансовую поддержку семьям с детьми, особенно во время пандемии.

Авторы петиции потребовали вынести законопроект на публичное обсуждение. С ними согласна уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин:

Она отмечает, что нормы, устанавливаемые законопроектами, не предусматривают судебных процедур для установления фактов насилия. Она считает абсурдным возложение на родителей обязанности не оставлять без присмотра своих детей до двенадцатилетнего возраста дома, на улице и в салоне транспортного средства. По ее словам, экономическое положение Казахстана вынуждает обоих родителей работать, чтобы обеспечивать семью, а при дистанционном обучении родители вынуждены работать из дома, чтобы не нарушить закон.



Предложение исключить участие прокурора в делах по усыновлению детей Саин считает преступным, потому что только представитель надзорного органа может обеспечить безусловное соблюдение прав ребенка в судебном процессе. Она также отмечает, что сама узнала об обсуждении поправок только из публикаций в СМИ и социальных сетях, а депутаты не выслали тексты законопроектов ни ей, ни НПО, которые занимаются защитой прав детей.

Основательница фонда против насилия Nemolchi Дина Смаилова уверена, что активисты, выступающие против новых законопроектов, составили петицию на основе первоначальных версий поправок, в которых уже произошли изменения. «Первые версии законов всегда отправляют на чтение в правительство. Там делаются поправки, в этих законах вообще больше половины норм убрали. Рабочая группа тоже вносила поправки, мы долго спорили с правительством и возвращали убранные пункты. Но я уверена, что ювенальная юстиция необходима Казахстану. Любая агрессия ребенка сформирована не на пустом месте. Скорее всего, ребенок испытывает психологическое давление дома, подвергается актам насилия. Ювенальные органы должны контролировать и охранять права ребенка», - рассказывает Смаилова.

Активисты, выступающие против развития ювенальной юстиции в стране, не уточняют в петиции, что в Казахстане еще в 2008 году была принята Концепция развития системы ювенальной юстиции на 2009-2011 годы. Согласно концепции, ювенальная юстиция - это система органов и учреждений, осуществляющих правосудие по делам несовершеннолетних. То есть главная цель ювенальной юстиции - обеспечение защиты прав несовершеннолетних. Однако авторы петиции уверены, что юстиция приведет к облегчению процедуры прекращения опеки над детьми.