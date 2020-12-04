Авария как неизбежность

На прошлой неделе 440 домов и 36 социальных объектов Павлодара из-за аварии на сутки остались без тепла и горячей воды. Новая авария – продолжение череды предыдущих. Чтобы избежать их, в 300-тысячном городе необходимо обновлять до 18 км теплосетей ежегодно, в реальности обновляется только половина от этого объема.
В 2005 году 115 км магистралей тепловых сетй Павлодара перешли частной компании - ТОО «Павлодарские тепловые сети». 300 км внутриквартальных сетей, остающиеся в собственности у городского акимата, находятся в доверительном управлении у монополиста. Еще 322 км теплосетей – это сети частных потребителей.
По информации пресс-службы АО «Павлодарэнерго», подразделением которого является ТОО «Павлодарские тепловые сети», замена одного километра тепломагистрали оценивается в 1,3 млрд тенге. Сети внутриквартальные, меньшего диаметра, обновить стоит дешевле: здесь замена одного километра участка обойдется в 240 млн тенге.
Достаточных бюджетов у городских властей никогда не было, поэтому износ городских сетей достигает уже 80%. При этом из городского бюджета на замену внутриквартальных сетей средства не выделяются и это, отмечают в пресс-службе «Павлодарэнерго», отличает Павлодар от других регионов Казахстана, где городские акиматы финансируют замену тепловых сетей.
Аварии на тепловых сетях в отопительный сезон случались и раньше. В октябре прошлого года в результате аварии четыре улицы частного сектора были затоплены, а дома оказались без тепла.
Скандальная история произошла в январе 2016 года, когда без отопления осталось 7 тысяч горожан. Более суток в 30-градусный мороз с холодными батареями оставалось 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. А спустя три дня без тепла осталось еще 10 жилых и 70 частных домов.
Занимавший тогда пост акима области Канат Бозумбаев требовал разобраться в ситуации прокурора области. «Необходимым разобраться по факту аварии на тепловой магистрали и принять меры прокурорского реагирования с привлечением к ответственности виновных лиц, вплоть до уголовной, в соответствии с действующим законодательством», – цитировала тогда пресс-служба акима региона.
Позже департамент внутренних дел области сообщил, что досудебное расследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
По словам руководителя ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марата Иманаева, динамика количества повреждений на сетях растет. Отчасти это объясняется уже существующим высоким износом коммуникаций: 79% - на магистральных сетях и выше 80% - на внутриквартальных.
«Для того чтобы его остановить, нам нужно ежегодно ремонтировать около 18 километров сетей. Мы делаем ровно половину. В связи с чем износ только нарастает. Естественно, он несет за собой высокую повреждаемость», – говорил Иманаев на одном из совещаний областного акимата.
В этом году в Павлодаре провели капитальный ремонт 5 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, из которых 1,3 – магистральные и 3,7 – квартальные.
Запустили в этом году и новую насосную станцию стоимостью около 1 млрд тенге, которая необходима для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в условиях возрастающих нагрузок и улучшения гидравлического режима в центральной части Павлодара и микрорайоне Сарыарка. Это совместный проект ТОО «Павлодарские тепловые сети» и городского акимата, который даст возможность закрыть некоторые «красные зоны» подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения.
В областном центре таких зон 60% и это означает, что у строящихся объектов возникает проблема подключения к центральному отоплению. ТЭЦ-1 уже не в состоянии давать городу требуемый объем тепла. Предел ее тепловой мощности – 1 182 Гкал, которые вырабатывают 8 котлов и 6 турбин. Станцию строили под нужды глиноземного производства почти 60 лет назад. По данным пресс-службы АО «Алюминий Казахстана», средний износ оборудования по методике, разработанной министерством энергетики, составляет 45%. За последние 5 лет в ремонт и модернизацию ТЭЦ инвестировано более $30 млн.
Тем временем в Павлодаре достраивают новый микрорайон Сарыарка и начинают строить еще один – Достык. Новые объекты территориально привязаны к ТЭЦ-1 и только увеличат нагрузку на нее.
Чтобы решить проблему нехватки тепловой энергии, специалисты разрабатывают план теплоснабжения города, рассчитанный до 2030 года. Монополист – АО «Павлодарэнерго» видит несколько вариантов решения, в том числе, за счет наращивания мощностей самой молодой городской ТЭЦ-3. Стоимость проекта в прошлом году оценивалась в сумму около 100 млрд тенге, это дешевле, чем строить новую станцию. Но даже при решении вопроса с финансированием на реализацию проекта потребуется до 5 лет, поскольку оборудование изготавливается на заказ.
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, выступая недавно на площадке службы центральных коммуникаций признал, что в Павлодаре высокий износ сетей инженерной инфраструктуры.
«До конца года проведем технический аудит, чтобы выяснить, где в инфраструктуре слабые места, «узкие горлышки», куда необходимо экстренное вливание денег либо системное решение проблемы», – говорил глава региона.
Первое за эту зиму «узкое горлышко» павлодарцы обнаружили уже в ноябре. Масштабную аварию удалось ликвидировать за сутки, а ее расследованием занимается специальная комиссия.