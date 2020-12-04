Авария как неизбежность

В 2005 году 115 км магистралей тепловых сетй Павлодара перешли частной компании - ТОО «Павлодарские тепловые сети». 300 км внутриквартальных сетей, остающиеся в собственности у городского акимата, находятся в доверительном управлении у монополиста. Еще 322 км теплосетей – это сети частных потребителей.

По информации пресс-службы АО «Павлодарэнерго», подразделением которого является ТОО «Павлодарские тепловые сети», замена одного километра тепломагистрали оценивается в 1,3 млрд тенге. Сети внутриквартальные, меньшего диаметра, обновить стоит дешевле: здесь замена одного километра участка обойдется в 240 млн тенге.

Достаточных бюджетов у городских властей никогда не было, поэтому износ городских сетей достигает уже 80%. При этом из городского бюджета на замену внутриквартальных сетей средства не выделяются и это, отмечают в пресс-службе «Павлодарэнерго», отличает Павлодар от других регионов Казахстана, где городские акиматы финансируют замену тепловых сетей.

Аварии на тепловых сетях в отопительный сезон случались и раньше. В октябре прошлого года в результате аварии четыре улицы частного сектора были затоплены, а дома оказались без тепла.

Скандальная история произошла в январе 2016 года, когда без отопления осталось 7 тысяч горожан. Более суток в 30-градусный мороз с холодными батареями оставалось 24 многоэтажных дома, детский сад и школа. А спустя три дня без тепла осталось еще 10 жилых и 70 частных домов.

Занимавший тогда пост акима области Канат Бозумбаев требовал разобраться в ситуации прокурора области. «Необходимым разобраться по факту аварии на тепловой магистрали и принять меры прокурорского реагирования с привлечением к ответственности виновных лиц, вплоть до уголовной, в соответствии с действующим законодательством», – цитировала тогда пресс-служба акима региона.

Позже департамент внутренних дел области сообщил, что досудебное расследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.