«Таких, как я - миллионы»

«Я всегда брала себя в руки и говорила, что мы выживем»

Арай Молдекенова родилась в Усть-Каменогорске. В этом городе она выросла и здесь же встретила будущего отца своего старшего сына. С ним у Арай не сложилось. Женщине рано пришлось выйти на работу, чтобы прокормить ребенка.

«Я узнала, что подхватила от этого человека туберкулез и меня забрали в диспансер. В то время ребенку не было даже года. Мне пришлось полтора года лежать в больнице. Это настолько большой срок, что не допускали ко мне ребенка, я не могла видеть отца с матерью», — рассказывает Арай.

У семьи Арай положение было тяжелое и ей пришлось выживать самой. Родственники не давали покоя родителям, так как старший сын родился вне брака. Они считали, что это «ұят» (стыд). В 2006 году Арай собрала вещи и вместе с сыном переехала в Алматы.

«Подрабатывала везде, где могла. То есть где-то вахтершей, где-то полы помыть или бабушкам помочь. Но официально на работу меня никто не брал», — говорит она.

В 2013 году Арай встретила мужчину и родила еще одного ребенка. «Я не подошла его семье по статусу, мне дали понять, что я бедная», — так, очень коротко, рассказывает она о второй в своей жизни “истории любви”.

Как и в первый раз, Арай закутала в конверт ребенка, села на такси и приехала к себе домой. Первая мысль, которая пришла ей в голову: «Теперь же ребенку нужны памперсы. Надо жить дальше».