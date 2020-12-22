«Люди не должны работать по 10 часов у мангала»

— К каким выводам вы пришли?

— PM 2,5 — один из десятков и сотен возможных загрязнителей, которые являются компонентами дыма от сжигания этого угля. Мы изучали именно взвешенные частицы с определенным аэродинамическим диаметром, и показали, что концентрации очень высокие. Мы определили два разных режима приготовления шашлыка: когда мангал разжигается по требованию и когда мангал горит постоянно — в специализированных шашлычных, где большой поток, и таких заведений в нашем городе очень много. Мы имели возможность сравнить эти режимы работы. В итоге получается, что концентрации частиц PM 2,5 в обоих случаях запредельно высокие, только в первом случае, когда мангал зажигается по требованию, средняя концентрация более-менее допустимая, потому что мангал в целом не разожжен, но в те 10-15 минут, которые требуются для приготовления заказанных 2-3 палочек шашлыка, концентрации чрезвычайно высокие. А во втором случае, в кафе, где мангал горит постоянно, средние концентрации постоянно высокие, но резких скачков нет.

— Насколько они выше нормы?

— Во-первых, проблема в том, что гигиенического норматива в стране по PM 2,5 и PM 10 на рабочих местах не существует. Это белое пятно в нашей медицине труда. Если для атмосферного воздуха населенных мест у нас гигиенический норматив есть, это 168-ой приказ от 2015 года, там прописаны предельные концентрации для PM 2,5 и PM 10, то для рабочих мест таких нормативов не существует, поэтому сравнивать не с чем.

— К чему может привести постоянное превышение PM 2,5?

— Хочу напомнить, что PM — всего лишь частицы. 2,5 означает, что их аэродинамический диаметр меньше 2,5 микрометров. Диаметр означает, что именно такие частицы проникают в альвеолы, соответственно, всасываются в кровь и циркулируют с кровеносным руслом по всему телу: в головном мозге, в сердце, во всех внутренних органах они присутствуют, потому что мы их вдыхаем. А вот их химический состав определяет их токсичность. Ведь это может быть нейтральное вещество, которое вы вдохнули, оно проциркулировало и вы выдохнули дальше, но это может быть и крайне токсичное вещество. Поэтому химический состав имеет самое большое значение для того, чтобы сказать, какой вред наносят эти частицы. Продукты горения в данном случае однозначно токсичные вещества, по этому вопросу накоплен огромный научный материал в мире. Он свидетельствует о разных эффектах, и я, наверное, скажу банальные истины: взвешенные частицы этого аэродинамического диаметра, попадая в кровь, и являясь токсичными, вызывают различные сосудистые осложнения, это в первую очередь атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульты, респираторные заболевания: ХОБЛ, рак легких, опухоли разной локализации.