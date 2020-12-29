Вредная традиция

В новогоднюю ночь казахстанцы дружно выходят на улицу: кто-то для того, чтобы запускать салюты, а кто-то – просто посмотреть на разноцветные искры в небе. В прошлом году активист из Алматы Кирилл Флаймен в социальных сетях запустил флешмоб #НетСалютамВАлматы, который призывает отказаться от запуска салютов и фейерверков в новогоднюю ночь из-за их неэкологичности. В этом году Флаймен планирует повторить флешмоб. Vласть поговорила с ним и другими активистами о том, почему салюты и фейерверки должны уйти в прошлое.
Эколог Аимгуль Керимрай каждый Новый год следит за резким увеличением концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за запуска салютов. По ее словам, фейерверки во время праздничных торжеств приводят к экстремально высокому кратковременному загрязнению воздуха. Например, в Нидерландах среднесуточные концентрации загрязняющих веществ PM10 с 27 по 30 декабря обычно составляют 29 мкг/м3, а в течение первого часа празднования Нового года увеличиваются до 277 мкг/м3. И если в некоторых европейских странах запуск салютов регулируется законодательно, то в Казахстане никакого запрета нет.
Кроме того, отмечает она, во время запуска фейерверков в воздухе наблюдается значительное увеличение концентрации металлов. Их добавляют в состав салютов для цвета и яркости. Они также имеют уникальные физические и химические свойства, из-за чего во время кратковременного сжигания фейерверков появляются различные проблемы со здоровьем – от одышки до сердечных заболеваний.
«Известно, что краткосрочное воздействие загрязнения воздуха ассоциировано с сердечно-сосудистой и респираторной смертностью и заболеваемостью. Загрязнение воздуха также связано с такими последствиями для здоровья, как деменция, структурные изменения головного мозга ребенка и когнитивные нарушения. В наибольшей степени риску подвержены пожилые люди и младенцы», – рассказывает Керимрай.
Кирилл Флаймен, автор флешмоба #НетСалютамВАлматы, рассказывает, что некоторые вредные вещества, выделяемые после взрыва салюта, могут попадать не только в дыхательные пути, но и в кровь. Большинство фейерверков могут быть токсичны из-за добавок – например, чтобы придать салюту голубой цвет, в состав добавляют соединения меди, провоцирующиую онкологию. Первичные испарения от салютов, то есть дым – это перхлораты и прочие химические соединения, их содержащие, которые влияют на щитовидную железу. Людям с нехваткой йода опасно вдыхать этот дым.
«Особенно учитывая, что город у нас мало продуваемый и не позволяющий воздуху циркулировать из-за нарушенной архитектуры. Все вышеперечисленное остается в воздухе не только в ночь запуска, но и на целую неделю. Оно уходит не только в наши дыхательные пути, но также в воду, возникающую при таянии снега. Из года в год, из праздника в праздник это повторяется. Из организмов людей и животных вредные вещества выводятся только через несколько недель, из воды и почвы – в десятки раз дольше», – отмечает активист.
Более того, часто запуск салютов приводит к различным травмам, потому что люди неправильно используют декоративные огни, либо покупают фейерверки с некачественным составом. Салюты, уверяет Флаймен, при неправильном зажигании могут привести к пожарам, которые не получится потушить огнетушителем или водой из-за скоростного тления.
В акимате Алматы сообщают, что ежегодно в городе в промежутке между 31 декабря и 5 января происходит от 10 до 15 пожаров, 30% из которых случаются по причине использования пиротехнических изделий. В Новогоднюю ночь 2020 года таких случаев было пять. Кроме того, департаментом полиции Алматы в декабре этого года было изъято 826 килограмм несертифицированной пиротехники, использование которой приводит и к пожарам, и к серьезным травмам.
По словам Флаймена, салюты могут травмировать не только людей, у которых обострены чувства, но и животных: «Это про их психику, про то, что после больших праздников, где используется большое количество салютов и фейерверков, животные становятся запуганными, у них наблюдается дезориентация в пространстве. Часто, по большей части у собак, случаются сердечные приступы, поэтому они могут умереть от разрыва сердца, просто потому что им страшно. Птицы дезориентируются в пространстве из-за шумового загрязнения, врезаются в рекламные щиты и погибают. Иногда даже целые стаи».
Также в ночь с 31 декабря на 1 января регулярно нарушается режим тишины – в Казахстане нельзя шуметь с 22 ночи до 9 утра в будни и с 23 ночи до 10 утра в выходные. «В условиях праздника мало кто будет смотреть, что нарушается закон о превышении громкости звука – 40 децибел, насколько я помню, 437 статья кодекса административных нарушений. Одно дело – взорвать тоненький маленький салют, но у нас это обычно не практикуется. И даже если большинство в новогоднюю ночь не спит, все еще остаются люди, которые ввиду определенных особенностей не могут переносить шум. Это люди с аутистическими расстройствами, люди с посттравматическим синдромом и так далее», – дополняет активист.
Для эко-активистки Камиллы Акимбековой покупка и использование салютов – это в первую очередь вопрос безопасности. Она вспоминает, как в руке близкого друга семьи взорвалась петарда, а когда она вместе с ним поехала в травмпункт – увидела десятки похожих случаев. «Их состав бесспорно вызывает сомнение. Чтобы фейерверк взорвался, как правило, используют серу, кремний или бор, а в качестве их окислителей – хлораты, нитраты, сульфаты, например. Для создания разных цветов свечения пироэлементов применяются соли различных металлов: барий, литий, медь и другие. Таким образом, при взрывании все эти элементы попадают в воздух, а затем в наши с вами легкие и легкие наших детей. К сожалению, одними из самых распространенных болезней стали аллергия, астма, хронический бронхит. А загрязнение воздуха уже признано экологической проблемой №1 для Алматы», – рассказывает Акимбекова.
Более того, корпусы от салютов и фейерверков нельзя переработать, поэтому после Нового года их вывозят на городские свалки. Дело в том, что упаковку делают из плотной бумаги, картона и пластика, а после сжигания такая смесь не подлежит переработке. Большинство людей оставляют корпусы от фейерверков там, где они их запускали, поэтому частицы микроплатиска и сгоревшие вещества попадают в почву, а это значит, что на такой почве будет практически невозможно выращивать что-либо.
Активисты уверены, что отказаться от запуска салютов и фейерверков будет не так сложно, если заменить эту традицию новой. Флаймен и Акимбекова предлагают смотреть новогодние фильмы, играть в снежки или играть в настольные игры. Акиматы городов могут заменить пиротехнику на дроны или 3D-маппинг, которые никак не влияют ни на окружающую среду, ни на людей и животных.