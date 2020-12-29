Вредная традиция

Кирилл Флаймен, автор флешмоба #НетСалютамВАлматы, рассказывает, что некоторые вредные вещества, выделяемые после взрыва салюта, могут попадать не только в дыхательные пути, но и в кровь. Большинство фейерверков могут быть токсичны из-за добавок – например, чтобы придать салюту голубой цвет, в состав добавляют соединения меди, провоцирующиую онкологию. Первичные испарения от салютов, то есть дым – это перхлораты и прочие химические соединения, их содержащие, которые влияют на щитовидную железу. Людям с нехваткой йода опасно вдыхать этот дым.

«Особенно учитывая, что город у нас мало продуваемый и не позволяющий воздуху циркулировать из-за нарушенной архитектуры. Все вышеперечисленное остается в воздухе не только в ночь запуска, но и на целую неделю. Оно уходит не только в наши дыхательные пути, но также в воду, возникающую при таянии снега. Из года в год, из праздника в праздник это повторяется. Из организмов людей и животных вредные вещества выводятся только через несколько недель, из воды и почвы – в десятки раз дольше», – отмечает активист.

Более того, часто запуск салютов приводит к различным травмам, потому что люди неправильно используют декоративные огни, либо покупают фейерверки с некачественным составом. Салюты, уверяет Флаймен, при неправильном зажигании могут привести к пожарам, которые не получится потушить огнетушителем или водой из-за скоростного тления.

В акимате Алматы сообщают, что ежегодно в городе в промежутке между 31 декабря и 5 января происходит от 10 до 15 пожаров, 30% из которых случаются по причине использования пиротехнических изделий. В Новогоднюю ночь 2020 года таких случаев было пять. Кроме того, департаментом полиции Алматы в декабре этого года было изъято 826 килограмм несертифицированной пиротехники, использование которой приводит и к пожарам, и к серьезным травмам.

По словам Флаймена, салюты могут травмировать не только людей, у которых обострены чувства, но и животных: «Это про их психику, про то, что после больших праздников, где используется большое количество салютов и фейерверков, животные становятся запуганными, у них наблюдается дезориентация в пространстве. Часто, по большей части у собак, случаются сердечные приступы, поэтому они могут умереть от разрыва сердца, просто потому что им страшно. Птицы дезориентируются в пространстве из-за шумового загрязнения, врезаются в рекламные щиты и погибают. Иногда даже целые стаи».

Также в ночь с 31 декабря на 1 января регулярно нарушается режим тишины – в Казахстане нельзя шуметь с 22 ночи до 9 утра в будни и с 23 ночи до 10 утра в выходные. «В условиях праздника мало кто будет смотреть, что нарушается закон о превышении громкости звука – 40 децибел, насколько я помню, 437 статья кодекса административных нарушений. Одно дело – взорвать тоненький маленький салют, но у нас это обычно не практикуется. И даже если большинство в новогоднюю ночь не спит, все еще остаются люди, которые ввиду определенных особенностей не могут переносить шум. Это люди с аутистическими расстройствами, люди с посттравматическим синдромом и так далее», – дополняет активист.