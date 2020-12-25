Болат Токежанов: «Из-за пандемии ФСМС не смог реализовать свои основные задачи»

- Болат Турганович, вы возглавили фонд на фоне резкой критики казахстанцев, к которой присоединился и президент. Прошло пять месяцев, скажите, какими были ключевые ошибки фонда на пике пандемии. Как вы с этим справились и справились ли?

- Казахстан, как и многие страны, впервые столкнулся с такой пандемией. Мы слышали про эпидемии Эболы, свиного гриппа, но с таким масштабом столкнулись впервые. И хотя в первые 2-3 месяца были предприняты определенные шаги по подготовительным мероприятиям, этого оказалось мало. Несколько основных факторов сыграли свою роль. В первую очередь зависимость от кадрового персонала. Когда происходит эпидемия такого масштаба, не все врачи могут участвовать в процессе. В первую очередь это эпидемиологи и инфекционисты и те, кто оказывает помощь по разным профилям. Второе – это наличие инфекционных больниц, оборудованных коек. А у нас их можно было сосчитать по пальцам – взрослые и детские. Повторюсь, никто не ожидал, что у нас будет такой масштаб эпидемии, были недочеты, были определенные проблемы организационного плана, прогнозирования. И здесь надо отдать должное нашим врачам, которые выстояли, несмотря ни на что. Менялись протоколы, никто не знал, как лечить, какие препараты давать. Но, худо-бедно, наши специалисты, исходя из своих практических знаний и наработанного опыта, смогли как-то удерживать наплыв в этот период. Скорая не успевала, больницы были переполнены, был огромный страх у населения. Сейчас более-менее все идет спокойно.

- Вы говорите, скорая помощь не успевала, врачей не хватало, больных было много – но это все вопросы к министерству здравоохранения. Я говорю конкретно про ошибки фонда. За что несет ответственность ФСМС и что сделать не смогли?

- Если в целом рассматривать фонд, мы в первую очередь работаем по финансированию пакетов ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) и ГОБМП (государственный объем бесплатной медицинской помощи). А здесь COVID – новое инфекционное заболевание. С 1 января 2020 года стартовало ОСМС в полную силу, должны были реализоваться ряд важных инициатив по усилению реабилитации, школьной медицины, работы дневных стационаров. Но, как только пошел рост коронавируса, все отошло на второй план. До фонда довели ряд задач, в первую очередь – все финансирование направить на борьбу с эпидемией. Нужно было выплачивать надбавки медработникам по трем группам, финансировать медуслуги, которые оказывали инфекционные, карантинные и провизорные стационары. Необходимо было мониторить, как осуществляется процесс лечения, финансировать лабораторные исследования. На это выделялись средства из республиканского бюджета, доводились до фонда. Мы были вынуждены переключиться на все эти мероприятия и выступать оператором по финансированию борьбы с коронавирусом.

Кроме того, мы внесли в министерство предложение по пересмотру тарифов по инфекционным стационарам, профинансировали 100% лекарственных средств до конца года, которые предоставляет на амбулаторном уровне «СК-Фармация». С конца июля возобновили оказание плановой помощи, пересмотрели тарифную политику по постковидной реабилитации и начали ее оказывать с августа-сентября. В первое время люди не понимали, не знали куда обращаться. Проблемы были, сложности. И сейчас мы наверстываем объемы предоставления как по плановой помощи, так и посковидной реабилитации.

- Но что пошло не так? Ведь бывшего главу ФСМС Айбатыра Жумагулова сняли и назначили вас не просто так.

- Когда начался COVID, все начали болеть и у многих застрахованных в системе ОСМС была реакция: «Я застрахован, почему государство меня бесплатно не лечит?». Но люди до конца не понимали, что лечение от инфекции не входит в пакет ОСМС, это гарантированная помощь от государства, т.е. ГОБМП. Это было первая причина. Второе, даже по другим заболеваниям люди не могли получить лечение. Третье – переболевшие, которых нужно было направлять на долечивание. Когда государство еще начало выплачивать единовременную соцвыплату 42 500 тенге. Люди рванули подавать заявки. И кто получал выплату? Те, у кого не было доходов – это домохозяйки, безработные, беременные. Многие из них находились в льготной категории, за которых взнос за медстрахование платит государство. Но они оплатили единый совокупный платеж, чтобы получить 42 500. И как только они единоразово оплатили ЕСП, общая система автоматически «выкинула» их из базы застрахованных.