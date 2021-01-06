Пульсоксиметр, 42500, Навальный. Тренды поиска в Google в Казахстане

Примечательно, что среди известных людей, которых искали казахстанские пользователи, в первой пятерке не оказалось ни одного местного политика. Международным деятелем, который вошел в тренды, стал избранный президент США Джо Байден. Ему уступил место российский оппозиционный политик Алексей Навальный, чья популярность мгновенно возросла после предполагаемого отравления ядовитым веществом группы «Новичок».

При этом список «Людей года» в поиске Google возглавил скончавшийся в прошлом году внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Впервые в тренды он попал зимой после заявления о том, что Нурсултан Назарбаев является его отцом, а не дедом. Во второй раз динамика интереса к Айсултану Назарбаеву выросла после новостей о его смерти в августе.

Кроме популярных личностей, в Google назвали самые популярные покупки, сериалы, и поисковые запросы в Казахстане. Vласть визуализировала данные и составила списки по этим категориям.

Как «читать» графики?

Google не может точно указать, сколько поисковых запросов было выполнено по теме, зато может показать динамику интереса. Она составляется с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым. Это делается для того, чтобы избежать запросов с наибольшим объемом поиска, такие как «что такое» и «почему». Иначе они всегда будут иметь самый высокий рейтинг.

Динамика популярности измеряется по шкале от 0 до 100, где 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса. Нулевой рейтинг не означает, что никто не искал этот запрос, а лишь небольшое число по сравнению с пиками.