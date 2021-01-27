В Казахстане разработан тест на коронавирус

Сейчас средняя стоимость одного анализа составляет около 7000-9000 тенге, а ждать результатов приходится двое суток, а то и дольше. Кроме того, по некоторым данным, больше половины ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 являются ложноотрицательными.

Казахстанский молодой ученый и предприниматель Болат Султанкулов на основе синтетических нанотел разработал экспресс-тест, способный определять коронавирус в мизерных количествах, а значит, он должен сработать с первого дня после заражения.

Как работает эта система? Тест-полоска напоминает тест на беременность или стандартный экспресс-тест на антитела, но с той лишь разницей, что распознает она сам вирус (точнее его часть под названием RBD), а не антитела против него. Получается своеобразный бутерброд: в центре крошечные синтетические антитела (или нанотела), закрепленные на частицах золота. С одной стороны они распознают белок на поверхности вируса в образце пациента, а с другой стороны они прикреплены к другому нанотелу, который является сигналом, видимым на тест-полоске.