Ковид против чиновников

«Два члена моего кабинета подали прошения об отставке из-за упомянутых ошибок. Я человек военный. Если мы сражаемся и не побеждаем вместе в сражении, то остаемся на поле битвы. Когда этот кабинет был впервые сформирован, мы планировали работать в команде. К сожалению, этого не произошло. Народ был обеспокоен этим. Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслышащим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики», – сказал в своем обращении Хурэлсух.

Отдых с отставкой

Несколько других случаев отставок связаны с выездом чиновников на каникулы или участию в вечеринках, несмотря на введенные ими же запреты на это.

В начале января глава шведского агентства гражданской защиты подал в отставку после того, как его широко раскритиковали за отдых на Канарских островах на Рождество. Дэн Элиассон отправился на испанские острова, чтобы навестить свою дочь, несмотря на рекомендации агентства против зарубежных визитов. И хотя была нарушена рекомендация, а не закон, поездка Элиассона вызвала гнев и негодование в Швеции, поскольку ранее в том же месяце его агентство разослало сообщения шведским гражданам с призывом не выезжать за границу.

Также в начале января восемь канадских чиновников подали в отставку или были понижены в должности после международных поездок в рождественские праздники, несмотря на призывы правительства избегать несущественных поездок во время пандемии.

В августе прошлого года комиссар ЕС по торговле Фил Хоган подал в отставку через неделю после того, как нарушил ограничения, посетив ужин гольф-компании в отеле на западе Ирландии в числе примерно 80 гостей на следующий же день после того, как ирландское правительство ввело новые ограничения для борьбы с резким ростом случаев заболевания. Кроме Хогана, на мероприятии присутствовали министр сельского хозяйства Дара Каллири и Джерри Баттимер, заместитель председателя верхней палаты Ирландии. Оба также объявили о своей отставке – Каллири всего через пять недель после вступления в должность.