Ковид против чиновников

Каждые несколько дней появляются новости о чиновниках со всего мира, которые вынуждены подавать в отставку в связи с тем, что у них не получилось эффективно противостоять коронавирусу – будь то экономические провалы, провалы системы здравоохранения или просто нарушение собственных запретов. Vласть рассказывает о нескольких случаях, когда чиновники признавали поражение, – самостоятельно или после протестов сограждан.
Скандал в Монголии
В Монголии 19 января в соцсетях распространилось видео, на котором женщину и ребенка, родившегося несколько часов назад, переводят из роддома в инфекционную больницу без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Роженицу решили перевести в другое медучреждение из-за обнаруженного у нее коронавируса. 20 января официальные лица Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии и родильного дома Ургоо принесли официальные извинения матери, новорожденному ребенку и их семье.
Но в тот же день граждане собрались на акцию протеста на центральной площади Улан-Батора с требованием отставки вице-премьера, председателя Государственной чрезвычайной комиссии и министра здравоохранения, а также привлечения к ответственности виновных чиновников. Уже 21 января премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух официально объявил о своем уходе в отставку. За день до этого в отставку ушли вице-премьер, глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар и глава Минздрава Тогтмолын Мунхсайхан.
«Два члена моего кабинета подали прошения об отставке из-за упомянутых ошибок. Я человек военный. Если мы сражаемся и не побеждаем вместе в сражении, то остаемся на поле битвы. Когда этот кабинет был впервые сформирован, мы планировали работать в команде. К сожалению, этого не произошло. Народ был обеспокоен этим. Это правильно, что молодые люди вышли на улицы, чтобы выразить сожаление правительству. Государство должно быть всевидящим и всеслышащим. Поэтому народ сказал свое слово правительству и потребовал справедливости и ответственности от премьер-министра. В качестве премьер-министра принимаю это, и мы вместе должны нести ответственность. Это вопрос этики», – сказал в своем обращении Хурэлсух.
Отдых с отставкой
Несколько других случаев отставок связаны с выездом чиновников на каникулы или участию в вечеринках, несмотря на введенные ими же запреты на это.
В начале января глава шведского агентства гражданской защиты подал в отставку после того, как его широко раскритиковали за отдых на Канарских островах на Рождество. Дэн Элиассон отправился на испанские острова, чтобы навестить свою дочь, несмотря на рекомендации агентства против зарубежных визитов. И хотя была нарушена рекомендация, а не закон, поездка Элиассона вызвала гнев и негодование в Швеции, поскольку ранее в том же месяце его агентство разослало сообщения шведским гражданам с призывом не выезжать за границу.
Также в начале января восемь канадских чиновников подали в отставку или были понижены в должности после международных поездок в рождественские праздники, несмотря на призывы правительства избегать несущественных поездок во время пандемии.
В августе прошлого года комиссар ЕС по торговле Фил Хоган подал в отставку через неделю после того, как нарушил ограничения, посетив ужин гольф-компании в отеле на западе Ирландии в числе примерно 80 гостей на следующий же день после того, как ирландское правительство ввело новые ограничения для борьбы с резким ростом случаев заболевания. Кроме Хогана, на мероприятии присутствовали министр сельского хозяйства Дара Каллири и Джерри Баттимер, заместитель председателя верхней палаты Ирландии. Оба также объявили о своей отставке – Каллири всего через пять недель после вступления в должность.
В Новой Зеландии, показавшей миру один из удачных примеров сдерживания распространения вируса, летом в отставку ушел министр здравоохранения Дэвид Кларк. До отставки Кларк несколько раз нарушал правила самоизоляции: в апреле он был понижен в должности после того, как отвез семью за 20 км на пляж в первые же выходные локдауна. Позже он был замечен, когда катался на велосипеде во время локдауна, что, впрочем, не было таким грубым нарушением, как его поездка на пляж.
И другие причины
Министр здравоохранения испанской территории Сеута подал в отставку 26 января, присоединившись к растущему списку испанских политиков и чиновников здравоохранения, которые были отстранены от своих должностей за то, что получили вакцины от COVID-19 вне очереди. Пока что Испания проводит вакцинацию только постояльцев и работников домов престарелых и медицинских работников. Но уходят, несмотря на недовольство соотечественников, не все: самым распространенным предлогом стало желание политиков показать общественности, что вакцина безопасна.
Также летом прошлого года министр здравоохранения Польши, доктор Лукаш Шумовски, кардиолог и врач, который был ведущей фигурой в борьбе правительства с коронавирусом, объявил о своей отставке на пресс-конференции в Варшаве. Вопрос об отставке встал из-за закупок сомнительного медицинского оборудования. Шумовский также столкнулся с обвинениями в том, что компания, принадлежащая его брату, получила внушительные государственные гранты во время кризиса.
В Японии в конце августа об отставке объявил премьер-министр Синдзо Абэ, находившийся на своем посту рекордно долгое время. Одной из причин ухода стала критика того, как он справлялся с коронавирусом, и скандалы среди членов партии. Его поддержка избирателями упала до одного из самых низких показателей с момента прихода к власти в декабре 2012 года. С самого начала пандемии правительство Абэ подвергалось критике за то, что было слишком беззаботно в своих действиях и принятии решений. Так, первая крупная ошибка Японии произошла в начале февраля, когда круизный лайнер Diamond Princess поместили в карантин в Йокогаме, но по меньшей мере 23 пассажирам было разрешено высадиться и отправиться домой без проверки, а около 90 государственных служащих вернулись прямо в свои токийские офисы после посещения судна. Опросы общественного мнения показывают, что по меньшей мере половина японцев не одобряет действия правительства в кризисной ситуации и считает, что заявление Абэ о введении чрезвычайного положения произошло слишком поздно.