Неудержимые. Как дорожали социально значимые продукты

11 февраля 2014 года в Казахстане случилась очередная девальвация – тенге ослаб к американскому доллару со 150 до 185 тенге. На следующий день корреспонденты Vласти зафиксировали цены на продукты народного потребления. Потом произошла еще одна девальвация, доллар стоит уже 435 тенге. Спустя семь лет Vласть повторила эксперимент, чтобы убедиться - цены на отдельные социально значимые продукты выросли в разы.
В феврале 2014 года контрольная закупка начиналась с сети магазинов Small. Тогда стоимость картофеля составляла здесь 65 тенге за килограмм, сегодня он стоит 159 тенге. Морковь на прилавках магазина в феврале 2014 года продавалась по 82 тенге, сейчас она стоит 119 тенге.
Стоимость капусты и лука за эти годы поднялась несущественно в сравнении с другими продуктами питания. Килограмм капусты в 2014 году продавался за 64 тенге, сейчас – 79 тенге. Такая же стоимость и у лука, который в 2014 году стоил 69 тенге за килограмм.
Торгово-розничная сеть Magnum в феврале 2014 года продавала килограмм риса «Ак-Маржан» за 149 тенге, сейчас он стоит 249 тенге. Сливочное масло «Коровье» от Маслодела стоило 265 тенге, согласно текущим ценникам – 629 тенге. Килограмм говяжьего фарша и казы за семь лет подорожал почти в 2,5 раза, составив 2430 тенге за фарш и 3200 за казы.
В феврале 2014 года «постдевальвационный замер» проводился и в супермаркете «Парад» в ТРЦ «Prime Plaza». В июле 2014 года владельцы ТРЦ заявили о банкротстве. Сегодня ТРЦ продолжает свою работу под руководством другой управляющей компании, здесь работает один из магазинов Small. В «Параде» стоимость килограмма сахара составляла 128 тенге, а перловой крупы – 63 тенге. Спустя семь лет ценник на сахар вырос на 50% (254 тенге за килограмм), а перловая крупа подорожала более чем в 2,5 раза (140 тенге за 700 грамм).
В супермаркете METRO мы замеряли цены на макароны «Султан», овсяную крупу и подсолнечное масло «Лето». Сразу после девальвации 2014 года макароны «Султан» стоили 76 тенге, на сегодняшний день стоимость макарон этой марки повысилась в 4 раза (284 тенге за упаковку). Семь лет назад 700-граммовая упаковка овсяной крупы продавалась за 99 тенге, сейчас 400-граммовая упаковка овсяной крупы обойдется покупателю в 235 тенге. Подсолнечное масло «Лето», в связи с изменением ассортимента магазина, мы заменили на масло «Шедевр». В 2014 году 1 литр масла можно было купить за 259 тенге, сейчас оно стоит 776 тенге, показав рост стоимости в 3 раза.
На рынках «Арыстан» и «Сары-Арка» замерялась стоимость овощей: картофеля, моркови и лука. После ослабления тенге в феврале 2014 года картофель на «Сары-Арке» стоил 120-150 тенге, сейчас - 180-200 тенге. Стоимость лука семь лет назад составляла около 100 тенге, моркови – 100-120 тенге. Лук и морковь подорожали в среднем в 1,5-2 раза. Лук стоит в районе 150-200 тенге за килограмм, а морковь не найти дешевле 200 тенге. На рынке «Арыстан» стоимость картофеля 200-250 тенге, лука и моркови – 250 тенге.
Согласно данным официальной статистики, базовая инфляция с декабря 2014 года к декабрю 2015 составляла 13,6% (рекордный показатель за последние 10 лет), инфляция за тот же период 2020 года -7,5%. Курс доллара за семь лет поднялся на 250 тенге, сегодня он колеблется в районе отметки 430 тенге за доллар.
Минимальные заработная плата и пенсия за семь лет увеличились вдвое. Зарплата - с 19 966 тенге в 2014 году до 42 500 тенге, пенсия - с 20 782 тенге до 43 272 тенге. Величина прожиточного минимума за эти годы поднялась с 19 966 тенге до 34 302 тенге.