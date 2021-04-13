Неудержимые. Как дорожали социально значимые продукты

Торгово-розничная сеть Magnum в феврале 2014 года продавала килограмм риса «Ак-Маржан» за 149 тенге, сейчас он стоит 249 тенге. Сливочное масло «Коровье» от Маслодела стоило 265 тенге, согласно текущим ценникам – 629 тенге. Килограмм говяжьего фарша и казы за семь лет подорожал почти в 2,5 раза, составив 2430 тенге за фарш и 3200 за казы.

В феврале 2014 года «постдевальвационный замер» проводился и в супермаркете «Парад» в ТРЦ «Prime Plaza». В июле 2014 года владельцы ТРЦ заявили о банкротстве. Сегодня ТРЦ продолжает свою работу под руководством другой управляющей компании, здесь работает один из магазинов Small. В «Параде» стоимость килограмма сахара составляла 128 тенге, а перловой крупы – 63 тенге. Спустя семь лет ценник на сахар вырос на 50% (254 тенге за килограмм), а перловая крупа подорожала более чем в 2,5 раза (140 тенге за 700 грамм).

В супермаркете METRO мы замеряли цены на макароны «Султан», овсяную крупу и подсолнечное масло «Лето». Сразу после девальвации 2014 года макароны «Султан» стоили 76 тенге, на сегодняшний день стоимость макарон этой марки повысилась в 4 раза (284 тенге за упаковку). Семь лет назад 700-граммовая упаковка овсяной крупы продавалась за 99 тенге, сейчас 400-граммовая упаковка овсяной крупы обойдется покупателю в 235 тенге. Подсолнечное масло «Лето», в связи с изменением ассортимента магазина, мы заменили на масло «Шедевр». В 2014 году 1 литр масла можно было купить за 259 тенге, сейчас оно стоит 776 тенге, показав рост стоимости в 3 раза.