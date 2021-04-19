Жизнь с постковидом

COVID-19, который многими и так переносится нелегко, к сожалению, не оставляет организм в покое даже после отрицательного ПЦР-теста. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, примерно каждый десятый пациент всё ещё чувствует себя плохо через 12 недель после появления первых признаков инфекции COVID-19. Ученые выделяют отдельный «постковидный синдром» и даже ведут разговоры о том, чтобы внести его в международную классификацию болезней. Vласть узнала у специалистов, на какие органы может влиять перенесенный коронавирус и как лечить его последствия.
Диана Бимахимова, совладелица «Бродвей Бургер» переболела ковидом дважды: летом 2020 и в конце февраля 2021. Оба раза болезнь прошла относительно легко, не перейдя в коронавирусную пневмонию. В марте, после двух недель лечения, Диана получила отрицательный результат ПЦР, и сразу же вышла на работу, и даже успела съездить в командировку в Москву, хотя и чувствовала небольшую слабость. Сейчас она вспоминает, что тогда она была рада снова вернуться к прежней жизни, но через две недели после выздоровления заметила сильную потливость и в целом ее состояние изменилось: «У меня начались сложности с настроением, появилась апатия и неуверенность в себе. Я не хотела никуда выходить и постоянно плакала. Потливость я связывала с перенесенным коронавирусом, но не могла понять, что происходит с настроением. По работе консультировалась с одной девушкой, мы разговорились, и она предложила связать эти мысли и состояния, несвойственные мне, с постковидом. И тогда стало, наверное, немного легче, потому что до этого я не понимала, что со мной происходит».
До этого Диана никогда не слышала про постковид, поэтому начала читать статьи в интернете и обратилась к психологу с просьбой назначить антидепрессанты, но ее перенаправили к психиатру, который вправе выписывать такие препараты. Уже прошло полмесяца с начала их приема, и Диана замечает, что эмоциональное состояние стало выравниваться, но осталась очень сильная утомляемость. «Я все время без сил и рассеяна, не могу сконцентрироваться, даже поход в аптеку тяжел, мне приходится писать списки, чтобы ничего не забыть». Диана ходила к эндокринологу и терапевту, сдала массу анализов, возобновила сессии с психологом. Ей прокололи витамин В, глюкозу, аскорбинку. Она признается, что сейчас несколько растеряна и не знает, продолжать ли наблюдаться у терапевта или всё же стоит обратиться в клиники, которые предлагают специальное постковид-восстановление.
«Все врачи отправляют меня на обследование, говорят, что нужно еще и еще сдавать анализы, но четкого лечения нет. Сначала я надеялась на быстрое восстановление, но сейчас понимаю, что этого не произойдет, поэтому взяла тайм-аут на работе. Сейчас буду тратить все силы на восстановление: мне говорят, что надо принимать витамины и больше гулять».
Диана написала пост в Инстаграме, где рассказала о своем опыте постковида и после этого получила много сообщений от тех, кто тоже перенес это состояние, они говорили о том, что возвращение к доковидному состоянию здоровья заняло от нескольких месяцев до полугода.
Постковид в числах
Согласно исследованию, которое опубликовал Королевский колледж Лондона, у каждого двадцатого человека с подтвержденным коронавирусом болезнь продлится восемь недель или дольше, сообщает издание hromadske. Больший риск получить длительный ковид имеют те, у кого в течение первой недели было более пяти симптомов болезни. Также большие шансы остаться с неприятными симптомами надолго — у женщин и людей старшего возраста. Когортные исследования, проводившиеся с 16 июня по 3 сентября 2020 года, с наблюдением пациентов из Уханя, выписанных в период с 7 января по 29 мая, показали следующее: через 6 месяцев 76% всех пациентов имели по крайней мере один из перечисленных симптомов: усталость/мышечная слабость (63%), трудности со сном (26%), выпадение волос (22%), трудности с запахом и вкусом (11 и 9%) и проблемы с подвижностью (7%). Другие исследования, проведенные как учеными, так и в пациентских группах, указывают, что симптомы ковида в течение трех месяцев после начала болезни остаются у 50-80% людей. Эксперты также предупреждают, что длительный ковид может стать более серьезной проблемой для системы здравоохранения, чем смертность. Тысячи людей будут страдать от постковида, не зная точно, поправятся ли они когда-нибудь полностью.
В Казахстане для изучения комплекса факторов, влияющих на течение, исход и последствия заболевания в декабре 2020 года был открыт Постковидный центр на базе Национального научного кардиохиругического центра и Республиканского диагностического центра. За три месяца там обследовали 412 пациентов, в том числе 312 взрослых и 100 детей, перенесших коронавирусную инфекцию. Обнаружилось, что у взрослых основным проявлением постковидного синдрома стали иммунодефицитные состояния — 92%, затем когнитивные нарушения — 60%, нарушение вентиляционной функции легких — 16,6%, бронхоэктазы и буллезные изменения — 12,8 %, прогрессирование атеросклероза — 3,2%, артериальная гипертензия впервые диагностирована у 6,1%. У детей старше одного года чаще всего также наблюдали иммунодефицитные состояния — 78 %, патологию органов брюшной полости — 55%, гепатомегалия — 4%, деформированный желчный пузырь — 45%, обострение панкреатита – 6% и другие, патология почек -13%, эндокринная патология -22 %, патология органов зрения - 26%.
Как лечить?
Елена Хегай, семейный врач и клиницист, опираясь на свой опыт лечения больных коронавирусом, рассказывает, что вирус SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19, довольно коварен: он может поражать практически все органы и ткани, и соответственно вызывать нарушение работы со стороны многих органов и систем. Это связано с тем, что, попадая в тело человека, вирус прикрепляется к рецепторам АПФ 2-го типа, которые представлены на поверхности многих клеток, особенно много их в клетках легких, почек, нервных клетках, печени, желудочно-кишечного тракта, стенок сосудов и кожи. Именно этим и объясняется разнообразие симптомов болезни: потеря обоняния, пневмония, диарея, кожные высыпания и т.д. Тяжесть симптомов зависит и от количества вирусных частиц, попавших в организм при заражении (вирусной нагрузки).
Так как вирус новый, его воздействие на организм и долгосрочные последствия пока не изучены до конца, но уже сейчас известно, что он способен угнетать иммунную систему (то есть после перенесенной инфекции иммунитет довольно длительно остается сниженным из-за угнетения Т- и В-лимфоцитов, что чаще наблюдается у лиц с тяжелым течением болезни), может вызывать нарушения обмена веществ (повышать сахар крови и уровень холестерина), воспаление в мышечной ткани, в том числе сердечной мышцы (миокардит) и так далее.
Елена вместе с коллегами ведет бесплатные онлайн-консультации на странице Ассоциации семейных врачей Казахстана с марта прошлого года, и если поздней весной и летом 2020 года к ним обращались за помощью в основном по поводу заболевания COVID-19, то c осени и по сей день, помимо новых заболевших, пишут многие из тех, у кого до сих пор не восстановилось самочувствие после выздоровления.
Жалобы при этом самые разные — от расстройств пищеварения, головных болей, нарушения сна, повышения сахара крови до панических расстройств и депрессии.
Среди наиболее частых симптомов, с которыми сталкивалась Елена, — слабость, быстрая утомляемость, ощущение неполноты вдоха, боли в грудной клетке, боли в суставах, расстройства пищеварения, выпадение волос, депрессия. Одним из неприятных постковидных симптомов является потеря/изменение обоняния/вкуса: казалось бы мелочь, а нарушает качество жизни значительно, особенно если сохраняется почти на протяжении года (есть и такие пациенты). Причем, как показывает практика, многие постковидные симптомы могут сохраняться довольно долго: из числа пациентов Елены есть те, кто переболел в апреле-мае прошлого года, но до сих пор ощущают последствия. Лечение проводится симптоматическое в том случае, когда это возможно, то есть, зависит от конкретных жалоб. Например, если это боли в суставах, то рекомендуются специальные упражнения и краткосрочный прием противовоспалительных препаратов, если развилась депрессия или тревожное расстройство, пациентов направляют к специалисту. Но в некоторых случаях эффективных способов ускорить исчезновение симптомов просто нет. Например, невозможно восстановить вкусовые или обонятельные ощущения при помощи лекарств, в этом случае нужно запастись терпением и ждать, пока нервные клетки не восстановятся самостоятельно.
Кроме того, у Елены были пациенты, у которых после перенесенной инфекции COVID-19 появились изменения со стороны здоровья, которых раньше не наблюдалось — например, стал повышаться уровень сахара крови или начались «перепады» давления (гипертония), потребовавшие назначения препаратов для постоянного приема. «Несомненно, степень тяжести COVID-19 влияет на частоту развития постковидного синдрома. Исследования, проведенные в разных странах, показали, что от 50 до 90% переболевших COVID-19 в тяжелой форме, отмечали у себя хотя бы один из перечисленных симптомов (слабость, одышка, нарушение сна, выпадение волос, потеря вкуса/обоняния, депрессия) спустя 6 месяцев после выписки из стационара. Из тех, кто перенес болезнь в легкой или даже бессимптомной форме, постковидный синдром наблюдается примерно у 30-40% переболевших», — говорит врач.
Не только физическое здоровье
В конце февраля украинские ученые провели исследование о том, как перенесенный коронавирус влияет на психологическое состояние человека. Выяснилось, что у 63% респондентов, несмотря на выздоровление, вкусовые ощущения полностью не восстанавливались длительное время — от недели до месяца и более. А 76% ответили, что до сих пор не вернулись к психологическому и физическому состоянию, которое было у них до болезни. У 74% изменилось поведение, привычки, предпочтения и реакции.
Жибек Жолдасова, врач-психотерапевт, рассказывает, что как минимум у трети пациентов после перенесенного коронавируса наблюдаются либо психические, либо нейропсихиатрические симптомы. Они связаны как с самим заболеванием, так и с пандемией как таковой. “Американцы проводили опрос среди своего населения, и практически каждый второй сейчас страдает депрессивными или тревожными симптомами, которые появились за время пандемии”. Если говорить о самой ковидной инфекции, то исследования пока проводятся, их много. Недавно в капиллярах головного мозга обнаружили мегакариоциты — клетки-предшественницы тромбоцитов, играющих ключевую роль в системе свертывания крови. Мегакариоциты обычно находятся в костном мозге. Там они трансформируются в тромбоциты, которые затем попадают в кровь. Однако в некоторых случаях мегакариоциты мигрируют в кровь напрямую, вызывая чрезмерное свертывание крови, что крайне опасно. Работа мелких сосудов нарушается, вследствие чего достаточное количество кислорода не поступает в голову, вредя, тем самым, и ментальности, и психике. На данный момент конкретного лечения нет: врачи экспериментируют, пытаются назначать сосудорасширяющие средства, препараты иммунной терапии, витамины и так далее.
Пациенты у Жибек бывают разные: кто-то мог переболеть в легкой форме, но тем не менее имеют какие-то тревожно-депрессивные симптомы, панические атаки — весь спектр невротических расстройств. У кого-то стала резко ухудшаться память, кто-то стал жаловаться на ощущение тумана в голове, невозможность сосредоточиться, значительное снижение работоспособности.
Также коронавирусная инфекция способна усугублять депрессивные расстройства у тех людей, у которых уже были предрасполагающие факторы. Симптомы депрессии, тревоги либо когнитивного снижения (деменция, болезнь Альцгеймера) стали обнаруживаться по Европе и Америке в 2-3 раза чаще, чем до пандемии. Есть представители всех категорий населения: и молодые, и люди среднего возраста, и пожилые. Разнятся в основном симптомы: если у пожилых пропадает память и нарушается когнитивная функция вплоть до слабоумия, то у молодых это чаще невротические и выраженные астенические симптомы: слабость, головные боли, быстрая утомляемость и так далее.
Ускорить восстановление после перенесенного коронавируса можно, по словам Жибек, если как можно скорее вернуться в прежний режим работы, деятельности, присоединять элементы ЗОЖ, фитнес, достаточно употреблять жидкости, дополнительные витамины и препараты, выписанные врачом. Чем быстрее восстановится мозг, тем быстрее пойдет на поправку весь организм человека. Тем не менее, на данный момент все эксперты сходятся во мнении, что прогнозировать последствия, которые могут повлиять на психику человека спустя годы после перенесенной болезни, сейчас некорректно: «На сегодня существует очень много противоречивых гипотез. Консенсус таков, что коронавирусная болезнь может иметь неврологические, психологические и психиатрические последствия у некоторых людей, но у кого именно, сколько их будет и через какое время, сейчас предсказать трудно».