Жизнь с постковидом

Диана Бимахимова, совладелица «Бродвей Бургер» переболела ковидом дважды: летом 2020 и в конце февраля 2021. Оба раза болезнь прошла относительно легко, не перейдя в коронавирусную пневмонию. В марте, после двух недель лечения, Диана получила отрицательный результат ПЦР, и сразу же вышла на работу, и даже успела съездить в командировку в Москву, хотя и чувствовала небольшую слабость. Сейчас она вспоминает, что тогда она была рада снова вернуться к прежней жизни, но через две недели после выздоровления заметила сильную потливость и в целом ее состояние изменилось: «У меня начались сложности с настроением, появилась апатия и неуверенность в себе. Я не хотела никуда выходить и постоянно плакала. Потливость я связывала с перенесенным коронавирусом, но не могла понять, что происходит с настроением. По работе консультировалась с одной девушкой, мы разговорились, и она предложила связать эти мысли и состояния, несвойственные мне, с постковидом. И тогда стало, наверное, немного легче, потому что до этого я не понимала, что со мной происходит».

До этого Диана никогда не слышала про постковид, поэтому начала читать статьи в интернете и обратилась к психологу с просьбой назначить антидепрессанты, но ее перенаправили к психиатру, который вправе выписывать такие препараты. Уже прошло полмесяца с начала их приема, и Диана замечает, что эмоциональное состояние стало выравниваться, но осталась очень сильная утомляемость. «Я все время без сил и рассеяна, не могу сконцентрироваться, даже поход в аптеку тяжел, мне приходится писать списки, чтобы ничего не забыть». Диана ходила к эндокринологу и терапевту, сдала массу анализов, возобновила сессии с психологом. Ей прокололи витамин В, глюкозу, аскорбинку. Она признается, что сейчас несколько растеряна и не знает, продолжать ли наблюдаться у терапевта или всё же стоит обратиться в клиники, которые предлагают специальное постковид-восстановление.

«Все врачи отправляют меня на обследование, говорят, что нужно еще и еще сдавать анализы, но четкого лечения нет. Сначала я надеялась на быстрое восстановление, но сейчас понимаю, что этого не произойдет, поэтому взяла тайм-аут на работе. Сейчас буду тратить все силы на восстановление: мне говорят, что надо принимать витамины и больше гулять».

Диана написала пост в Инстаграме, где рассказала о своем опыте постковида и после этого получила много сообщений от тех, кто тоже перенес это состояние, они говорили о том, что возвращение к доковидному состоянию здоровья заняло от нескольких месяцев до полугода.