COVID-19 в Казахстане: в группе риска пожилые мужчины с хроническими заболеваниями

Ученые изучили, как протекала болезнь у 1960 пациентов, заболевших в апреле и мае прошлого года. Тяжесть и смертность от COVID-19 в Казахстане были связаны с пожилым возрастом, сопутствующими заболеваниями, повышенным количеством лейкоцитов и мужским полом.

Это первый анализ подобного масштаба, не только для Казахстана, но и для других стран Центральной Азии. Авторы надеются, что описание клинических и эпидемиологических коррелятов COVID-19 с использованием историй болезни пациентов и секвенирования вирусного генома могут помочь в стратегическом планировании мер по борьбе с Ковид-19 как в Казахстане, так и в соседних странах.

Мы поговорили с доктором медицинских наук, профессором, председателем правления, ректором НАО (некоммерческого акционерного общества) «Медицинский университет Семей» Ерсином Жунусовым о том, как проводилось исследование, как шла работа с журналом и какие исследования будут следовать за этой публикацией.

Светлана Ромашкина: В вашем исследовании есть несколько аспектов, хотелось бы начать с эпидемиологической ситуации, то есть, как вирус распространялся в Казахстане. Я видела ваши таблицы диаграммы о том, что основной путь был из Европы и с помощью самолетов.

Ерсин Жунусов: Казахстан один из первых правильно принял на государственном уровне решение: если помните, 29 декабря 2019 года Китай озвучил ВОЗ, что имеется неизвестная инфекция. И числа 5 января в казахстанских аэропортах начали настораживаться, ставить блокпосты. Несмотря на то, что мы находились на передовой, на границе с Китаем, нам удалось сдержать первый завоз из Китая, вирус пришел к нам из ближнего и дальнего зарубежья: поток международных отношений остановить было бы невозможно.