Монгольский феномен

Впервые на позитивное отношение к вакцинации в Монголии обратили внимание еще при публикации всемирного опроса, который провел Институт Гэллапа в конце 2020 года. Тогда выяснилось, что 61% жителей Монголии готовы вакцинироваться от коронавируса, а еще 7% не решили, будут ли делать прививку. Среди стран Центральной Азии Монголия по этому показателю уступила Таджикистану (64%) и Узбекистану (70%), но значительно опередила Казахстан, продемонстрировавший самый низкий показатель готовых к вакцинации в мире – 25%.

Начавшаяся прошлой зимой и весной в регионе вакцинация подтвердила: Монголия готовы быстро и эффективно вакцинировать свое небольшое (3,3 млн. человек) население и ни одна другая страна Центральной Азии пока не смогла приблизиться к ней по показателю вакцинированного населения.

Монголия выбрала комбинацию убеждения, стимулирования и фактического принуждения к вакцинации и в итоге демонстрирует один из самых высоких показателей в мире.

Вакцинная дипломатия

Опыт Монголии во многих смыслах удивителен: так, например, первая серьезная волна заболеваний ковидом в стране прокатилась лишь 10 месяцев спустя начала пандемии. Два месяца спустя политический кризис, вызванный ограничительными мерами по сдерживанию вируса, привел к внезапной отставке премьер-министра. Перспектива продолжения локдауна грозила ввергнуть страну в дальнейший политический хаос. Новый премьер-министр пообещал возобновить работу экономики, которая пострадала из-за локдауна и закрытия границ, особенно на юге, где монгольские водители грузовиков перевозят уголь через границу на китайские сталелитейные заводы. Но эти планы осложнялись растущими случаями заболевания, ежедневный счет шел от сотен до тысяч.

Монголия сначала обратилась к Китаю и России, надеясь, что давние экономические связи помогут занять одно из первых мест среди ожидающих закупа вакцин, произведенных в этих странах. Чиновники одновременно исследовали дипломатические и частные каналы, направляя запросы на пожертвования от богатых стран и крупнейших мировых производителей вакцин. Они связались с посредниками, международными организациями здравоохранения и альянсами по вакцинам для бедных стран.

В то время как многие страны до сих борются за поставку вакцин, Монголия уже имеет достаточно, чтобы полностью вакцинировать всё взрослое население, а чиновники и вовсе обещали гражданам «лето без ковида», чего пока, в общем-то, добиться не удалось. В столице Монголии с 15 мая даже была начата вакцинация подростков 16-17 лет. Эту группу прививают вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подросткам нужно взять разрешение на прививку у родителей или опекунов. Также Минздрав изучает возможность вакцинировать подростков 12-15 лет, поскольку новыми штаммами всё чаще заражаются дети. По данным ведомства, в случае если этот вариант будет оценен как эффективный, то для вакцинации также будет использована вакцина Pfizer/BioNTech.

Успех Монголии в закупке вакцин – это большая победа для развивающейся страны с низким уровнем дохода. «Это говорит о способности Монголии играть на руку двум великим державам и максимизировать их выгоды», – прокомментировала Тереза Фэллон, директор Центра исследований России в Европе и Азии в Брюсселе. Это также победа для Китая и России, которые имеют обширные ресурсные интересы в Монголии и стремятся сыграть свою роль в прекращении пандемии. Россия продала Монголии миллион доз вакцины «Спутник V», Китай же предоставил четыре миллиона доз вакцины. Последнее соглашение Монголии с китайской государственной компанией Sinopharm Group было заключено за несколько дней до того, как компания получила экстренное разрешение на применение от Всемирной организации здравоохранения.

Covax, глобальный альянс по обмену вакцинами, в который Монголия вступила в июле 2020 года (Казахстан – одна из немногих стран мира, вышедших из альянса), обещал поставить вакцины осенью или зимой. По данным министерства иностранных дел, Монголия уже получила через механизм Covax более 2,6 млн. доз вакцины AstraZeneca и Pfizer.

Кроме того, 26 апреля новый премьер-министр Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял посла Индии в Монголии. Индийское правительство пожертвовало Монголии 15 000 доз вакцины AstraZeneca в конце февраля 2021 года. Монголия была одной из 13 стран, одаренных вакцинами на «первом этапе вакцинной дипломатии» Индии, сообщил посол Сингх. В апреле, когда случаи заболевания в самой Индии били все рекорды, монгольское правительство пожертвовало миллион долларов на помощь стране.