Презумпция виновности

15 февраля на страницах Аружан Саин в Facebook и Instagram появилась публикация, в которой она сначала говорит, что не всегда может сообщать о нарушениях прав детей, пока идут следственные действия. «Но недавно Антикор провел операцию, в результате которой были собраны доказательства хищения денежных средств, продажи продуктов питания и другого, предназначенного детям, в Республиканском детском клиническом санатории «Алатау» МЗ РК, – продолжает Саин. – По имеющейся у меня информации, директором санатория Мусаевой Каншайым и её подчиненными ежегодно совершались хищения денежных средств. Получая от родителей детей оплату за проживание, питание и лечение, они присваивали деньги – вместо того, чтобы вносить их в бюджет, что не могло не сказываться негативно на условиях содержания и лечения пациентов. Кроме того, в санатории имелись факты незаконной реализации предназначенных для детей продуктов питания – мяса, картофеля и т. д». Далее Саин пишет, что руководство якобы присваивало оплату за проживание родителей вместе с детьми, составляющую от 7500 до 11 000 тенге за сутки, и оплату за питание в размере 5000 тенге за день.

19 февраля Мусаеву неожиданно вызывают к следователю и сообщают, что теперь она не свидетель, а уже подозреваемая по другой статье – 361 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«Её из кабинета следователя увозят в изолятор временного содержания и держат там два дня до суда, – говорит адвокат Жанна Уразбахова. – Нас это абсолютно шокировало. Какая необходимость в аресте женщины 59 лет, страдающей хроническими заболеваниями? К счастью, следственный судья, увидев её, понимает, что нельзя её арестовывать в следственный изолятор, отказывает следователю и выносит постановление о домашнем аресте».

26 февраля Антикоррупционная служба по городу Алматы сообщила, что Мусаеву подозревают в том, что она «в период с 2015 по 2021 гг. злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях извлечения выгод для себя, присвоила денежные средства в особо крупном размере, являющиеся оплатой от родителей детей, проходящих реабилитацию по программам гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, за проживание, питание и лечение». Ведомство также заявило, что это привело к недостаче питания для детей.

По словам Жанны Уразбаховой, никаких заявлений о недостаче питания от родителей не поступало: «Когда я вступила в дело и начала принимать участие в следственных действиях, я начала задавать вопросы о том, кто же обманут, кому причинен вред, о каком ущербе идёт речь, есть ли вообще заявление и потерпевшие – родители детей? В этот момент следователь начал сильно нервничать». По словам адвоката, единственные доказательства в деле – некие показания кассира, однако защите неизвестно, о чем они. По словам дочери Мусаевой, никто этих доказательств не видел.

«Маме на первых допросах говорили: у нас есть видео, у нас есть аудио, и мама им говорила: этого быть не может, потому что я ничего противозаконного не делала. Но они все время ее пытались ими пугать. Я не знаю, что у них есть, но мы абсолютно уверены, что все, что там есть, либо сфабриковано, либо этого нет, потому что человек работал честно», – говорит Зауреш Мусаева. По ее словам, санаторий всегда проходил государственную аккредитацию, а незначительные нарушения сразу устранялись. Адвокат Мусаевой находит сам факт заведения уголовного дела в этом случае нарушением закона.

«Уголовное дело на мою клиентку было зарегистрировано в нарушение статьи 179 УПК и приказа Генеральной прокуратуры №89, где четко указано, что запрещена регистрация дел без подтвержденного ущерба и результатов актов проверок или ревизий», – пишет Уразбахова. Также, по ее словам, дело было трижды незаконно переквалифицировано с одной статьи на другую.

Сама Аружан Саин на вопросы Vласти о том, какая у нее есть информация, подтверждающая факты хищения и виновность Мусаевой, не ответила, но пообещала дать комментарий, когда дело будет передано в суд.