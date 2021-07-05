Насколько эффективны вакцины при «дельте» — новом варианте COVID-19

На днях прошла пресс-конференция заместителя директора Центра им. Гамалея Дениса Логунова, где он говорит о том, что активность сыворотки крови у привившихся вакциной «Спутник V» снижается в 2,6 раза при встрече с вариантом «дельта». Здесь надо пояснить, что мы не говорим об эффективности в процентах. Напомним, что по промежуточным результатам третьей фазы эффективность «Спутника» — 92%. Это эффективность, которая высчитывается именно количеством заражений: вакцина против плацебо. Денис Логунов говорит про нейтрализующую активность антител, и это совершенно другое дело. Это не совсем измерение эффективности вакцины, потому что это измерение в лаборатории. Делается это так: выращивается на клетках вирус или S-белок, добавляется сыворотка с антителами вакцинированных и когда мы добавляем вирусы разных вариантов, мы видим насколько хорошо нейтрализующие антитела связывают этот вирус. Эта нейтрализующая активность антител упала в 2,6 раз. Это не означает, что эффективность будет понижаться в 2,6 раз, это не значит, что было 92, а стало 40%. Это просто молекулярное доказательство того, что новый вариант способен убегать от распознавания антителами. И это нормально, это то, к чему вирус сейчас стремится.

Часто говорят: вот, из-за вашей вакцины вирус мутирует. Нет, он также будет мутировать, если человек переболел, он будет адаптироваться к тому, что люди иммунные. Он будет мутировать быстрее и чаще, если есть прослойка непривитых, и это тоже понятно, потому что вероятность их заражения больше, ему есть где размножаться, ему есть куда мутировать, если есть большое количество непривитых и не переболевших людей.

Есть некоторые данные по эффективности «Спутника» от тяжелого течения. Главврач московской Коммунарки Денис Проценко в прямом инстаграм-эфире говорил о том, что у него в больнице случаи инфицирования среди вакцинированных встречались в основном у тех, кто получил только первый компонент. Первый случай заражения после прививки зафиксировали 30 декабря 2020 года, а к 16 июня было 136 таких пациентов. Всего же через больницу в Коммунарке за этот период прошли 23 280 пациентов.

По этим примерам мы видим, что две дозы «Спутника» в практическом плане защищают хорошо, несмотря на то, что вирус мутирует. И здесь нам нужно обратить внимание на путаницу с интервалом вакцинации, которая возникла в Казахстане, и которой не было внятного объяснения. Людям не смогли понятно объяснить, что они могут привиться в интервале от 21 до 90 дней.