Сжигать или перерабатывать?

По словам вице-министра экологии Ахметжана Примкулова, с каждым годом количество стихийных свалок в Казахстане стабильно увеличивается.

«На сегодняшний день по республике ежегодно мы фиксируем порядка 8,5 тысяч стихийных свалок. В Алматинской области порядка 380 стихийных свалок зафиксировано в этом году, – говорит вице-министр. – В республике порядка 3,5 тыс полигонов, из них только 18% соответствуют экологическим и санитарным нормам и требованиям». На практике это означает, что большинство полигонов мало чем отличается от стихийных свалок.

Рядом с селом Ават в Талгарском районе на площади в 7,5 гектаров расположен карьер-полигон. Раньше здесь добывали щебень. Если приподняться и заглянуть за ограждение, на дне карьера можно увидеть мусоровозы, кажущиеся микроскопическими в масштабах полигона, которым руководит ТОО «Экосервис Групп». Напротив – также за ограждением на 30 сотках другой полигон, им занимается ИП «Жанару». Первый полигон работает около десяти лет, второй – два года.

«Есть определенные упущения со стороны двух компаний, к ним неоднократно мы обращались письменно и просили, чтобы они привели в соответствие, то есть, поставили современные линии по переработке и утилизации. Сейчас они вручную перерабатывают, сортируют, у каждого есть определенное количество людей, которые каждый день этим вопросом занимаются», – рассказал замакима Талгарского района Ахмет Ашимахунулы.

По словам руководителя ИП «Жанару» Азамата Айжигитова, у него сортировкой вручную занимаются 16 человек. Отсортировать и вывезти на переработку, по его словам, удается порядка 60-70% отходов – это пластик, стекло, картон, целлофан и алюминий. Часть отходов компания сжигает.

«Есть фильтры у нас, «Циклон» называется, там дыма вообще нет. Мы эту печку приобрели из города Темиртау, там специально такие печки делают. Экологические печки», – пояснил он в ответ на вопрос о фильтрах. По его словам, сейчас печь сжигает 10 тонн отходов ежедневно.

По словам председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, с 1 июля в силу вступил новый экологический кодекс, в котором ужесточаются наказания за нарушение экологического законодательства. Спрашиваю, означает ли это, что предприятия обяжут приостановить свою деятельность, если они не установят линии сортировки.

– Сортировка обязана быть: 301 статья экологического кодекса, – говорит Кумаргалиев.

– То есть, они нарушают?

– Конечно. Они штрафуют их, штраф по старому кодексу маленький. С первого июля по новому кодексу будет приостановка. Это все будет.

Руководитель департамента экологии Алматинской области Орман Акказиев, однако, говорит, что в отношении ТОО «Экосервис Групп» уже дважды проводилась проверка, но у компании есть все разрешительные документы, и никаких санкций в ее отношении не ввели. По факту отсутствия современной сортировочной линии, по его словам, ведомство может инициировать проверку только если поступит заявление от жителей села.



«(...) В обращении должны доказать, что это наносит угрозу окружающей среде. В таком случае проводятся проверки. Этот полигон мы два раза проверяли по заявлению жителей, но там вопросы отсутствия заключения, то есть, тематические вопросы. По законности. У них если разрешения есть, то… Это надо в заявлении конкретно указать, что нет сортировки, а согласно заключению сортировка должна присутствовать», – сказал он.

На вопрос о том, как планируется в итоге решать вопрос стихийных свалок и полигонов, которые мы посетили, вице-министр отвечает так: «Все будем вывозить на мусороперерабатывающий завод».

– Сколько лет на это может уйти, – спрашиваю.

– Два года максимум, жаным, – отвечает председатель правления ТОО «Оператор РОП».

– На то, чтобы разобрать вот это все, – уточняю, показывая на громадный карьер.

– Да. Два года. Мы это все рекультивируем, на новый перерабатывающий завод все будем вывозить. Перерабатывать в энергию.

– Вы имеете ввиду, мусоросжигающий?

– Да. Он не только мусоросжигающий, он перерабатывающий.

При этом ранее в интервью Tengrinews вице-министр экологии говорил, что «старые мусорные полигоны ворошиться не будут», а на заводах рекомендуется сжигать «свежий мусор».