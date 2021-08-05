Толкын Батаева, терапевт: «Если раньше COVID-19 больше поражал нервную систему, то сейчас и желудочно-кишечный тракт»

— Как у детей и подростков сейчас протекает ковид? Есть какие-то различия?

— Я в основном консультирую взрослых, но могу сказать, что в большинстве случаев у детей и подростков ковид протекает как ОРВИ, но стоит обратиться за помощью в стационар, если есть что-то настораживающее, например, температура три дня и более, которая не сбивается на фоне жаропонижающих, диарея — опять-таки три дня и более.

— Как часто бывают повторные случаи заражения и как протекает болезнь?

— Да, такое происходит, но в таких случаях люди в основном переносят болезнь легче, это связано с тем, что организм уже знаком с вирусом. Если человек переболел, а потом спустя три месяца вакцинировался и затем заболел повторно, то болезнь переносится легко, как ОРВИ.

— Как часто вам приходится сталкиваться с тем, что люди отказываются от вакцинации?

— Очень часто. Вчера у меня спросили, заразен ли вакцинированный. И приходится объяснять, что это невозможно, потому что в вакцине нет живого вируса. С самого начала пандемии поступала неправильная информация, вводившая людей в заблуждение. Если человек читает научные ресурсы, то таких вопросов возникать не должно, но, к сожалению, среди врачей я знаю и таких, кто говорит, что лучше воздержаться от прививки. Это просто низкий уровень знаний, видимо, должна проводиться какая-то работа с врачами. В большинстве случаев это врачи в возрасте 50+, которые верят в идеологию противников прививок. Они рассуждают о том, что будет через два года после получения прививки, а о том, что будет через два дня, через неделю, если они заразятся, об этом никто не думает. Наверное, антиваксеров нужно отправлять в ковидный госпиталь, чтобы они видели, как протекает заболевание.

— Вы работали активно и до пандемии, в вашей работе прежде вы часто сталкивались с такими настроениями?

— В принципе, это было всегда. Думаю, это просто низкая осведомленность и нежелание изучать этот вопрос. Такие заболевания, как полиомиелит мы побороли только благодаря вакцинации, а что было бы, если бы не было вакцин? В большинстве случаев люди, не разобравшись в вопросе, не прочитав правильные источники, вводят массу в заблуждение.

— Как вы убеждаете пациентов в необходимости вакцинации?

— Если у пациентов есть сомнения, я просто на листочке, на пальцах, объясняю, вот вакцина, она не живая, вы не переносите заболевание в легкой степени. Я думаю, что изначально у нас было неправильное информирование, нам раньше говорили, что вакцина — перенос заболевания в легкой форме. Это неправильный посыл. Например, в случае с векторными вакцинами, это не живая вакцина, это белок, который нам вводится и на который вырабатываются антитела.