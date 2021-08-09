Люди против строек

«Недавно правила застройки были изменены. Проблема становится менее острой. Но все, кто получил архитектурно-планировочное задание до принятия новых поправок, пытаются застроить город так, как было разрешено в предыдущие несколько лет. Основная проблема в том, что [при разработке своих проектов] застройщики не учитывают мнение жителей. <…> Основное нарушение касается конституционных норм, согласно которым нам гарантировано право на комфортное проживание и комфортную городскую среду. Но застройщики нарушают все – от этажности зданий до учета потребностей уже проживающих в выбранном районе людей», − пояснила Есентугелова.

Она полагает, что люди выступали и будут выступать против бездумной застройки, особенно в ситуации, когда власти и застройщики не считают нужным советоваться с ними относительно новых проектов. И недовольные группы будут состоять не только из жителей старых домов, но и новых, которые сталкиваются с нехваткой воды, отсутствием света или проблемами с канализацией в новых ЖК. Только за последние два месяца люди более трех раз собирались на сходы и перекрывали дороги. Сейчас все митинги проходят мирно, но если конфликт не будет решен, то он может вылиться и в более серьезные потрясения.

Vласть рассказывает истории о жителях трех районов Алматы, добивающихся остановки строительства новых ЖК, которое началось без их ведома.

Самал 3

ТОО «SAMAL Residence» начала строительство жилого комплекса на территории сквера в марте 2020 года. Компания сразу же столкнулась с недовольством жителей близлежащих домов, которые возмутились нежеланием застройщика и властей обсудить проект строительства до начала работ. Уже после этого управление городского планирования и урбанистики дало компании задание провести общественные слушания, чтобы получить согласие жителей на стройку и снос расположенных в сквере деревьев. К началу заседаний в акимате и последовавших за этим судебных слушаний застройщику удалось собрать 77 подписей. Это позволило компании продолжать строительные работы до момента, пока они не были приостановлены акиматом по запросу жителей.