Люди против строек

В Алматы сейчас активны порядка 600 строек. По словам юриста Асель Есентугеловой, свыше 100 из них − проекты жилищного строительства, которые являются проблемными. Их реализацией возмущены не только люди, живущие рядом со строительными площадками, но и жители более отдаленных домов. Они ожидают увеличения нагрузки на социальную инфраструктуру и инженерные сети, а также выражают недовольство тем, что власти оставят их без общественных пространств для прогулок и досуга. Кроме того, появление новых высокоэтажных домов угрожает городу изменением розы ветров и плохой инсоляцией.
«Недавно правила застройки были изменены. Проблема становится менее острой. Но все, кто получил архитектурно-планировочное задание до принятия новых поправок, пытаются застроить город так, как было разрешено в предыдущие несколько лет. Основная проблема в том, что [при разработке своих проектов] застройщики не учитывают мнение жителей. <…> Основное нарушение касается конституционных норм, согласно которым нам гарантировано право на комфортное проживание и комфортную городскую среду. Но застройщики нарушают все – от этажности зданий до учета потребностей уже проживающих в выбранном районе людей», − пояснила Есентугелова.
Она полагает, что люди выступали и будут выступать против бездумной застройки, особенно в ситуации, когда власти и застройщики не считают нужным советоваться с ними относительно новых проектов. И недовольные группы будут состоять не только из жителей старых домов, но и новых, которые сталкиваются с нехваткой воды, отсутствием света или проблемами с канализацией в новых ЖК. Только за последние два месяца люди более трех раз собирались на сходы и перекрывали дороги. Сейчас все митинги проходят мирно, но если конфликт не будет решен, то он может вылиться и в более серьезные потрясения.
Vласть рассказывает истории о жителях трех районов Алматы, добивающихся остановки строительства новых ЖК, которое началось без их ведома.
Самал 3
ТОО «SAMAL Residence» начала строительство жилого комплекса на территории сквера в марте 2020 года. Компания сразу же столкнулась с недовольством жителей близлежащих домов, которые возмутились нежеланием застройщика и властей обсудить проект строительства до начала работ. Уже после этого управление городского планирования и урбанистики дало компании задание провести общественные слушания, чтобы получить согласие жителей на стройку и снос расположенных в сквере деревьев. К началу заседаний в акимате и последовавших за этим судебных слушаний застройщику удалось собрать 77 подписей. Это позволило компании продолжать строительные работы до момента, пока они не были приостановлены акиматом по запросу жителей.
«Мы въехали в эти дома в 1978 году. Мы видели, как они строятся. Это жилье предназначалось для работников связи. После введения домов в эксплуатацию тут был цветущий сад − по Ленина они тогда много где были. Во время строительства в этом сквере появился небольшой дом, который по началу использовали строители. А в 90-х годах туда въехала семья оралманов, она смогла приватизировать и узаконить его. Его хотели снести, но жившей там женщине, участнице Второй мировой войны, удалось отстоять его. Затем эта земля оказалась в собственности у одного из банков, но вскоре эту землю выкупил акимат под благоустройство. Власти вкладывали деньги в этот участок около 15 лет, но потом зачем-то решили продать его частной компании. Теперь сквер разрушают, все приходит в упадок», — рассказала одна из жительниц.
Инициативная группа, в которую она входит, оспаривает строительство не только потому, что боится потерять сквер. Новый жилой комплекс грозит увеличением нагрузки на инфраструктуру и инженерные сети, которые не рассчитаны на такую плотность жителей. Более того, появление новых домов лишит других жильцов места для сбора при чрезвычайных ситуациях. В строительной компании на это говорят, что они проложат свою инфраструктуру, а во время ЧС все должны будут собираться возле школы, расположенной в километре от домов. Однако большинство из жителей уже стоящих домов − пожилые люди, которым будет довольно трудно преодолеть такое расстояние за короткий срок.
Жители убеждены, что застройщик получил часть подписей, одобряющих строительство, обманным путем: «Мы довольно долго не могли получить список этих 77 подписей, а когда получили, то увидели, что среди подписавшихся есть люди с адресами, которые не относятся к нашим домам. Документ сам был весь исчиркан и составлен юридически безграмотно. А некоторые подписи они вообще подделали». Часть жителей застройщики увлекли выгодными предложениями, например, ремонтом крыши. Еще 20 человек были введены в заблуждение, и теперь у инициативной группы есть объяснительные записки, в которых они утверждают, что не давали разрешение на строительство.
Суд уже выявлял нарушения со стороны одного учредителя ТОО «SAMAL Residence» Динары Баимбетовой, которые допустило другое связанное с ней ТОО «Байтас-инжиниринг» в 2017 году. Тогда компания развернула на улице Жамбыла, 100 строительство паркинга, впоследствии оказавшегося 7-этажным бизнес-центром, где под парковку была отведена лишь четвертая часть здания площадью почти 12 тыс. кв. м. Специализированный межрайонный административный суд Алматы, рассматривая иск управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы (ГАСК), установил, что ТОО «Байтас-инжиниринг» вело строительство без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу технического и авторского надзора, а также без уведомления уполномоченного органа о начале строительно-монтажных работ.
Не так давно жителям района Самал 3 удалось добиться временной заморозки строительства на этапе согласования оценки воздействия на окружающую среду. «Застройщик добивался от нас разрешения, но вместо этого мы начали писать президенту, акиму Алматы, а также привлекать внимание СМИ и блогеров. Из-за резонанса акимат был вынужден отозвать разрешительные документы на строительство. Но сразу после власти предложили строительной компании пойти и подать на нас в суд. Компания выиграла первые судебные слушания и апелляцию. Теперь у нас остается надежда только на Верховный суд. Если и он примет решение в пользу застройщика, то уже никто не сможет повлиять на его действия», − рассказали жители.
Инициативная группа неоднократно просила акимат привлечь их к слушаниям в качестве третьих лиц. Однако власти отказали им в этом. Иск от себя жители подавать побоялись: «Нам говорят, что за этим от застройщика последует встречный иск. В последнее время нам угрожают тем, что лишат квартир. Лишат потому, что мы должны будем компенсировать все время простоя строительной бригады. Нас обяжет сделать это суд по настоянию компании».
После победы ТОО «SAMAL Residence» в двух судебных процессах строительные работы возобновились. Хотя жители указывают на то, что они не имеют право на это до окончания слушаний в Верховном суде. За неделю ГАСК успел провести три заседания с участием жителей близлежащих домов и застройщика. Однако на третье жители прийти не смогли, поскольку мероприятие, по их словам, было организовано так, чтобы у них не получилось прийти. Во время каждого из заседаний ГАСК предлагал жителям пойти на компромисс и потребовать от застройщика, к примеру, провести капитальный ремонт их дома.
«Мы сказали, что наша позиция твердая, и мы однозначно против стройки. Мы всегда отсылаем к словам президента о том, что без разрешения жителей ни о каком строительстве не может идти и речи. Мы напоминаем об этом решении застройщику, и не понимаем, как они могут обходить этот момент. Нам же отвечают, что такого указа со стороны президента нет, а наш сквер − это их частная собственность. И потому они могут делать все, что захотят. Но ведь эта норма уже прописана в законе об архитектуре и градостроительстве», — настаивает инициативная группа.
В ситуации бездействия властей жители вновь начали информационную кампанию. Они также продолжают работу с юристами и все же рассматривают возможность подачи иска против застройщика. Однако свою информационную кампанию начала и ТОО «SAMAL Residence»: «На нас оказывают психологическое давление. Нам говорят, что мы сумасшедшие, потому что выступаем против. Хотя нас не несколько человек, а большинство жителей дома. Еще нас обвиняют нас в том, что мы подкупаем несогласных жителей и СМИ, а также добиваемся выгод от застройщика — просим взятки. Но они не могут предъявить никаких доказательств, потому что их нет».
Несмотря на возобновление работ, строители пока не трогают деревья. Однако жители опасаются того, что если их проблема не будет решена, то все может закончиться плачевно. Они намерены продолжить протестовать, хотя в прошлый раз их эффект был ограничен: перекрыв дорогу, они не смогли остановить работу бригады. «Неужели нас нужно доводить до такой истерики, чтобы мы были готовы даже броситься под экскаваторы?»
Абая, 130
На этапе подготовки проект строительства жилого комплекса по адресу Абая, 130 (ул. Розыбакиева) включал четыре жилых дома и 4-этажный бизнес-центр. В 2018 году, построив два блока, ТОО «Tau Development» отказалась от возведения еще двух, поскольку не смогла договориться с собственником стоящего на этом месте частного дома о выкупе земли. Вместо этого она начала планировать возвести 12-этажный жилой дом на месте бизнес-центра, перпендикулярно построенным домам.
Застройщик не проводил общественные слушания перед тем, как начать подготовку котлована. Жители уже построенных домов, недовольные тем, что решение о возведении нового блока было принято без их ведома, попытались вступить в диалог. Они запросили у застройщика документы, чтобы нанять независимую экспертизу и проверить проект строительства на предмет нарушений. Tau Development отказала им в этом, однако жители убеждены, что строительство идет с нарушениями.
«Наши дома стоят всего лишь в 14 метрах от нового дома. Речь не только о том, что здесь не будет продуваемости, дневного света, и что окна всех домов будут буквально врезаться друг в друга. С началом строительных работ произошел обвал грунта. Жители 4-го дома, примыкающего к парковке, почувствовали, как их дом слегка просел», − рассказали участники инициативной группы.
Застройщик утверждает, что новый блок является единым жилищным ансамблем с уже стоящими домами. Однако в промежутке между ними и бизнес-центром, изначально заявленным в проекте, предполагалось организовать пространство для разворота пожарной машины и другой техники в случае ЧС. Теперь этого пространства нет, а жители нового блока будут использовать для своих нужд территорию уже существующего двора, которую жителям пришлось ремонтировать за свой счет после сдачи объектов в эксплуатацию.
В октябре 2020 года они начали писать запросы в Open Almaty, почему компания ведет строительство без обсуждения и оповещения жителей. В ответ администрация города заявила, что этой стройки не должно быть. Однако работы велись, а жителей, по их словам, долгое время пытались отвлечь исками против созданного ими объединения собственников имущества (ОСИ). Один из жителей несколько раз подавал в суд по поводу незаконного создания ОСИ, однако суд не выявил никаких нарушений.
Параллельно с написанием запросов в акимат жители организовали пикет против строительства. До него инициативная группа собрала 310 подписей от людей, несогласных с началом работ. Всего в ЖК зарегистрировано 368 собственников, но в своих квартирах живут только 215-220 из них. «Мы собрали этот пакет и отправили его застройщику, чтобы они видели количество несогласных. Но никакой реакции не последовало, поэтому мы вышли с протестом», − пояснили жители.
После проведения пикета инициативная группа начала получать угрозы в свой адрес. Ее участникам приказали удалить все посты с критикой проекта, а также с фотографиями и видео с пикета: «Организатору группы компания направила досудебную претензию, угрожая тем, что суд обяжет ее компенсировать все убытки за время простоя строительной бригады. В итоге мы написали застройщикам повторное письмо, чтобы нас ознакомили с документами строительства, но нам предоставили только перечень с наименованиями документов. Самих документов мы так и не увидели».
В конце апреля 2021 года инициативная группа вновь начала писать во все инстанции. К этому моменту они выполнили 42 процедуры − от составления запросов в акимат до проведения встреч с депутатами и акимом. Жителям удалось привлечь внимание депутата Ирины Смирновой от фракции «Народной партии», а также вовлечь в процесс Nur Otan. Партия власти помогла им добиться встречи с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым через Zoom. Долгое время Сагинтаев отказывался встречаться с жителями из-за пандемии: «После одного из наших протестов, где у нас были банера с надписью «Сагинтаев, помогите», он все же согласился приехать. Мы ждали его весь день, но в итоге приехали только его люди, которые для вида попросили застройщика убрать беспорядок.
На онлайн-встрече Сагинтаев сказал, что знает о проблеме жителей комплекса, построенного Tau Development. «Он тогда заявил: «Я, как аким говорю: стройки не будет». В тот же день пришел начальник ГАСКа Бахытжан Наурызбеков и сказал, что если начнутся хоть какие-то вопросы, нам нужно его предупредить. Он тоже заверил нас, что стройки не будет. Но по сей день мы не видели никакого официального документа, запрещающего строительство. Кроме того, представители застройщика не так давно ходили по квартирам и спрашивали, согласны ли мы со строительством нового блока. И все это несмотря на заявление акима. Выходит, у них есть другая цель или они нашли другой способ продолжить работы?», − предполагают жители.
Во время недавней встречи с юристом Tau Development жители узнали, что компания не хочет судиться с акиматом, но и не планирует сворачивать работы. Он объяснил это тем, что застройщик не получил документы с запретом на строительство. «Вероятно, компания лукавит, и просто не хочет афишировать это постановление. Власти сказали им искать способы договориться с жителями. И я больше всего боюсь, что вместо этого они займутся фальсификацией подписей за строительство. Но мы продолжим нашу борьбу», — подчеркнула одна из жительниц.
Бухар-Жырау, 23
До конца 2020 года рядом с улицей Бухар-Жырау, 23 было две улицы: Минина и Пожарского. Они обеспечивали проезд после появления в этом районе жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс», из-за которого отрезки улиц Маркова и Шагабутдинова оказались круглосуточно заставлены машинами. На улицах Минина и Пожарского долгое время находились пустыри. Не так давно, по словам жителей близлежащих домов, эти земли были проданы, а в их составе, помимо прочего, находилась улица Пожарского. Этот факт обнаружился после того, как один из застройщиков, подконтрольный компании BI Group, перекрыл улицу забором, заявив что это их земля и они собираются начать строительство многоквартирных домов. С жителями близлежащих домов этот проект никто не обсуждал.
«Мы начали разбираться и выяснилось, что в реестре до сих пор имеется улица Пожарского. Но земельщики и управление городского планирования акимата стали утверждать, что этой улицы нет, что она ликвидирована на основании проекта детальной планировки (ПДП), который корректировался несколько лет назад. После этого мы написали несколько писем Сагинтаеву, но в ответ получили лишь отписки. Все ссылаются на ПДП, а мы не понимаем, что делать», − рассказала одна из жительниц дома.
Складывающуюся ситуацию она назвала патовой. Сегодня выход из ее дома ориентирован на улицу Пожарского. Но теперь он затрагивает частный земельный участок. На эту же улицу выходит подземный паркинг другого недавно появившегося жилого комплекса. Он также оказался парализован из-за поставленного забора и начавшихся работ. Застройщик, который возводит на небольшом участке два дома с более чем 100 квартир, сейчас пытается придумать объездной путь. Но проводить расчеты после начала строительства кажется жителям ошибочным.
Люди возмущены и тем, что BI Group намерен вырыть котлованы под окнами уже двух стоящих домов, чтобы разместить там подземный паркинг. Кроме того, застройщик не задумывается о плотности жителей на этой территории (сейчас он составляет около 600 человек на кв. км), хотя и говорит, что соблюдает все нормы. Однако в этом районе уже высокая нагрузка на инфраструктуру, мощности которой не собираются повышать. А проезды уже с трудом позволяют попасть скорым и пожарным машинам к домам из-за недавно возведенных комплексов.
Помимо отправки писем в акимат инициативная группа жителей начала переписку с застройщиками. В BI Group им заявили, что у них все в порядке с документацией. А эскизный проект нового ЖК уже был согласован другими жителями по результатам общественных слушаний зимой этого года, где компания якобы представляла оценку воздействия на окружающую среду. «Но [среди одобривших проект] нет ни одного участника со стороны жильцов этих домов. Там стоят подписи людей, которые не имеют никакого отношения к близстоящим домам. Самих жителей никто не спрашивал, их просто поставили перед фактом», − подчеркнула собеседница Vласти.
Тем не менее управление зеленой экономики жителям сообщило жителям об отсутствии каких-либо нарушений со стороны BI Group. В этой ситуации никто не хочет брать на себя ответственность. «Нам ничего не остается, кроме как оспорить действия застройщика через суд, потому что никто тщательно не проверяет документацию перед началом строительства», − констатировала жительница.
Вместе с тем они намерены разобраться с ПДП, на которое ссылаются все задействованные управления акимата: «Нам не называют разработчика ПДП. Вполне вероятно, этот проект не проходил никаких экспертиз. По существующим правилам они не проводятся. Но даже не будучи профессионалами мы видим ошибки при его подготовке, потому что с легкой руки карта города может лишиться целой улицы. А это как минимум ущемляет права жителей на проход и проезд к собственному дому, который был возведен задолго до появления даже этого ПДП».
Но особенно жители возмущены тем, что даже в новых правилах строительства в Алматы плохо прописаны процедуры общественного участия. Застройщики, по их словам, пользуются тем, что они приглашают жителей ознакомиться со своим проектом в последний момент. При этом учет каких-либо замечаний не регламентирован: «Мы лишены процедуры консультации, в которых участвовали бы жители и ведомства, ответственные за городское планирование. Сейчас жители вынуждены решать все только наедине с застройщиками, и это тупиковая ситуация. Потому что застройщики манипулируют людьми и властями как хотят. И все это при том, что скоро процессы согласования еще больше упростятся в пользу застройщиков. Это будет побуждать людей действовать не только через суд».