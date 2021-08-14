«Мы призываем к благоразумию»

Как рассказала Гульнар Бокпаева, член инициативной группы SOS.Taldykol, проживающая рядом с озерами, группа озер Малый Талдыколь – это уникальная природная система водно-болотных угодий в Есильском районе столицы. Весной прошлого года во время карантина Бокпаева увидела, что одно из озер начали засыпать грунтом. В середине лета, по ее словам, жителей близлежащих домов попросили подписать обращение о том, что водоемы якобы причиняют неудобство.

«Некоторые жители обратились к общественности в середине лета 2020 года, когда по квартирам их домов, которые находятся в непосредственной близости от этих озер, ходили некие люди и предлагали подписать обращение. В тексте данного обращения говорилось о том, что соседство с озером является источником неприятных запахов, комаров, и прочее. И поскольку жители были не согласны, это не соответствовало действительности, более того, жители ожидали, что территория этих природных озер будет интегрирована в парковую зону этого района столицы, они посчитали необходимым выразить свое несогласие и свою обеспокоенность судьбой этих озер», – рассказала Бокпаева. С тех пор жители объединились в инициативную группу, которая проводила субботники у озер, писала обращения в различные госорганы, а также инициировала петицию на имя президента за сохранение Малого Талдыколя, которую подписало 4 тысячи человек.

Как рассказала Бокпаева, сначала в столичном акимате пошли на встречу активистам, и предложили создать рабочую группу. При этом представители акимата говорили, что имеется даже финансирование на комплексное исследование озер, однако, по словам общественницы, оно ограничилось несколькими заборами проб и ни к чему не привело.

«В целом на протяжении всего этого времени усилия общественности не встречали отклика в государственных органах и, несмотря на большой общественный резонанс, уполномоченные представители акимата не выражали готовности встречаться и открыто обсудить проблему, – говорит Бокпаева. – Однако одновременно с этим представители государственных органов давали интервью СМИ, в которых, по нашему мнению, в том числе вводили в заблуждение аудиторию. Зачастую использовалось общее название озера Талдыколь в этих комментариях – это, как вы знаете, бывший отстойник, так называемый Большой Талдыколь, который ранее назывался Башан, и к вопросу, который мы сейчас обсуждаем – к судьбе водоемов группы Малый Талдыколь, не имеет никакого отношения. Потому что, как известно, вопрос рекультивации озера Большой Талдыколь, который находился на контроле елбасы, был в свое время решен. И на данном озере и прилегающей территории уже планируется создание природного парка. То есть, мы вопрос Большого Талдыколя не обсуждаем в принципе. И когда говорят о нем, возникает путаница». Также, по ее словам, в акимате делали заявления о том, что в водах озера обнаружена холера, и о том, что «водная гладь будет сохранена».

«При этом не объясняется, что это означает, – говорит она. – Но если мы посмотрим на измененный генеральный план на сайте, то увидим, что там нет водоемов, которые фактически существуют, и там планируется застройка». Сейчас один из водоемов засыпан практически полностью, и уже начались работы на следующем.

«Активная застройка прилегающего района, прокладка дорог, коммуникаций уже привела к существенной фрагментации озер и частичному разрушению экосистемы. И поэтому в целом это наносит непоправимый ущерб водоемам», – говорит Бокпаева.