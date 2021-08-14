«Мы призываем к благоразумию»

Активисты движения SOS.Taldykol, выступающие за сохранение системы озер Малый Талдыколь на левом берегу столицы, сообщают о том, что сейчас озера активно засыпают грунтом для последующей застройки. Экологи и эксперты отмечают, что это уже наносит непоправимый ущерб экосистеме, влияет на местную фауну, а также задаются вопросом о том, насколько безопасным будет строительство. Общественники подчеркивают, что столичный акимат нарушает ряд международных конвенций, к которым присоединился Казахстан, и что они намерены обратиться в международные организации.
Как рассказала Гульнар Бокпаева, член инициативной группы SOS.Taldykol, проживающая рядом с озерами, группа озер Малый Талдыколь – это уникальная природная система водно-болотных угодий в Есильском районе столицы. Весной прошлого года во время карантина Бокпаева увидела, что одно из озер начали засыпать грунтом. В середине лета, по ее словам, жителей близлежащих домов попросили подписать обращение о том, что водоемы якобы причиняют неудобство.
«Некоторые жители обратились к общественности в середине лета 2020 года, когда по квартирам их домов, которые находятся в непосредственной близости от этих озер, ходили некие люди и предлагали подписать обращение. В тексте данного обращения говорилось о том, что соседство с озером является источником неприятных запахов, комаров, и прочее. И поскольку жители были не согласны, это не соответствовало действительности, более того, жители ожидали, что территория этих природных озер будет интегрирована в парковую зону этого района столицы, они посчитали необходимым выразить свое несогласие и свою обеспокоенность судьбой этих озер», – рассказала Бокпаева. С тех пор жители объединились в инициативную группу, которая проводила субботники у озер, писала обращения в различные госорганы, а также инициировала петицию на имя президента за сохранение Малого Талдыколя, которую подписало 4 тысячи человек.
Как рассказала Бокпаева, сначала в столичном акимате пошли на встречу активистам, и предложили создать рабочую группу. При этом представители акимата говорили, что имеется даже финансирование на комплексное исследование озер, однако, по словам общественницы, оно ограничилось несколькими заборами проб и ни к чему не привело.
«В целом на протяжении всего этого времени усилия общественности не встречали отклика в государственных органах и, несмотря на большой общественный резонанс, уполномоченные представители акимата не выражали готовности встречаться и открыто обсудить проблему, – говорит Бокпаева. – Однако одновременно с этим представители государственных органов давали интервью СМИ, в которых, по нашему мнению, в том числе вводили в заблуждение аудиторию. Зачастую использовалось общее название озера Талдыколь в этих комментариях – это, как вы знаете, бывший отстойник, так называемый Большой Талдыколь, который ранее назывался Башан, и к вопросу, который мы сейчас обсуждаем – к судьбе водоемов группы Малый Талдыколь, не имеет никакого отношения. Потому что, как известно, вопрос рекультивации озера Большой Талдыколь, который находился на контроле елбасы, был в свое время решен. И на данном озере и прилегающей территории уже планируется создание природного парка. То есть, мы вопрос Большого Талдыколя не обсуждаем в принципе. И когда говорят о нем, возникает путаница». Также, по ее словам, в акимате делали заявления о том, что в водах озера обнаружена холера, и о том, что «водная гладь будет сохранена».
«При этом не объясняется, что это означает, – говорит она. – Но если мы посмотрим на измененный генеральный план на сайте, то увидим, что там нет водоемов, которые фактически существуют, и там планируется застройка». Сейчас один из водоемов засыпан практически полностью, и уже начались работы на следующем.
«Активная застройка прилегающего района, прокладка дорог, коммуникаций уже привела к существенной фрагментации озер и частичному разрушению экосистемы. И поэтому в целом это наносит непоправимый ущерб водоемам», – говорит Бокпаева.
Руслан Урзалиев, научный сорудник Казахстанской Ассоциации Сохранения Биоразнообразия, говорит, что его организация занимается изучением этой территории с 2012 года, и разработала концепцию городского парка для сохранения Есильско-Талдыкольской системы озер.
«Как вы видите, никаких результатов крупных у нас не было, потому что акимы сменяются довольно быстро и часто, и на сегодняшний день это уже пятая администрация, с которой мы вынуждены прорабатывать этот вопрос снова и снова, – рассказал он. – С нынешним акимом нам все дается намного сложнее».
По его словам, до начала активной застройки левобережья эта территория представляли естественную экосистему, характерную для всех водных угодий центрального Казахстана – степные равнинные пространства с вкраплением озер.
По наблюдениям Урзалиева, подготовка к строительству проходит с явными нарушениями:
«Очень интересное наблюдение, которое я заметил со спутниковых снимков: все несанкционированные свалки, которые возникают в Есильском районе, возникают там, где планируется какое-то строительство. Сначала возникает стихийная свалка строительного и бытового мусора, и через какое-то время туда приходят уже строители и начинают какие-то свои объекты застраивать. То же самое происходит и и с Малым Талдыколем: сначала появляется мусор, сваливается в озера, потом все это сверху декорируется грунтом, потом жители и активисты вызывают экологическую полицию. Но когда полиция приезжает туда, застройщик показывает: ребята, мы ничего не делаем, мы грунт высыпаем. И действительно, так оно и выглядит. То, как это происходит – это очень агрессивно и неправильно. Соответствует ли вообще такой подход на строительной площадке будущим зданиям? А мы знаем, что там планируются социальные объекты, школы, детсады, возможно, социальное жилье. Насколько это все безопасно? Это большой вопрос для нас. Мы призываем к благоразумию. Мы дошли до точки невозврата».
Лаура Маликова, председатель Ассоциации практикующих экологов, также говорит о различных рисках строительства в зоне озер.
«Мы узнали об этой проблеме в середине 2020 года, – говорит она. – Начали вовлекать экспертное сообщество, гидрологов, строителей, экологов, климатологов, орнитологов, и в результате мы все единогласно пришли к выводу, что здесь строить нельзя. Не только по экологическим причинам, но и по строительным рискам».
После общестенного резонанса, говорит Маликова, акимат столицы подписал постановление о расширении площади сохраняемой территории озера Малый Талдыколь, но затем вдруг вывел эти территории из водного фонда.
«Невзирая на обращения, невзирая на предложения и обоснованные аргумены экспертов, они, оказывается, перевели категорию земель озера Малый Талдколь из водного фонда в населенный пункт. То есть, с точки зрения закона, здесь по бумагам получается, нету озера. Хотя они говорили, что эти озера будут сохранены, журналистам дают такую информацию, но мы видим, что законной силы их слова, их обещания не имеют. Они говорят одно публично, а делают совсем другое».
Маликова убеждена, что столичный акимат нарушает несколько международных конвенций ООН, к которым присоединился Казахстан.
«Если госорганы так же будут бездействовать в дальнейшем, – говорит она, – нам придется обращаться в международные организации, которые представляют эти конвенции ООН: Рамсарскую конвенцию (Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц), Орхусскую конвенцию и Парижское соглашение по климату». Такие обращения, отмечает она, грозят снизить инвестиционную привлекательность страны, особенно в области инвестиций в зеленые технологии.
По словам Темиртаса Искакова, основателя проекта Fading.TSE, сейчас активисты требуют наложить мораторий на любые строительные, либо предварительные работы – в том числе на засыпку, осушение, водопонижение, сброс подземных вод и складирование мусора на озерах Малый Талдыколь и прилежащих территориях до принятия решений по сохранению, присвоить статус водоема озерам Малый Талдыколь с сохранением существующих границ, вернуть озера Малого Талдыколя в водный фонд и включить территорию Малого Талдыколя в проект парка на Большом Талдыколе.
Искаков также рассказал, что у озер расположены старые захоронения, предположительно имеющие историческую ценность и представляющие возможную опасность при переносе из-за стройки.
«Проект Fading.TSE занимается изучением истории архитектуры нашего города, и в прошлом году мы не могли остаться в стороне, так как акимат начал распространять недостоверную информацию о том, что эти озера не являются историческими, якобы эти озера – это лужи, какие-то скопления воды, которые образовались в результате розлива талых вод, либо в результате разлива накопителя сточных вод Башан, – рассказал он. – На самом деле это не так». По его словам, исторические границы этих озер можно увидеть и на картах 1950-60 годов, и кроме того, вся территория Талдыкольской системы является историческим культурным ландшафтом Сарыарки.
«Здесь находятся, согласно историческим материалам, могильники и кладбища. Сейчас сохранилось три группы захоронений на степных участках Талдыкольских озер», – говорит он. На одной из встреч представители акимата предложили перенести захоронения.
«То есть, я бы хотел четко обозначить, что на последней встрече с акиматом заместитель акима между делом сказал: а, там есть кладбища? Ничего страшного, мы их перезахороним, – говорит Искаков. – Мы отправили официальный запрос сейчас в ДСЭК на тему того, что это за кладбища, есть ли у них санитарная зона, и какие нужны разрешения для перезахоронения. С учетом того, что захоронения велись на рубеже XIX и XX веков, когда очень были массово распространены эпидемиологические болезни – тиф и прочее, здесь важно провести исследование на тему того, можно ли вообще трогать эти кладбища».
Прямо во время пресс-конференции, которую в пятницу проводила инициативная группа SOS Taldykol, стало известно, что представители акимата в тот же день провели свой брифинг на озерах.
«Сейчас поступила информация, что пока мы даем пресс-конференцию здесь, на озерах тоже какие-то активисты, СМИ, представители акимата, которые тоже будут давать комментарии по застройке. Мы не знаем, кто эти люди. При этом мы приглашали акимат сюда на эту пресс-конференцию, официально отправляли письмо в канцелярию, как положено», – сообщил Урзалиев.
Как подытожила Гульнар Бокпаева, официальную позицию чиновников сейчас активисты узнают в основном из интервью, которые они дают СМИ.
«Главный архитектор в одном из интервью сказал, что они провели большое исследование и дали заключение, что эти водоемы непригодны для полива, плавания, купания и это не является питьевой водой. Но это же абсурдно. Мы не говорим, что эти природные объекты, уголки природы в городе нужно сохранить для того, чтобы использовать как питьевой ресурс. Мы как жители выступаем за то, что нужно сохранить уголок живой природы в городе», – резюмировала она.