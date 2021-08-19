Почему вакцинированные болеют

Минздрав Казахстана планирует начать ревакцинацию через 9 месяцев после получения вакцины. В других странах этот срок — 6 месяцев. Кто прав?

Я сейчас скажу очень непопулярную вещь: нам о ревакцинации говорить рано, потому что у нас в принципе маленький процент вакцинированных. Сейчас просто каждый казахстанец должен посмотреть вокруг себя на свое ближайшее окружение и проверить, все ли его родные и близкие привиты двумя дозами. И если они переболели в прошлой волне, то привиты ли они хотя бы одной дозой? Что касается того, что происходит в других странах, скажем, Израиль вакцинировал больше всех людей, и, наверное, раньше всех. Сейчас они практикуют ревакцинацию третьей дозой. Это связано с тем, что вариант «дельта» так быстро размножается и нам дополнительно нужен этот буст антител. В Штатах тоже через полгода — ревакцинация, у них достаточно рано начали прививаться медработники, то есть сейчас они уже об этом могут говорить. Но я, честно говоря, не вижу определенной научно обоснованной биологической составляющей в том, что нам необходима ревакцинация. Да, привитые будут болеть, треть привитых может болеть. Однако еще мало данных о том, что ревакцинация это сильно изменит. Вопрос вакцинного неравенства и отправки этих доз в страны, в которых не хватает вакцин, — намного важнее. По словам руководителя GAVI Alliance Сета Беркли, если мы не проявим осторожность, третья доза может дать толчок коронавирусу, имея в виду более высокий приоритет доступа к вакцинации жителей развивающихся стран.

Насколько эффективна при борьбе с постковидом вакцинация — сразу после выздоровления?

Да, в некоторых странах есть такая практика — сразу после выписки ставить вакцину. Некоторые наши специалисты говорят о том, что переболевшим можно вакцинироваться уже через 1-3 месяца после болезни. В своих рекомендациях я советую срок 3-6 месяцев, такова рекомендация ВОЗ. Конечно, людей очень раздражает эта разница в рекомендациях, но здесь нужно просто принять тот факт, что наука тоже не стоит на месте, мы можем наши рекомендации менять. Что касается постковида, нам нужно понимать, что это едва ли не самое ужасное последствие коронавируса. Обычно на виду осложнения ковида — нехватка кислорода, ИВЛ, смертность, вот это всё. При этом ухудшение качества жизни при постковиде просто катастрофическое. Это на самом деле огромная проблема и это то, что у нас упускается из коммуникаций. Здесь вакцинация тоже имеет огромную роль, потому что сейчас уже есть с десяток публикаций по облегчению симптомов постковида после вакцинации. Расскажу недавний пример: со мной консультировалась девушка, спрашивала про своего папу, у которого после коронавируса случилось обострение респираторных симптомов: одышка, вообще стало тяжелее дышать, и это все сильно влияло на качество жизни. Сначала поставили диагноз ХОБЛ, потом его отменили, но, тем не менее, была сборная солянка симптомов. Она посоветовалась со мной, стоит ли ему вакцинироваться, я сказала, что даже при подобных респираторных проявлениях постковида через три месяца после болезни я бы советовала вакцинироваться. Это приемлемая дата для буста антител, для напоминания нашей иммунной системе, ведь иммунная память будет ослабевать к этому времени. Девушка потом посоветовалась с другими специалистами — семейными врачами, и в итоге решились поставить папе прививку. И представляете, как по мановению волшебной палочки, через два дня после вакцинации симптомы практически исчезли. И здесь нужно понимать, что это не случайность, это подтверждается многими исследованиями, и это очень важный аспект в нашей коммуникации в вакцинации. Нам нужно много говорить о том, что постковид — это едва ли не самое ужасное последствие коронавируса, и одно из самых важных преимуществ вакцинации — это снижение симптомов постковида.