Девять главных вопросов о Национальной переписи — 2021

Зачем включать в перепись так много вопросов?

В переписи 91 вопрос, однако по факту каждый человек в среднем отвечает только на 50 вопросов. По каким-то вопросам данные выгружаются из eGov по ИИН, какие-то вопросы адресованы только определенным категориям: иностранцам, женщинам, главам домохозяйств.

Переписные листы 2009 года содержали 71 вопрос. В этом году количество вопросов увеличилось сразу по нескольким причинам — возникла необходимость уточнения по темам здоровья (пандемия), проживания (резко возросшая миграция людей), доходов и занятости. Многие вопросы вводятся совместным решением Совета руководителей статслужб государств СНГ.

Количество вопросов сопоставимо с аналогичными опросниками в других странах. К примеру, опросник в Болгарии включает 95 вопросов, в Польше – 88, в Беларуси – 99, в Азербайджане – 69, в Кыргызстане – 105, в Таджикистане – 79. Количество вопросов странами определяется исходя из национальных потребностей и поставленных задач.

Почему вопросы переписи так сухо сформулированы?

Национальная перепись проводится только один раз в десять лет. Это важное мероприятие по сбору статистики о населении, и никакое правительство не может формулировать вопросы только по своему усмотрению. Все переписные листы должны соответствовать требованиям региональных и международных статистических организаций. Например, вопросы по жилью сформулированы по рекомендациям Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года, а формат вопросов по занятости определяют Международные конференции статистиков труда Международной организации труда.

Кроме этого, важно понимать, что перепись — это не социологический опрос, когда у людей спрашивают «как вы думаете», «как относитесь». Речь идет о сборе очень точной статистической информации, даже если она касается каких-то чувствительных тем.