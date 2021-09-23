Девять главных вопросов о Национальной переписи — 2021

В Казахстане 1 сентября стартовал основной этап очередной национальной переписи населения, который до 15 октября будет проводиться в том числе через онлайн-анкетирование. Около 5 миллионов казахстанцев уже поучаствовали в опросе и некоторые из них озвучили претензии к его качеству: например, у школьников младше 9 лет интересуются падением доходов; у респондентов спрашивают о трудностях при ходьбе, но при этом не просят рассказать о доступности окружающей инфраструктуры. Сабина Садиева, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте, и политолог Дина Айкенова отвечают на 9 самых распространенных вопросов о национальной переписи.
Зачем включать в перепись так много вопросов?
В переписи 91 вопрос, однако по факту каждый человек в среднем отвечает только на 50 вопросов. По каким-то вопросам данные выгружаются из eGov по ИИН, какие-то вопросы адресованы только определенным категориям: иностранцам, женщинам, главам домохозяйств.
Переписные листы 2009 года содержали 71 вопрос. В этом году количество вопросов увеличилось сразу по нескольким причинам — возникла необходимость уточнения по темам здоровья (пандемия), проживания (резко возросшая миграция людей), доходов и занятости. Многие вопросы вводятся совместным решением Совета руководителей статслужб государств СНГ.
Количество вопросов сопоставимо с аналогичными опросниками в других странах. К примеру, опросник в Болгарии включает 95 вопросов, в Польше – 88, в Беларуси – 99, в Азербайджане – 69, в Кыргызстане – 105, в Таджикистане – 79. Количество вопросов странами определяется исходя из национальных потребностей и поставленных задач.
Почему вопросы переписи так сухо сформулированы?
Национальная перепись проводится только один раз в десять лет. Это важное мероприятие по сбору статистики о населении, и никакое правительство не может формулировать вопросы только по своему усмотрению. Все переписные листы должны соответствовать требованиям региональных и международных статистических организаций. Например, вопросы по жилью сформулированы по рекомендациям Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года, а формат вопросов по занятости определяют Международные конференции статистиков труда Международной организации труда.
Кроме этого, важно понимать, что перепись — это не социологический опрос, когда у людей спрашивают «как вы думаете», «как относитесь». Речь идет о сборе очень точной статистической информации, даже если она касается каких-то чувствительных тем.
Зачем меня спрашивают о том, что и так есть в государственных базах данных?
Перепись проводится для того, чтобы в том числе уточнить и дополнить базы данных eGov. Они стали автоматически заполняться только после 2008-2009 годов, когда все сделки и записи ЗАГСов стали фиксировать электронно. Все, что было ранее, вносилось с бумажных носителей, поэтому есть неточности, которые перепись должна помочь выявить и исправить.
Все следующие переписи будут полностью цифровыми (то есть проходить онлайн), либо данные систем будут проверяться без участия людей (регистровая перепись). Регистровые переписи проводятся через кросс-сравнение информации в разных системах, выявление нестыковок и уточнение данных, потому что накопление данных в электронном виде происходит постоянно, а не один раз в десять лет.
Почему вопросы о рождении детей звучат так некорректно («Сколько детей Вы родили живыми?»)? И почему на них должны отвечать 15-летние девочки?
В переписи вопросы о рождаемости задаются только женщинам. И это именно такие вопросы, на которые любая женщина, как правило, отвечает на приеме у гинеколога, рассказывая о своем опыте беременности и родов. Вопрос о количестве живорожденных детях может смутить и быть неожиданным, но необходимо понимать, что все еще не все женщины в Казахстане встают на учет и рожают в медицинском учреждении.
Проблема младенческой и детской смертности в Казахстане все еще стоит на повестке дня. Выживаемость малышей (до года, до пяти лет) — признанные международные показатели развития. Вопросы о числе детей, родившихся живыми, задавались в переписях населения 1999 и 2009 годов.
В 2021 году подвопросы о числе родившихся детей по полу и дате рождения первого ребенка нужны для последующего анализа разницы в младенческой и детской смертности между мальчиками и девочками. Точные данные об этом позволят узнать, в каком регионе качество медицинских услуг требует повышенного внимания, в какой области нужны новые больницы, родильные дома и педиатрические отделения.
По поводу подростков: перепись должна максимально точно отражать реалии, а реалии таковы, что в стране до сих пор фиксируют и ранние браки, и подростковые беременности. Чтобы разработать четкие политики по решению этих проблем, необходимы точные данные о них.
Зачем государству знать, искал(а) ли я работу в течение последнего месяца, и была ли у меня работа на дому?
Кризис в экономике значительно осложнил проблему занятости населения. Сбор данных об этом в рамках переписи имеет важное значение для оценки социально-экономического положения граждан, а также для планирования политики и программ по широкому кругу экономических и социальных вопросов, связанных с созданием рабочих мест, трудоустройством, безработицей.
Государству необходимо понимать, сколько рабочих мест не хватает в конкретных районах, и какие специалисты в этом районе не могут найти себе работу. В межпереписной период такие данные получают по итогам выборочного обследования. В нем участвует всего 234 тыс домохозяйств (4,8% от общего числа). Данные переписи же позволят получить 100% данных об уровне занятости.
Зачем у меня так подробно спрашивают про жилье? Откуда я могу знать, из какого материала сделаны внешние стены?
Вопросы о жилищных условиях — часть оценки благосостояния и условий проживания граждан. Условия жизни — это одни из самых универсальных параметров качества жизни в разных странах. Например, вопросы о доступе к канализации или интернету призваны продемонстрировать степень развития инфраструктуры в государстве. По итогам переписи государство также проводит учет бесхозных зданий, физически изношенных и аварийных.
Граждане могут получить данные о жилье из техпаспортов по своим квартирам/домам. Власти в данном случае стремятся собрать самые точные первичные данные. На основе данных переписей 1999 и 2009 годов был, например, создан «Статистический регистр жилищного фонда». Последние десять лет данные этого регистра актуализируются лишь на основании административных источников (например, записи при регистрации прав собственности, вводе жилых комплексов в эксплуатацию).
Между тем с помощью жилищного регистра создаются онлайн-услуги: прописка, регистрация прав имущества. Кроме этого, данные по обеспечению граждан жильем нужны для разработки любимых всеми программ льготных ипотек и жилищной поддержки.
Зачем мне сообщать государству о том, сколько я зарабатываю?
Понятно, что вопросы о размере/источнике дохода являются чувствительными, но в рамках переписи требуется указать ориентировочный уровень дохода и приблизительно описать основные источники средств существования. Важно понимать, что эти данные будут использоваться только в самом обобщенном виде — как общая статистика занятости, уровня доходов.
Для государства важно оценить, как повлияла на уровень доходов пандемия COVID-19. Также в последние несколько лет экономисты бьют тревогу, что в обществе растет расслоение, падают доходы населения. Соцопросы при этом не дают полной картины: они, как правило, не охватывают самых богатых и самых бедных, искажены по линиям «город-село» и «образование».
Честные ответы об уровне доходов покажут реальную картину платежеспособности граждан. Власти должны будут использовать её для определения прожиточного минимума и установления цен на социально значимые продукты. Уровень доходов казахстанцев влияет на все социально-экономические показатели. Измерив доходы, можно будет оценить эффект от программ занятости и поддержки бизнеса, которые проводились в последние 10 лет.
Разве корректно в переписи спрашивать про трудности со здоровьем?
Да. Этот блок вопросов введен в перепись для того, чтобы реально оценить состояние здоровья нации, в том числе и после пандемии. Уже сейчас понятно, что государство должно корректировать политику здравоохранения. Также государство оказывает социальную помощь людям с инвалидностью: это значимая часть бюджета страны, поэтому нужно очень точно оценивать потребности людей в поддержке здоровья и понимать, по каким заболеваниям можно ожидать роста инвалидизации.
Результаты переписи могут стать официальным основанием для запуска дополнительных скринингов, усиления финансирования и увеличения числа оказываемых специализированных услуг для лиц с трудностями со зрением, слухом и ходьбой. В каких-то регионах данные, возможно, укажут на наличие или необходимость исследования экологических проблем, которые могут вызывать эти трудности.
Как я могу быть уверен(а), что государство использует все собранные данные на благо, а не будет ими манипулировать?
Очень тяжело манипулировать данными в таком объеме — тут уже работает динамика больших цифр. Плюс именно возможность самостоятельно заполнить анкету онлайн — интересный эксперимент. Чем выше будет доля тех, кто заполнил свои анкеты сам, тем сложнее говорить о манипуляциях. Каждый, кому будут доступны данные по онлайн-переписи и данные, собранные в ходе подворового обхода (пройдет с 1 по 30 октября), теоретически сможет сравнить их между собой и посмотреть, насколько они разнятся. Большая разница как раз и будет указывать на потенциальные манипуляции. Уже сейчас эксперты ожидают серьезной корректировки данных по доходам, знанию языков, миграции - именно из-за онлайн-компонента.
По итогам Переписи Бюро статистики выпустит 10 полных статистических сборников для общего использования (так, например, выглядят итоги национальной переписи 2009 года). Будет очень хорошо, если Бюро по статистике сформирует пакеты машиночитаемых данных, а также будет больше сотрудничать с исследователями для интерпретации итогов Переписи 2020 года.
Итоги переписи — это наиболее полная оценка изменений, которые произошли в обществе за 10 лет. Статистика по здоровью людей покажет итоги реформ в здравоохранении, вопросы по занятости и уровню доходов — итоги программ занятости, развития малого бизнеса.