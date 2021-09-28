Глава BTS Digital Нуртай Абилгалиев: «Мы – социальные предприниматели»

Когда вы начали впервые заниматься госуслугами?

Я этот момент хорошо помню, он для меня достаточно яркий… Я много про это говорить не буду, потому что все про это любят говорить… Но на самом деле первые наши фокусные действия начались с пандемии. Потому что у нас на самом деле если смотреть на 19, 20 год, даже начало 19, наша стратегия, она в себе содержала гораздо меньше активностей, направленных на работу с госсервисами. Когда настала пандемия в 2020 году, мы в компании, понимая, что, наверное, это тот случай, тот момент, когда цифровые продукты должны как раз выполнить свою роль, если вы помните, март-апрель 20 года, когда все ушли на локдаун, когда остановились бизнесы, когда закрылись. Для нас это был a-ha moment. Мы тогда осознали себя, что вот, кажется, тот момент, когда мы обязаны сыграть свою роль, потому что мы развивали цифровые продукты, которые как раз-таки должны людям дать возможность с телефона все делать, которые оцифровывали бы оцифровывали офлайн деятельность, давали возможность бизнесу удаленно платить, мы вот это делали в одном темпе, и настал момент, когда мы должны были сконцентрироваться – или сейчас или никогда, момент, когда мы должны были это сделать.

Поэтому в этот момент у нас было большое стратегирование внутри, у нас было действие, которое называлось rapid response – быстрое реагирование. И у нас стартануло несколько вещей – первая из вещей, которая стартанула, и которая очень заметная – это Digital ID. Команда сказала: мы планировали когда-то там у нас через год-два по плану было, чтобы была возможность, чтобы эти ЭЦП можно было получать удаленно, это что-то, что планировалось через год или там что-то может быть полтора. Так как ЦОНы были закрыты и людям нужно было получать ЭЦП и пользоваться госуслугами из дома, мы поменяли все планы, сконцентрировали ресурсы, предложили наше видение государству, НИТу в частности, и в очень короткие сроки смогли технологию развернуть на то, чтобы на портале электронного правительства можно было начать получать госуслуги и ЭЦП удаленно, не выходя из дома.

Вы на этом заработали как-то?

Нет. Это, скажем, в рамках того же плана инвестирования в продукт, мы переделали эти планы, перекроили, передвинули какие-то вещи, которые должны были случиться позже, наперед, то есть, мы запустили это раньше, но мы не монетизируем эту услугу. Это, конечно, может быть, позволило сконцентрироваться, дало нам рост продукта, этой услуги, как технологически, так и аудиторно чуть раньше, но и возможно это приблизило момент монетизации в будущем, но пока еще мы эту монетизацию не начали, пока этого нет, мы вот начинаем использовать эту технологию для того, чтобы монетизировать с бизнесом. Но, по сути, вот то, что мы должны были начать монетизировать с бизнесами раньше, мы немножко отложили. Зато вышли на более высокую технологическую точку. У нас был проект, который закрылся, не полетел. Мы хотели, чтобы появились такие мини-социальные группы в Aitu для жилищных комплексов, для домов.

Домовые чатики в Whats’App?

Да, домовые чаты. Домовые коммьюнити, мы их называем. Потому что мы посчитали, что сейчас происходит. Люди сидят дома, внизу есть магазинчик, очевидно, они сейчас далеко ездить не могут, они захотят больше заказывать из этого магазина. У этого магазина перегружен телефон, им нужно как-то добавить автоматизацию, поэтому мы в Aitu в нашем мессенджере по Астане и по Алматы для каждого жилого комплекса создали чат. Создали коммьюнити, узнали, какие есть магазины, загрузили туда магазины, и постарались людям сказать: вы можете здесь договариваться, друг другу помогать, что-то покупать и так далее.

Это исторически люди делают сами.

Они делали это в Whats’App исторически. И мы смотрели на то, что сегодня в этих Whats’App-ах происходит. Есть ли там в полной мере магазины? Можно ли вот этот тренд, которым люди пользуются, как-то его вырастить и сделать повсеместным.

Перетянуть людей из Whats’App в Aitu.

Да. В том числе для того, чтобы они пользовались Aitu, потому что в Aitu ты можешь заплатить. У бизнеса есть не просто возможность с тобой общаться в чате, там есть встроенные каналы как в Instagram, бизнес может свою рекламу туда продвигать, акции и так далее. Функционально лучше. Но тогда это не залетело.

Потом в какой-то момент времени – что было поворотным таким моментом – когда дошло время до заявок на 42 500 (когда государство поддерживало потерявших работу выплатой по 42,5 тыс. тенге - V.), по сути, это опять-таки вещь, которая началась не у нас, а началась в министерстве, потому что там появилась задача создать механизм заявок на выдачу вот этих 42500. И есть IT-сообщество, то есть, в тех же чатиках в Whats’App, в Telegram, айтишники все общаются между собой. Потому что они учились где-то вместе. И оттуда родился такой запрос. Там айтишники общаются, говорят, ребят, мы не справляемся.

Это НИТ и Зерде?

Есть там НИТовские, кто-то, кто работает в МЦРИАП (министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности - V.). В 42500 очень активно участвовало МТСЗН (министерство труда и социальной защиты населения - V.), то есть, у них там самая большая часть была…

То есть, по факту министерство написало: мы не справляемся, ребята, помогите.

Это же не официальная позиция министерства была. Но ребята в чате общаются и говорят: вот технический запрос мы делаем так – как можно было бы его оптимизировать? Это неформальное общение каких-то однокурсников, вот это IT-сообщество, где люди советуются по техническим вопросам. Это не какие-то официальные запросы на то, чтобы где-то помочь. И отсюда у нас родилась идея. Заходит человек на Egov – ему весь Egov не нужен, ему на самом деле нужно прийти и подать заявку на 42500, но грузится каждый раз весь Egov. Это дорогой портал, который грузится. И мы подумали, что, если параллельно с этим мы вам сделаем простой сайт, он будет решать эту узкую одну задачу. Он будет снимать с вас часть нагрузки и помогать людям принимать у себя заявки. И эта идея была воспринята, она была поддержана, потому что времени тогда было очень мало, людям нужно было пособия давать быстрее. Мы сконцентрировали, собрали все наши ресурсы, айтишников. Появился за три дня сайт. У него в начале конечно были тоже доработки по интерфейсу, по маршруту, который нужно было делать, но суть в том, что мы помогли, какую-то часть нагрузки, которая на Egov шла… Поэтому мы в этом плане помогли с 42500, и это было моментом, после которого так или иначе мы смогли доказать свою полезность.

А зачем вы это делаете?



Потому что это часть нашей миссии. Потому что мы видим в этом возможность реализовывать свою миссию.

Но вы же все-таки бизнес. Какие-то еще сторонние выгоды здесь должны быть.

Я начал с того, Ольга, что сказал, что мы social entrepreneurship. Social entrepreneurship – это форма организации, которая находится между non-profit, между благотворителями, и между бизнесом.

И при этом вам ставят жесткие задачи по окупаемости.

Конечно. Что такое social entrepreneurship – это компания, которая своей основной задачей ставит не заработок денег, а создание impact (влияния - V.), sustainable (устойчивой - V.) миссии. Если вы посмотрите на то, как об этом начинают говорить другие компании, все компании сейчас говорят о том, что они хотят поменять мир к лучшему. Но у многих компаний при этом остается основная цель – это стоимость акций, стоимость акций акционеры оценивают по тому, насколько они прибыльные, и так далее. В нашем случае – наша задача – это реализовывать свою миссию, но при этом оставаться финансово устойчивыми.

В чем проблема благотворительной организации – благотворительная организация оказывает свое влияние, какое бы оно ни было хорошее, в ограниченный период времени. Пока есть деньги у какого-то спонсора благотворительной организации, она может оказывать свой impact. Что такое social entrepreneurship – это компания, которая запускает по сути механизм, который приносит социальную пользу, но при этом у него есть способность финансировать самого себя. Так как он бизнесовый, он элементы монетизации не игнорирует, он ставит их, как core-часть своего бизнеса. У него есть возможность вот этот social impact оказывать в длинную…

Если – я уж не знаю, при каких обстоятельствах – ERG обанкротится, вы будете продолжать работать?

Да. В смысле… я не знаю, как на такие вопросы отвечать, ничего не комментирую по поводу ERG, но у нас задача и принцип, чтобы те проекты, которые мы запускаем, они становились самостоятельными, устойчивыми проектами и продуктами, которые бы сами себя окупали, приносили какую-то нормированную там прибыль для того, чтобы обеспечивать свое развитие в том числе, потому что продукты должны развиваться, но они обязательно должны стать самостоятельными и устойчивыми с точки зрения своей бизнес-модели.

Я рассказывал про 42500, как мы в госсервис перешли… Поэтому мы в тот момент, во-первых, партнерам своим показали, что мы надежные серьезные партнеры, которые могут что-то пообещать и это сделать.

Бесплатно причем.

В тех случаях именно бесплатно. Потому что там не стоял вопрос о том, чтобы заработать. Второе – мы сами поняли, что это может быть полезным, мы поняли, что, когда ты создаешь действительно востребованные вещи, действительно, что, где-то взаимодействуя с государством, у людей есть потребность или запросы, удовлетворяя которые, ты действительно свой продукт делаешь востребованным и нужным. Мы ищем возможности помочь людям через Aitu, через чаты, и эта задача – она почти продуктовая, у тебя задача – найти боль. Потом найти способ эту боль удовлетворить, и так далее. А здесь при этом у государства случаются кейсы, в которых эта боль явно есть. Это customer need (клиентская потребность - V.), она действительно есть. Поэтому если этот customer need удовлетворять, то ты половину своего пути обычного product management (менеджмента продукта - V.) ты уже проходишь. Потому что ты сразу находишь потребность, которая есть, и ты эту потребность можешь удовлетворить.