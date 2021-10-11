Карантин в системе специального образования: как педагоги и родители пережили пандемию

Однако специалист тоже признает, что педагоги (особенно те, что в возрасте) испытывали закономерные сложности из-за необходимости оперативно освоить инструменты онлайн-обучения. При этом Марат Умербаевич с гордостью рассказывает о своей бывшей коллеге по кокшетаускому отделу образования — 55-летняя учительница химии именно в прошлом году за 3-4 месяца все-таки освоила «все эти технологии» и стала успешным репетитором: «Сейчас вот на новый год опять набрала группу, реклама пошла!».

Возникали у педагогов и трудности другого порядка: «Учителя — люди непубличные. Специальные педагоги вообще в большей степени работают в подгруппах, минигруппах и индивидуально. Для них немножко было поначалу дискомфортно работать на камеру, ведь они привыкли видеть глаза детей, реакцию. А здесь учитель перед собой видит экран монитора и свою презентацию. Мы придумали что? Мы тренировались. Они выходили в Zoom и друг перед другом выступали», — управленец со стажем делится своей методологической находкой.

Боязнь камеры оказалась, надо полагать, одним из самых легких препятствий, которые возникли на пути специальных педагогов, логопедов и дефектологов с началом пандемии. Педагогическое и коррекционное мастерство столкнулось с суровой реальностью — неустойчивым интернет-соединением в сельской местности и банальной нехваткой гаджетов для удаленных занятий. «По своему классу могу сказать: из восьми учащихся только у одной девочки был персональный компьютер в семье, а у остальных детей были только смартфоны. Также не у всех педагогов были такие необходимые устройства для выхода в интернет как веб-камеры, наушники», — поясняет учитель начальных классов Назгуль Абуова.

О подобных сложностях у коллег говорит и Лариса Рифферт, заведующая кабинетом психолого-педагогической коррекции (КППК) района Байтерек Западно-Казахстанской области: «У них свои дети, которые учились на тот момент в школе, и каждому ребенку нужен был тоже компьютер, планшет. Они со своих денег покупали для своих детей, а тут еще по работе нужен был компьютер…». Компьютеры с работы в итоге пришлось отдать детям в семьи, где не было возможности обеспечить условия для дистанционного обучения. «Заниматься же нужно было. У нас месяц все были на онлайн-обучении. Педагоги даже домой ходили [к детям], передавали наглядные пособия, если в семье нет, например, принтера, чтобы вытащить их», — рассказывает руководитель КППК.