Что мы знаем про омикрон?

Затем второе исследование. Буквально на следующий день Королевский институт в Швеции сообщил, что обнаружил снижение нейтрализации в крови переболевших в 5 раз, а в крови доноров крови, у которых неизвестный прививочный статус, – в 7 раз. И там, и там в исследовании участвовало 17 человек, что тоже очень маленькая выборка. Но в целом мы видим снижение нейтрализации в несколько раз. Есть еще одно исследование: Сандра Цизик из Франкфурта опубликовала в своем твиттере, что при трех дозах Pfizer идет снижение в 37 раз по сравнению с дельтой. Говорится о том, что спустя шесть месяцев после двух доз Pfizer нейтрализация вообще на нуле, то есть мы понимаем, что ревакцинация (бустерная доза) может быть нужна, потому что через 6 месяцев после получения двух доз прививки антитела не могут нейтрализовать омикрон. Но скорее всего, здесь маленькая выборка, и это препринт. И последнее исследование, о котором я хотела бы сказать: во время пресс-конференции Угур Шахин, глава компании BioNTech, разработавшей вакцину Pfizer, объявил о том, что они увидели, нейтрализующая активность антител снизилась в 25 раз по сравнению с диким вирусом, но третья доза помогает полностью восстановить нейтрализацию. Но здесь нужно обратить внимание на то, что это исследование от Pfizer, соответственно, есть конфликт интересов. Нам нужны данные от лабораторий, независимых от Pfizer, которые могут подтвердить то же самое. Очень важный момент: по словам главы BioNTech, 80% мишеней для Т-клеточного ответа остались теми же, а значит, скорее всего вакцинация двумя дозами по-прежнему защищает по тяжелого течения болезни благодаря наличию Т-клеточного иммунитета. Так же Угур Шахин сказал, что Pfizer готов сделать адаптацию РНК-вакцины для варианта омикрон. Поменять состав достаточно легко технически, потому что РНК вакцины – это просто химический синтез. И мы можем поменять эти буковки, которые нас интересуют.

Тут надо заметить, что, когда появилась дельта, этого не было сделано, потому что мы видели, что антитела достаточно хорошо защищали от заражений, и, самое главное, хорошо защищали от тяжелых последствий. Сейчас пока у нас нет таких данных об омикроне, но, тем не менее, компания Pfizer выразила готовность выпустить эту новую версию вакцины уже к марту 2022 года. Тут вопрос в том, вообще имеет ли смысл эта адаптация, если вирус, например, не очень тяжелый в плане клинических проявлений. Может быть нужно просто дать ему свободу адаптироваться к нам таким образом, чтобы он превратился в обычный простудный вирус? Вопрос о бустерах тоже абсолютно открытый. Это большие научные дебаты, потому что есть мнение о том, что в развивающихся странах огромное количество непривитых, в которых как раз появляются все эти новые варианты. У нас есть контраст с развитыми странами, которые готовы 4 и 5 дозу делать, то есть, вопрос возникновения новых вариантов коронавируса – это всегда вопрос вакцинного неравенства.

Когда мы говорим о пандемии в глобальном плане, нам намного важнее привить хотя бы двумя дозами полного курса большинство развивающихся стран, которые до сих пор имеют низкие показатели. Я услышала от министерства здравоохранения Казахстана статистику о том, что самая уязвимая часть населения в возрасте от 60 до 65 лет у нас привита на 50%, и это официальные данные, мы не знаем сколько на самом деле среди них привитых, а не купивших паспорт. Мы вообще не можем говорить о том, что у нас есть какой-то там коллективный иммунитет или в принципе защита среди уязвимых групп. У нас огромное количество ложных медотводов, огромное количество диабетиков, которых нужно прививать в первую очередь, а им врачи дают ложные медотводы и т.д. И здесь, конечно же, вопрос должен стоять в том числе и перед нашей страной, насколько бустерные дозы вообще сейчас важны. Если ли у нас нехватка доз, в том числе вакцины Pfizer, не лучше ли ее потратить на тех людей, которые до сих пор не привиты?

Но, конечно, это их решение, если они не привиты. Но значит, у нас есть огромная проблема в коммуникациях, как, впрочем, и в других странах. Дебаты состоят в том, что стоит ли так надеяться на бустерные дозы или все-таки нужно всеми силами сделать так, чтобы у нас было вакцинное равенство.

Про омикрон в Казахстане

По поводу того, где сейчас омикрон, я думаю, что все сейчас понимают, что он везде. Мы знаем, что его нашли в России и что одна из главных стран, поспособствовавших распространению омикрона, - Египет. Мы знаем, что казахстанцы очень любят летать в Египет в это время, поэтому, скорее всего, омикрон есть в Казахстане. Я знаю о том, что в Алматы были проведены исследования относительно последовательности РНК и омикрон не нашли. Стоит помнить, что у нас очень маленькие скорости секвенирования.