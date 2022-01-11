Татьяна Чернобиль, правозащитница: «Нужно четко отделить мирных протестующих от вот этой бандитствующей, мародерствующей толпы»

Можете ли вы дать правовую оценку действиям протестующих в Казахстане и противодействию, скажем, методам по стабилизации со стороны государства?

Если по состоянию на 3-4 января и на утро 5 января мы можем констатировать, что действия протестующих носили мирный характер, то к вечеру 5 и 6-7 января это все переросло в мародёрства, грабежи и разбои. Но здесь нужно четко отделить мирных протестующих от вот этой бандитствующей, мародерствующей толпы. Эта задача сейчас стоит перед государством. Необходимо четко отделить действия мирных протестующих от действий тех, кто совершал преступные деяния. Как это будет сделано, будем наблюдать. Хотелось бы именно с правовой, правозащитной точки зрения убедиться, понять, что государство осознает важность проведения этих разграничений. Сейчас пока давать правовую оценку действиям государства не могу - очень мало информации. Например, мы не знаем о доступе задержанных к правовой помощи.

Насколько изменилась ситуация с правами людей в период протестов?

Опять же нет достаточной достоверной информации. Мы знаем, что 5 января люди дошли до площади Республики и их встретили кордоны силовиков и были противостояния. Были ли они спровоцированы демонстрантами, либо же начинались со стороны силовиков, тоже пока точно не знаем. Самое главное убедиться в том, что действия демонстрантов носили мирный характер. И дальше смотреть, если действия демонстрантов выходили за рамки ненасильственных действий, то в какой мере это могло повлечь какую-то ответную реакцию со стороны силовых структур. Ответная реакция должна быть абсолютно пропорциональной и адекватной тем действиям, которые были, даже если они не мирные. Реакция должна была быть адекватной, соответствующей тому, что исходило от толпы.

Как изменится Казахстан после январского кризиса, с точки зрения прав человека?

Здесь мы можем только гадать и выражать надежду, что Казахстан останется привержен к своим международным обязательствам в области прав человека и тому, что написано в нашей собственной Конституции и законодательстве страны. Конечно, очень насторожило обращение президента, в котором он говорит, что демократия не предполагает вседозволенности и что, пользоваться свободой слова нужно с оглядкой, с осторожностью. Остаётся только ждать и смотреть, как это отразится на свободе слова, свободе выражения мнения мирными средствами и на других правах человека. Поэтому пока никаких прогнозов не могу пока делать - пока наблюдаем за ходом событий и продолжаем собирать и документировать информацию.