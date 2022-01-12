Жанар Джандосова, социолог: «Есть ощущение, что наша полиция может использовать силу только против обыкновенных граждан»

О том, что помогло мобилизовать людей

Мне кажется, что поддержка именно Жанаозена была очень логичной и ожидаемой. Эту поддержку обеспечивало очень много людей. Поводом, конечно, было повышение цен на газ. Но в действительности уже всех достала эта власть, и многие были очень критично к ней настроены, поэтому достаточно было искры. Вот такой искрой стали цены на газ и смелость жителей Жаназона. Надо отдать должное: цены на газ повысили во всем Казахстане, но только Жанаозен вышел с требованиями их снизить.

Но про что были все эти события? Во время пандемии с безработицей, ухудшениями условий труда и коррупцией мало что делается. Во вторник Токаев прошелся почти по всем сомнительным решениям, которые принимало правительство в последнее время, в том числе по поводу утильсбора и институтов развития, которые работают на себя. Мне кажется, все это уже порядком надоело, и я думаю, что президент услышал народ.

Я не знаю, насколько слаженной была организация всех протестов. Но поскольку триггером стал выход людей в Жанаозене, было ожидаемо, что их поддержат активисты во многих других регионах. И плохо конечно, что этим воспользовались организаторы беспорядков. Сейчас многие говорят, что на протестах не было этих террористических, деструктивных сил, но я с этим категорически не согласна. Я уверена, что эти силы как раз хорошо и вовремя воспользовались этими событиями. Они ждали этого шанса.

Про социальные группы, которые активизировались во время протестов

Это те же самые группы, которые регулярно выдвигали политические требования. И те, которые жаловались на несвободу слова. Это те активисты, которые говорят, что нет возможности выходить на митинги, нет возможности защищать свои права. Это и правозащитники, и журналисты. (3 января − V) они вышли и поддержали Жанаозенцев. Это как раз было не обычное население, которое пострадало от цен на газ. Это были люди, которые регулярно выходят и выдвигают свои требования против коррупции, за освобождение политзаключенных, против продажи земель, за честные выборы.