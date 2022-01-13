Касымхан Каппаров, экономист: «Они думают, что если дать населению в два раза больше денег, протестные настроения спадут»

Vласть поговорила с Касымханом Каппаровым, экономистом и основателем экспертной платформы Ekonomist.kz о том, какие социально-экономические причины вызывали недавние протесты, об особенностях прежней и будущей социальной политики государства, и о том, почему трансформацию страны необходимо начинать с политических реформ.
О социально-экономических предпосылках недавних протестов
Можно назвать несколько социально-экономических предпосылок. Во-первых, эта ситуация корнями уходит в 2015 год, когда у нас произошла последняя крупная девальвация. После 2015 года реальный уровень доходов населения фактически не рос, а падал. Вся социальная программа правительства была направлена на то, чтобы как-то смягчить это падение. В принципе, средние зарплаты с 2015 года тоже не росли. Бюджетникам периодически поднимали зарплату, но в целом по структуре потребления было видно, что этих доходов уже недостаточно. Впервые с 90-х годов больше 50% структуры потребления приходилось на продукты питания. А в 2000-х годах мы были в другой ситуации
Если говорить о бюджетной стороне, после 2015 года были не совсем ровные мировые цены на нефть. Периодически она падала и не поднималась. Ну и, соответственно, доходы бюджета тоже были очень волатильные, часто менялись. Поэтому приходилось все больше средств брать из Национального фонда. И при этом увеличивались еще социальные расходы правительства. На эту картину наложился также демографический «горб»: когда у вас очень большая доля молодого населения, и это молодое население только вступает в активную стадию своей жизни, требуя создания новых рабочих мест. И эта молодежная безработица в Казахстане начала проявляться особенно сильно с 2015 года.
Правительство пыталось решить эту проблему через запуск многочисленных строительных проектов. В том числе программа «Нурлы Жол» отчасти ставила перед собой эту задачу. Строительный бум, который финансировался за счет госбюджета, также был направлен на то, чтобы как-то задействовать эту многочисленную армию безработной молодежи и удержать от радикализации. Но, разумеется, средств бюджета на это не хватало.
И на все это наложилась пандемия 2020 года, которая сильно ударила по частному сектору, опять же по доходам населения. Плюс к этому мы в последние полгода увидели ускорение глобальной инфляции и рост цен на продукты питания по всему миру. На Казахстане это особенно сильно начало сказываться осенью 2021 года. Мы видим, что стоимость продовольствия резко пошла вверх, базовые товары подорожали. Правительство постоянно говорило об этом, пыталось как-то административными рычагами регулировать, но в принципе этот тренд уже было не остановить. Поэтому закономерно, что в обществе появился достаточно активный молодой класс граждан, который был обделен финансово.
Поскольку продукты питания дорожали, людям не хватало доходов на поддержание какого-то комфортного уровня жизни. Вот это, наверное, основная причина, которая усугубилась в последние 6-7 лет с учетом факторов цен на нефть, девальвации и пандемии. В целом то, что привело к протестам в Актау − это тоже рост цен на один из базовых товаров, на газ. Это затрагивало интересы всех слоев общества, но особенно сильно ударило по малообеспеченным.
О том, насколько раньше государство было озабочено социально-экономическим неравенством
Государство с 2015 года выступает в роли пожарника, периодически устраняя вспыхивающие пожары. Был даже придуман механизм адресной социальной помощи, который доказал свою недостаточную эффективность. После 2015 года было проведено множество исследований, и они показывали, что в Казахстане растет доля именно бедного населения. Она стала расти впервые с начала 2000-х годов, хотя к 2010-ому году правительство уже рапортовало, что мы победили бедность. Но вот именно после 2015 года тренд развернулся и количество бедных стало расти. Этот вопрос поднимали местные эксперты и международные институты развития. Но в качестве способов тушения пожара правительство выбрало только один − это залить все деньгами. Увеличились трансферты из Нацфонда, увеличились социальные пособия, постоянно росло число получателей адресной социальной помощи. Но при этом темпы обеднения населения оставались выше.
Все эти пять лет правительство боролось с симптомами болезни, но при этом не старалось лечить их причины. А причины кроются в том, что размер экономического пирога уменьшался. То есть общий уровень доходов в экономике падал. И на фоне этого у нас были очень большие монополии, которые не давали частному бизнесу развиваться, в том числе малому и среднему. И вопрос был даже не в налогах, которые отменили для малого и среднего бизнеса за последние два года, но больше в том, что отсутствовала конкуренция в экономике и такое понятие, как «экономическая свобода». То есть источников дохода становился меньше и в основном они консолидировались вокруг государственного бюджета.
Насколько система, выстроенная Назарбаевым, способна стать социально ориентированной
Согласно конституции Казахстан является социальным государством. Вы правы, что выстроенная за предыдущие 30 лет система была более правоцентристской, то есть настроенной на поддержку крупного бизнеса. В истории мы видели не раз, когда государство спасало коммерческие банки за счет денег налогоплательщиков. А также помогало разным другим предприятиям, крупному бизнесу через государственные программы, в том числе ГПФИИР − госпрограмму индустриального развития.
При всем этом социальная часть бюджета всегда была не такой существенной. Частичный разворот к социально ориентированной политике уже начался, наверное. Государство стало больше направлять на социальные расходы. Но сама система уже выстроена так, что экспортно ориентированные предприятия в Казахстане направлены на минимизацию расходов и максимизацию прибыли. Поэтому государство не увеличило налоговую нагрузку на крупные предприятия и все перераспределение экономических благ шло в основном за счет Нацфонда.
О том, как обычно решаются социальные проблемы в Казахстане
Насколько мы видим, у нас не созданы работающие институты. Нет эффективных мер социальной поддержки. И ярким примером являются проблемы многодетных матерей. Социальная поддержка этой группы у нас не продумана. Даже если вы даете деньги, но у вас в сельских районах или в районных центрах отсутствует инфраструктура в виде детских садов, то такая поддержка является половинчатой. Помимо этого есть проблема медицинского обеспечения, здравоохранения, проблемы образования, то есть недостаток школ и детских садов.
Все это в принципе показывает, что одной раздачей денег проблемы не решить. Нужно подходить к ним комплексно. Такую комплексную программу правительство не смогло разработать и реализовать. Поэтому те попытки, которые были направлены на то, чтобы обеспечить эти слои населения каким-то базовым уровнем комфорта, можно сказать, провалились.
Насколько меры, озвученные президентом Токаевым в послании, носят социальный характер
Сейчас мы видим, что продолжается политика последних лет. Они думают, что если вдвое увеличить количество денег, которые раздают населению, то протестные настроения тоже снизятся в два раза. В самом деле это так не работает. Без создания рабочих мест, без какого-то прогнозируемого источника дохода, без чувства уверенности у населения эту проблему не решить. Нынешняя социальная политика ее не решит, даже если расходы увеличат в два раза, и если минимальную заработную плату увеличат до 60 тысяч тенге. Рост цен всегда будет обгонять рост зарплат, и это заведомо проигрышная стратегия.
О создании еще одного внебюджетного фонда − фонда «Народу Казахстана»
Этот фонд в первую очередь будет направлен на то, чтобы снизить градус напряжения в обществе. Его работа будет нацелена на те слои населения, у которых сейчас самый низкий уровень доходов. Опять же, создание любого внебюджетного фонда − это не системная мера, она не прозрачная, не подконтрольная.
В истории Казахстана было много разных фондов, которые создавались с очень хорошими целями. Но в конце концов все заканчивалось отсутствием информации о том, кто владеет этим фондом, где он находится, куда он инвестирует и как расходуется.
Поэтому создание еще одного фонда под эгидой нового президента поможет решить лишь какие-то краткосрочные вопросы. В рамках него, например, будет финансироваться лечение больных детей за рубежом. Это очень благие действия, но они не решают проблему в корне. И это будет такой косметический ремонт, когда ваш дом рушится, а вы клеите обои поверх осыпающихся стен.
Почему трансформацию страны необходимо начинать с политических реформ
Здесь важно наверное отметить, что любые экономические проблемы возникают в первую очередь из-за неэффективности политических институтов. Казахстан достаточно богатая страна, у которой очень много ресурсов, и это не только нефть, но и люди, причем достаточно образованные. Возможность привлекать инвестиции у нас есть, у нашей страны хороший кредитный рейтинг, хорошая банковская система. Но механизм распределения благ в обществе должен реализовываться именно через политические институты
Сейчас мы видим, что основная часть благ потребляется небольшим процентом населения. Более чем 90% населения достаются крохи со стола в виде социальных пособий. Такая система требует кардинального реформирования. И в первую очередь реформирования политических институтов. Необходимо наладить представительство в органах власти, в частности в парламенте. Необходимо внедрить выборность исполнительной власти на местах − акимов не только районов, но и городов и областей. И только в этом случае через переговоры, через открытые общественные дискуссии, может быть достигнут тот баланс, который позволит избежать повторения социальных протестов и в целом снизить градус социального напряжения в обществе.