Касымхан Каппаров, экономист: «Они думают, что если дать населению в два раза больше денег, протестные настроения спадут»

О социально-экономических предпосылках недавних протестов

Можно назвать несколько социально-экономических предпосылок. Во-первых, эта ситуация корнями уходит в 2015 год, когда у нас произошла последняя крупная девальвация. После 2015 года реальный уровень доходов населения фактически не рос, а падал. Вся социальная программа правительства была направлена на то, чтобы как-то смягчить это падение. В принципе, средние зарплаты с 2015 года тоже не росли. Бюджетникам периодически поднимали зарплату, но в целом по структуре потребления было видно, что этих доходов уже недостаточно. Впервые с 90-х годов больше 50% структуры потребления приходилось на продукты питания. А в 2000-х годах мы были в другой ситуации

Если говорить о бюджетной стороне, после 2015 года были не совсем ровные мировые цены на нефть. Периодически она падала и не поднималась. Ну и, соответственно, доходы бюджета тоже были очень волатильные, часто менялись. Поэтому приходилось все больше средств брать из Национального фонда. И при этом увеличивались еще социальные расходы правительства. На эту картину наложился также демографический «горб»: когда у вас очень большая доля молодого населения, и это молодое население только вступает в активную стадию своей жизни, требуя создания новых рабочих мест. И эта молодежная безработица в Казахстане начала проявляться особенно сильно с 2015 года.

Правительство пыталось решить эту проблему через запуск многочисленных строительных проектов. В том числе программа «Нурлы Жол» отчасти ставила перед собой эту задачу. Строительный бум, который финансировался за счет госбюджета, также был направлен на то, чтобы как-то задействовать эту многочисленную армию безработной молодежи и удержать от радикализации. Но, разумеется, средств бюджета на это не хватало.

И на все это наложилась пандемия 2020 года, которая сильно ударила по частному сектору, опять же по доходам населения. Плюс к этому мы в последние полгода увидели ускорение глобальной инфляции и рост цен на продукты питания по всему миру. На Казахстане это особенно сильно начало сказываться осенью 2021 года. Мы видим, что стоимость продовольствия резко пошла вверх, базовые товары подорожали. Правительство постоянно говорило об этом, пыталось как-то административными рычагами регулировать, но в принципе этот тренд уже было не остановить. Поэтому закономерно, что в обществе появился достаточно активный молодой класс граждан, который был обделен финансово.