Жибек Жолдасова, психотерапевт: «Информационный вакуум способен увеличить тревогу и страх в разы»

Насколько в Казахстане много специалистов, которые могут распознать ПТСР?

Психиатров у нас довольно много, в городах есть целые диспансеры, больницы, где могут оказать помощь. Кроме того, и невропатологи в большинстве случаев тоже могут при таких состояниях помочь, назначить какие-то лекарства, провести беседу. Очень много у нас сейчас психологов, к которым можно обратиться и получить безмедикаментозную помощь, большинству людей она в принципе поможет. До психиатра дойдут самые тяжелые пациенты, но их не так много.

Когда мы говорим об Алматы, то понятно, что речь идет о разных группах людей. Кто-то видел смерть других людей, кто-то потерял близких, кто-то вообще молодой курсант, который должен был защищать, например, акимат, плюс журналисты, освещавшие события. Может быть, здесь нужно какое-то разграничение и работа по отдельности с этими группами?

Наверное, нет необходимости широко дифференцировать, потому что уровень стресса у всех разный. Если необходима какая-то психологическая помощь, то, скорее всего, нужно делить на группы, которые получили утрату во время этой трагедии: кто-то погиб, кто-то получил ранение и попал в больницу, был ограблен, его бизнес пострадал, - эти люди нуждаются в большем внимании, чем все остальные. Потому что на них посттравматический стресс отразится гораздо тяжелее, то есть, они непосредственно пострадали.

Я читала исследования, что в США после 11 сентября ПТСР диагностировали у людей, не имевших прямого отношения к событиям, которые даже не жили Нью-Йорке.

Да, увидели по телевизору и впали в состояние.

Как научиться себя контролировать в таких случаях?

Такие феномены происходят, потому что люди считают себя причастными к произошедшему событию. То есть, это не какая-то частная трагедия, это была трагедия на уровне государства, поэтому она воспринимается как личная. Если в большинстве городов ситуация разрешилась довольно быстро, то в Алматы она затянулась. Сопереживающих, участвующих в этом было и есть до сих пор очень много.

Еще читала исследование о том, что если человек каждый день несколько часов читает информацию о теракте, то это приводит к такому же стрессу, как если бы он практически сам пережил это событие.

Все зависит оттого, с какой целью он это делает. Уровень восприятия у людей очень разный. Есть люди, которые читают новости просто как хронику, просто чтобы быть в курсе того, что происходит. Но есть и те, кто в силу своей чувствительности проживают это в себе, переносят это на себя, принимают все очень близко к сердцу. Такие люди могут дать тяжелую реакцию. В начале пандемии я давала похожие рекомендации: если вы изначально человек тревожный, беспокоящийся, легко переживающий по любому поводу, конечно, вам лучше фильтровать информацию. Если, допустим, вы считали себя человеком сильным, но постоянно идущая информация начинает вас истощать и с каждой очередной негативной новостью вы чувствуете, что реакция происходит как минимум на уровне эмоций, то надо перестать читать эти новости. В остальном, в принципе, нужно как можно быстрее войти в обычный режим, который у вас был до этих событий или до пандемии.