Болат Султанкулов, клеточный биолог: «С омикроном столкнутся все»

- В прошлом боялись встречи коронавируса и гриппа. Уже можно об этом что-то сказать?

- В прошлом году случаи двойной инфекции – коронавируса и гриппа встречались, были пациенты, которые одновременно ими болели. Наверное, сегодня нам этого бояться не нужно, потому что эта двойная инфекция скорее всего не будет вести к утяжелению заболевания. В целом задействованы верхние дыхательные пути, вирус размножается примерно в одних и тех же тканях. По этой причине ждать тяжелую симптоматику от двойной инфекции не стоит.

- При том, что омикрон так сильно распространяется в Казахстане, стоит ли рисковать и сейчас идти на вакцинацию или ревакцинацию? Все же посещение поликлиники – риск.

- Ревакцинация, конечно, нужна. Пациентам, которые на нее идут, в целом не стоит так сильно бояться, у них есть базовый иммунитет против омикрона. Вероятность заразиться в медучреждении имеется. Но получить бустер для людей в группе риска важно. Тут, наверное, вопрос больше к медучреждениям, чтобы они могли организовать правильный прием: обеспечить социальное дистанцирование, постоянное проветривание помещения и, в первую очередь, ежедневный скрининг самого медперсонала.

- Имеет ли значение какая вакцина должна быть бустерной? К примеру, человек полгода назад получил Спутник, стоит ли ему ждать векторный Спутник лайт, который Минздрав скоро обещает, или лучше привиться инактивированными QazVac или Vero Cell?

- Исследования в этом направлении, конечно, ведутся, но в моем понимании нужно получить любую доступную вакцину, потому что в нынешней ситуации это самое важное. Я сейчас не совсем понимаю разговор о бустерной вакцине, потому что первоочередная задача - вакцинировать всех, чтобы как можно больше людей получили две дозы. У нас пока вакцинировано около 50% населения. Нам необходимо охватить большее количество невакцинированных. Бустер важен для людей, находящихся в группе риска, имеющих хронические заболевания и для медперсонала, который сталкивается с зараженными. В принципе это то, что сейчас мы и видим по новостям: Пфайзер стали разрешать людям старше 60 и медработникам.

- Но вакцинация детей пока не предвидится?

- Подростков вакцинируют, но я думаю, что тут глобальная проблема в движении против вакцин. Мое логическое предположение: даже если мы разрешим, вакцинировать детей, многие родители могут отказаться, и вакцины просто так простоят, а у них есть срок годности. Конечно, мы должны предоставить для населения возможность вакцинировать детей, допустим, тем же самым Pfizer на основе рекомендации FDA США. Но, наверное, это должна быть краткосрочная акция: на неделю-две, а в дальнейшем все нереализованные вакцины потратить на людей, находящихся в группе риска.

- Финальный вопрос, и, наверное, самый надоевший. Все-таки, что будет дальше происходить с коронавирусом? Когда появился омикрон, говорили, что похоже вирус слабеет и пандемия скоро закончится.

- Это сложный вопрос. В самом начале пандемии мы держались позиции, что вирус достаточно коварный и что он необязательно пойдет по пути гриппа. Изначально говорили, что ковид не так активно мутирует, однако, как показали эти два года, это не так. Сейчас он хорошо приспособился к человеку, очень важно, что его симптоматика стала легче, мы не знаем, почему так получилось, но сейчас он поражает только верхние дыхательные пути и перестал размножаться в нижних дыхательных путях. Мое предположение: мы будем в дальнейшем иметь дело с различными вариантами коронавируса. Омикрон «вылез» из ниоткуда, самый главный вопрос – откуда он появился? Обычно такое количество мутаций появляется постепенно, по чуть-чуть. И незамеченным это обычно не остается. Сегодня мы видим, что омикрон отдельный, независимый вариант, он не вышел из дельты, а в фоновом режиме развивался от более раннего варианта. Мое предположение, что сейчас омикрон пройдет, но популяция уже имеет огромное количество вариантов коронавируса, и какое-то время он будет и дальше так мутировать. Сейчас будет изучаться вопрос Т-клеточного иммунитета: насколько он сохранит эффективность через 3-4 года. Если мы будем видеть снижение Т-клеточного иммунитета через 3-5 лет, то тогда нас может накрыть новая волна. Ведь у нас не идет поэтапное заражение населения планеты, у нас все население в один период заражается коронавирусом. И можно говорить, что вся планета через пять лет практический одномоментно начнет терять иммунитет к коронавирусу. То же самое происходит и с вирусом гриппа: проходит пандемичный вирус гриппа, потом он исчезает на несколько лет, наша иммунная система об этом забывает и снова появляется пандемичный грипп.