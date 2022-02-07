Как мРНК-вакцины могут спасти от рака, ВИЧ и других болезней

Перед тем, как поговорить о ее преимуществах, нужно вспомнить про векторные вакцины, такие как «Спутник» «Астра Зенека», потому что они — что-то среднее между традиционными подходами и мРНК-вакцинами. Как понятно из названия, в векторных вакцинах есть вектор, — другой вирус, грубо говоря, каркас, еще можно сказать, что это транспорт для того, чтобы взять и перенести нужную нам клетку, генетическую информацию, которая кодирует частичку вируса или бактерии. Мы используем в качестве вектора знакомые нам вирусы, такие, как, например, аденовирусы. Это простудные вирусы, с которыми мы знакомы, они не вредны. Мы знаем, как наша иммунная система будет с ними справляться, но здесь есть такая опасность: мы можем уже иметь иммунитет на этот вектор, и тогда вакцина может быть не такой эффективной, как нам хочется. И мРНК-вакцины — это третий шаг в этой эволюции вакцинологии, потому что здесь мы избавляемся от всего лишнего, даже от этого вектора. Для векторных вакцин нам тоже нужны лаборатории, которые будут выращивать вектор и т.д. Производство мРНК-вакцин — уже совершенно другой процесс. Это очень чистый, очень понятный, логичный и быстрый химический синтез определенных молекул, которым мы задаем программу. То есть, мы хотим, чтобы у нас была мРНК, которая кодирует белок-шип коронавируса, именно эту его часть, потому что на нее образуются очень хорошие антитела, и мы этот кусочек вставляем, и нам нужно эту молекулу упаковать, потому что мРНК-молекула очень хрупкая. Как вы знаете, для мРНК-вакцин нужно покупать холодильники на температуру минус 70-78 градусов, это связано с тем, что молекулы очень хрупкие, мы не можем просто взять, положить раствор с мРНК-молекулами и колоть шприцем. Нам необходимо эти РНК упаковать в упаковку из липидных наночастиц для того, чтобы они могли дойти до той клетки, где нам нужно, зайти в клетку и там уже превращаться в необходимый нам белок, выставлять его на поверхность клетки и вырабатывать на это всё иммунитет.

мРНК упакована в липидную наночастицу. Это такой очень маленький мыльный пузырь, который позволяет этой молекуле РНК безопасно дойти до клетки, зайти в нее и т.д.

Какие есть преимущества у этой технологии? Уменьшается стоимость и время производства, повышается безопасность, потому что мы не используем ни бактериальные клетки, ни клетки человека, чтобы выращивать вирус. Нам не нужно строить огромные лаборатории биобезопасности и покупать реакторы. При этом повышается чистота продукта. Мы знаем намного больше о том, что находится в составе мРНК-вакцин, чем когда мы использовали традиционные подходы. Ведь очистка традиционной вакцины — это тоже довольно серьезный процесс. Здесь же очень много контроля в руках человека, и, конечно же, точность того, что именно мы хотим, чтобы клетка производила. И мы можем менять этот код, то есть эти буквы, в зависимости от того, как будет меняться вирус, если мы говорим о мутациях, как заболевание будет меняться, если мы говорим о вакцинах от рака и т.д. Мы можем сделать какую-то платформу, с какой-то определенной упаковкой, которая придет в определенные клетки и будет делать эту работу.

мРНК-технология дает нам свободу, технология адаптируется под наши нужды. И вот это все есть преимущество технологии мРНК-вакцин, которые, наконец, мы использовали во время пандемии. Наконец — потому что появились деньги, мотивация, компании, которые решили вкладываться в третью фазу, и таким образом мы использовали эту технологию в вакцинах и видим, что это технология будущего.

Правда ли, что мРНК-вакцины внедряются в ДНК человека и изменяют его?

Эта технология в принципе никак не соприкасается с нашим собственным геномом. Есть наша клетка, у нее внутри ядро — отдельная структура в клетке, довольно защищенная. Я люблю сравнивать это с красивой книгой рецептов, которая, допустим, у вас есть. Вам очень жалко ее носить с собой на кухне, и вы ее оставляете на полке. Эта книга рецептов — это ДНК, она находится в ядре, на полке, никто ее не трогает, она защищена и очень мало меняется. Затем мы хотим приготовить одно блюдо — например, яблочный пирог с корицей. Для этого я беру обычный листок и из этой красивой книги переписываю этот рецепт, эту бумажку беру с собой на кухню и готовлю свой пирог. Так вот, этот рецепт — это мРНК.