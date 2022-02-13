День скорби

Количество участников митинга продолжало расти и после полудня - всего на площади собрались около 600 человек.

Акция стала первой здесь с январских событий, когда именно площадь Республики стала центром противостояния.

Люди возлагали цветы и зажигали свечи, был организован «открытый микрофон». Первое время протестующие не могли согласовать друг с другом лозунги, однако спустя некоторое время требования стали идентичными – освободить задержанных и политических заключенных, остановить пытки и жестокое обращение, наказать настоящих виновных в январских событиях. Некоторые активисты выступали за отставку Касым-Жомарта Токаева и правительства, а также за привлечение Нурсултана Назарбаева и его семьи к ответственности.

В руках у протестующих был баннер "народ - не террористы" - он перекликается с транспарантом, который держали на площади мирные митингующие 6 января.

Во время акции успели выступить и общественные деятели. Политик и бизнесмен Болат Абилов призвал отменить закон о первом президенте и лишить Назарбаева всех привилегий. Он предложил переименовать проспект Назарбаева в Алматы, присвоив ему название «Қантар» - в память о жертвах январских событий. Лидер Демпартии Жанболат Мамай потребовал прекратить пытки и заявил, что государство обязано выплатить компенсации всем семьям погибших в январских событиях.