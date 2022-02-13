День скорби

13 февраля на площади Республики прошла акция памяти погибших во время январских событий, на которую пришли около 600 человек. Этот митинг собрал разные политические силы, которые ранее старались не проводить совместные акции.
В начале февраля активисты подали уведомление о проведении траурного митинга, однако акимат отказался «согласовать» акцию (несмотря на то, что мирные собрания не требуют согласования). Ни это, ни визиты правоохранительных органов к тем, кто призывал к участию в митинге, акцию не отменили.
Проведение акции было запланировано на 12 часов, однако подготовку активисты начали значительно раньше, а уже в 11:40 на площади читали молитву. На монумент независимости протестующие повесили плакат с именами 173 погибших во время январских событий. Рядом стояли их фотографии. По официальным данным, во время январских событий погибли как минимум 227 человек. Власти не опубликовали имена погибших, их из открытых источников и данных родственников жертв собирают правозащитники и активисты.
Количество участников митинга продолжало расти и после полудня - всего на площади собрались около 600 человек.
Акция стала первой здесь с январских событий, когда именно площадь Республики стала центром противостояния.
Люди возлагали цветы и зажигали свечи, был организован «открытый микрофон». Первое время протестующие не могли согласовать друг с другом лозунги, однако спустя некоторое время требования стали идентичными – освободить задержанных и политических заключенных, остановить пытки и жестокое обращение, наказать настоящих виновных в январских событиях. Некоторые активисты выступали за отставку Касым-Жомарта Токаева и правительства, а также за привлечение Нурсултана Назарбаева и его семьи к ответственности.
В руках у протестующих был баннер "народ - не террористы" - он перекликается с транспарантом, который держали на площади мирные митингующие 6 января.
Во время акции успели выступить и общественные деятели. Политик и бизнесмен Болат Абилов призвал отменить закон о первом президенте и лишить Назарбаева всех привилегий. Он предложил переименовать проспект Назарбаева в Алматы, присвоив ему название «Қантар» - в память о жертвах январских событий. Лидер Демпартии Жанболат Мамай потребовал прекратить пытки и заявил, что государство обязано выплатить компенсации всем семьям погибших в январских событиях.
Один из выступающих предложил не покидать площадь Республики и разбить палатки, пока требования собравшихся не будут удовлетворены, большинство его поддержало. Позднее митингующие приняли решение ждать недавно назначенного акима Алматы Ерболата Досаева.
Аким, по данным его пресс-службы, в воскресенье посетил центральную мечеть города, где прочел молитву о погибших в январских событиях. То же самое с утра сделал и президент страны.
Пока часть активистов выступала с требованиями и зачитывала речи в память о погибших, за монументом независимости собравшиеся начали раскладывать листы белой бумаги. Большую часть площади заняли 227 листов, на каждом из них – яблоко. Этот перфоманс символизирует память о каждом убитом во время январских событий.
Автор акции, Денис Стадничук, который пришел на траурный митинг с женой и детьми, рассказал, что что не видит возможности молчать, следя за происходящим в стране. По его словам, каждый будет трактовать значение перфоманса по-разному, но единственная его цель – почтить память погибших.
На протяжении всей траурной акции на площади находилось небольшое количество патрульных полицейских, которые регулировали движение транспорта по площади. Сотрудники госорганов, хоть и присутствовали на митинге, стояли поодаль и не призывали активистов расходиться. К трем часам дня протестующие начали расходиться и их количество сократилось до 200 человек, на подходах к площади Республики выставили отряды полиции, они перестали пропускать прохожих к месту проведения акции, у журналистов начали проверять служебные удостоверения. На саму площадь пригнали автозаки, а перед митингующими выстроилась полиция.
К митингующим спустя четыре часа после начала акции вышли сотрудники акимата и прокуратуры, заявившие, что собравшиеся успели почтить память погибших и теперь проводят несанкционированный митинг. На требование зампрокурора Алматы Назарбая Ыбраймолдаева разойтись митингующие скандировали «Бостандық».
Позднее зампрокурору удалось убедить протестующих сформировать группу из 10 человек, чтобы отправиться в прокуратуру, провести предметные переговоры и написать заявления с требованиями. На этом митинг был завершен.