Тогжан Касенова, специалист по ядерной политике: «При использовании обычных вооружений всегда существует риск эскалации в ядерную войну»

Как вы знаете, российские военные захватили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения. Там есть разные периметры — территория диаметром в 10 км очень сильно заражена, территория в 30 км — уже поменьше, но все равно есть радиоактивные частицы. Для российских военных было важно взять контроль над этой территорией, потому что географически это удобный выход, через нее удобно двигаться дальше. Эта тяжёлая техника, проходящая через Чернобыльскую зону, поднимает верхний слой почвы, тем самым вся эта пыль загрязняет воздух. Опасность в том, что там до сих пор довольно много загрязненной почвы и сейчас никто не контролирует, как эта техника движется и что она переносит на себе.

V: Если ракета попадет в АЭС, то это будет второй Чернобыль?

Тогжан Касенова: Я не технический специалист, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Современные реакторы гораздо лучше защищены на случай аварий, чем Чернобыльский реактор советских времен. Также повышена их безопасность на случай террористической атаки (основательное укрепление опасных зон, например, от падения самолета). Но ни один, даже самый безопасный реактор в мире, не рассчитан на то, чтобы работать в зоне военных действий. Один из потенциальных рисков — потеря электричества и, в результате, сбой системы охлаждения активной зоны реактора, как это уже происходило в Японии.

От редакции Vласти: утром 4 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские войска обстреляли крупнейшую станцию в Европе — Запорожскую АЭС, что привело к пожару. Утечки радиации, по данным местных властей и Европейских станций, следящих за радиационным фоном, сейчас нет. Великобритания созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

V: Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии, думаю, нужно уточнить для читателей, чем оно отличается от стратегического ядерного оружия, чем оно опасно.

Тогжан Касенова: Существуют две основные категории ядерного оружия: стратегическое и тактическое. Основная разница заключается в том, что тактическое может быть использовано в конфликтах, происходящих на небольшой дистанции, а стратегическое ядерное оружие — для целей на больших расстояниях. Получается, стратегическое ядерное оружие может быть использовано для целей, находящихся за океаном, в США, а тактическое — применяться в местных конфликтах. Сила тактического оружия гораздо меньше, но его использование приведет к человеческим жертвам, загрязнению территории, панике.

V: Что сейчас происходит в среде специалистов по ядерной безопасности?

Тогжан Касенова: Я бы не сказала, что в моем окружении паника, но все коллеги и те, кто занимаются вопросами международной безопасности, находятся в состоянии повышенной тревоги. Все понимают, какая сейчас идет серьезная трансформация системы международных отношений. Тут вопрос даже не в том, будет ли использовано ядерное оружие или нет. Даже если мы забудем на минуту о ядерных рисках, мы проходим через важный исторический момент и мы не знаем, чем это все закончится. Сложно предсказать, что будет, но понятно, что последствия будут глобальными.

V: У мира нет другого опыта ядерной бомбардировки, кроме Хиросимы и Нагасаки, и надеюсь, что не будет. Но давайте рассмотрим самый негативный сценарий. Каковы будут последствия с точки зрения потерь, сможет ли мир в принципе восстановиться и сколько понадобится времени?

Тогжан Касенова: Очень многое будет зависеть от того, сколько килотонн, с какой высоты сброшен заряд, на какую местность, какая была погода, куда дул ветер и т.д. Мне жутко об этом говорить. Это будет невероятная трагедия. За последние несколько лет очень много хорошей работы было проделано именно по изучению гуманитарных последствий ядерных программ. Есть исследования, которые рассматривают каждый компонент: человеческие жертвы, краткосрочное и долгосрочное влияние радиации на окружающую среду и экономический аспект.

Существует интерактивная карта, на которой можно симулировать ядерную атаку на разные города с применением разного оружия. В эти дни сайт часто зависает из-за того, что много людей пытаются его использовать.

Мне кажется, сам факт, что идет речь о потенциальном использовании ядерного оружия в 2022 году — должен заставить нас всех задуматься о том, как мы оказались в такой ситуации.