О медицине катастроф

Инфекции на войне

Есть разного рода медицинские темы, которые касаются медицины войны, называется это еще «эпидемиология вооруженных конфликтов», это отдельная область медицины и эпидемиологии — о том, как с этим всем справляться. И конечно, здесь нужны специалисты-эпидемиологи и специалисты по общественному здравоохранению, я не являюсь экспертом в данной области, но тем не менее могу перевести с научного языка на обычный.

Начнем, конечно же, с инфекций. Есть шутка, что из-за войны ковид исчез. К сожалению, он никуда не делся. По данным на начало февраля в Украине вакцинировано двумя дозами около 50% жителей. Это означает, что половина граждан по-прежнему может заражаться и болеть. Министр здравоохранения Украины говорил о планах к апрелю вакцинировать до 70% населения, но случилась война. Здесь нужно понимать, что ковид добавляет огромное количество проблем в эту всю историю, потому что люди не имеют возможности соблюдать какие-то санитарные нормы, носить маски, дистанцироваться, приходится толпиться в помещениях, которые плохо проветриваются, в холоде и сырости. У многих сейчас нет отопления, воды, нет возможности помыть руки с мылом. Это все, конечно же, мешает тому, чтобы бороться с пандемией. Что могут делать люди, находящиеся в такой ситуации? Знать красные флаги, понимать, когда нужна госпитализация, если, конечно, она возможна. Если госпитализация невозможна, знать какие-то минимальные действия и как оказывать помощь людям, имеющим симптомы дыхательной недостаточности. Если все-таки у вас есть симптомы ковида, то важно дистанцироваться — насколько это возможно.

Что касается казахстанцев, это большой урок для нас — все нужно делать вовремя. Вакцинация уже идет год. Мы никогда не можем исключать каких-либо конфликтов на территории нашей страны, и поверьте, в таком случае наша медицинская система будет страдать. Поэтому всё, о чем мы будем говорить сегодня, это о том, как в принципе нас морально, материально и системно подготовить к подобным ситуациям.

Проверьте, привиты ли ваши родные. Делайте решения на основе здравого смысла, не ведитесь на эти шуточки, что пандемия закончилась, просто сделайте вовремя то, что от вас необходимо.

Когда мы говорим о вооруженных конфликтах, есть острые, срочные действия, касающиеся: 1) инфекционных заболеваний 2) различного рода травм. И третье - психологическая помощь, которая тоже является срочным вопросом. Есть еще плановые операции, учет хронических больных, объем лекарств и т.д.

И первая и вторая часть заслуживают своего внимания и подготовки. Медицинская система должна полностью пересмотреть то, как она работает, насколько она будет эффективна в ситуации гуманитарной катастрофы.

