Никто не ожидал, что откликнется столько людей

Сейчас в штабе могут принимать товары только с чеками, так как при отправке второго груза на границе возникли проблемы – в таможенных декларациях невозможно описать груз как гуманитарную помощь, потому что этого не предполагает закон. Грузы отправляют либо как дипломатическую, либо как генеральную посылку. Для отправки таких посылок необходима декларация с фискальными чеками каждого товара.

«Оказалось, что есть огромное количество проблем. Например, мне на карту скинули 70 миллионов тенге, а в день я могу покупать и переводить только полтора миллиона. Или, например, нам компания приносит 10 тысяч ампул определенного лекарства. А кто я такая? Куда я эти ампулы отправляю? Какой акт о принятии я дам, как физлицо? Завтра кто-то обвинит меня в отмывании доходов за это. Юридически в Казахстане не проработан процесс передачи гуманитарной помощи от народа. Мы цивилизованная страна, желание людей помогать постоянно увеличивается, а законы нам этого не позволяют», – рассказывает Тогжан Кожалиева.

Чтобы удостовериться, что гумпомощь дошла до жителей Украины, волонтеры кладут в посылки письма, в которых по возможности просят получателей написать короткое сообщение в социальные сети «Ел болашағы». Также на коробки клеят наклейки с надписями «Украина, мы с тобой», правда при первой попытке отправить груз таможня в Атырау из-за этого прислала отказ.

«Девушка недавно принесла письмо, посвященное детям – в нем написано о том, что малыш родился в трудное время и ему нужно немного подождать, что все обязательно будет хорошо. Она сама сшила детские теплые одеяла с крыльями и эти письма прикрепила. Приходил мужчина, который часто ходит в горы, по нему было видно, что он принес свой любимый спальный мешок. Прямо оторвал от сердца. Принесли на полтора миллиона тенге вещей, hand made. Молодые ребята с маленьким бизнесом, для них полтора миллиона – это огромная сумма», – говорит Кожалиева.

В течение дня в штаб приходят около 200 человек, поток увеличивается, когда в СМИ или социальных сетях появляются сообщения о сборах. Чаще всего приносят медикаменты и одежду, однако потребность в лекарствах все еще сохраняется. Сейчас волонтеры просят привозить обезболивающие, противовирусные, успокоительные препараты, таблетки от отравления, сиропы от кашля, одноразовые перчатки и эластичные бинты. Также нужны зубные щетки, пасты, памперсы, детское питание, постельное белье, термобелье и теплые вещи. Еду, особенно скоропортящиеся продукты, штаб старается не перевозить, так как в хабе в Катовице ее достаточно.

«Сейчас в чате волонтеров 700 человек, но их гораздо больше. Потому что каждый звонящий, каждый приходящий предлагает помочь. Несколько тысяч уже готовы быть волонтерами. В штабе работают около 45 человек, они тут на постоянной основе. Мы делаем это для того, чтобы украинцы видели, что Казахстан на их стороне. Мы не сможем остановить войну, но сможем попытаться помочь хотя бы облегчить боль», – отмечает женщина.