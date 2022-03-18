Никто не ожидал, что откликнется столько людей

С начала войны в Украине жители разных стран пытаются оказать украинцам поддержку – они выходят на митинги, активно освещают происходящее в социальных сетях, ведут информационную борьбу с пропагандой, а еще активно собирают гуманитарную помощь. В Казахстане первыми об открытии сбора помощи объявили посольство Украины, а позже для сбора помощи объединились и активисты различных общественных и политических групп.
Изначально в здании посольства Украины принимали и сортировали гуманитарную помощь сами сотрудники, но когда стало ясно, что поток желающих помочь ежедневно только увеличивается, в столице был открыт полноценный Штаб гуманитарной поддержки Украины. Сейчас в посольстве, находящемся на улице Жылыой, 12, ежедневно работают волонтеры, занимающиеся сбором гуманитарной помощи, расфасовкой, заполнением документации и отправкой груза.
Жительница столицы Асем Ескабыл была одной из волонтерок, которые принимали поставки гуманитарной помощи в первые дни открытия штаба. Девушка решила объявить сбор финансовой помощи в Instagram для того, чтобы закупить вещи первой необходимости для женщин и детей.
«Я поняла, что люди хотят донатить деньги тем, кому они доверяют, поэтому решила заняться сбором среди своих знакомых. Деньги я и моя знакомая собирали на карту, за два дня удалось собрать 573 тысячи тенге. Я акцентирую свое внимание на женщинах и детях, потому что мне показалось, что о них задумываться будут меньше всего. Также увидела информацию у посольства Украины, что не хватает прокладок, памперсов и детских вещей. Поэтому на 573 тысячи мы купили прокладки, подгузники, смеси для новорожденных, каши для детей, пеленки, различные детские и взрослые таблетки – антибиотики, жаропонижающие, кровоостанавливающие, бинты», – рассказывает Асем Ескабыл.
Коробки с купленными вещами девушки привезли в посольство Украины, где товаров уже было слишком много. Асем решила остаться, чтобы помочь упаковать гуманитарную помощь: «Видимо, никто не ожидал, что такое большое количество людей откликнется. С 5 до 9 вечера мы сортировали и расфасовывали все вещи по коробкам, а также заполняли документы с названиями и количеством медицинских препаратов, чтобы волонтерам на границе с Украиной было удобнее распределять их по стране. Волонтеров было не так много, но мы начали активно писать в социальных сетях о том, что в посольство нужны люди, которые помогут отсортировать всю гуманитарную помощь. Сейчас волонтеров то достаточно, то нет, потому что есть некая текучка и не все приходят на постоянной основе».
11 марта две фуры с гуманитарной помощью уже выехали из столицы в Украину. Маршрут пролегает через Азербайджан, Турцию, Болгарию и Молдавию. Примерно через 10 дней груз прибудет в Киевскую область.
Штаб гуманитарной помощи в столице все еще ищет волонтеров, каждый желающий может оставить заявку на странице Instagram. Также в посольстве Украины принимают денежные пожертвования, на часть из которых также покупают необходимые товары и медикаменты. Сбор открыли 25 февраля, за это время только на карту Kaspi банка перевели 51 492 432 тенге, деньги также можно отправить по официальным реквизитам посольства Украины.
«Украина, мы с тобой»
Вслед за столицей, штаб гуманитарной помощи организовали и в Алматы в доме 36 на улице Барибаева. Его собрала руководительница гражданской инициативы «Ел болашағы» Тогжан Кожалиева вместе с другими общественными деятелями. Поток людей здесь такой же большой, как и в столице, а жители приносят товары в больших пакетах и коробках. Приходят даже пенсионеры – часто они приносят лекарства, особенно инсулин, или наличными отдают часть своей пенсии. С 26 февраля 11 640 человек перечислили на карту сумму в 116 690 080 тенге. Суммы различны – люди жертвуют и по 200, и по 20 000 тенге.
Кожалиева уверена, что главная цель акции – не только сбор денег, но и поддержка: «Мы искренне не понимаем, почему в 21 веке одна страна нападает на другую страну и сомневается в ее независимости. Страдает простой народ, а мы должны им помочь. Мы видим, как дети живут в подвалах, как матери рожают в бомбоубежищах, как миллионы беженцев уезжают из Украины. Алматинцы совсем недавно пережили январские события, поэтому мы знаем, как это страшно. Мы не просто собираем деньги, наша цель – показать, что народ Казахстана против войны. Люди скидывают даже по 100 тенге и таким образом показывают, что жители Казахстана против войны в Украине, а ее независимость даже не обсуждается».
В офисе штаба особый график: гумпомощь начинают принимать в 9 утра, после чего начинается сортировка и упаковка. В 2 часа дня груз, в среднем по 2 тонны в день, увозят в головной склад, откуда его отправляют в аэропорт для воздушной транспортировки. До ночи волонтеры продолжают упаковывать товары, которые приносят неравнодушные алматинцы. В течение всего дня волонтерам поступают звонки с вопросами о том, какие медикаменты и вещи необходимы, многие предлагают помочь с расфасовкой и перевозкой груза. Из Алматы гуманитарная помощь вылетает самолетом через Атырау и Стамбул до Катовице, там расположен хаб, с территории которого все необходимое колоннами отправляется в Украину.
«На самом деле это впервые в истории Казахстана, когда мы помогаем гуманитарной помощью жителям другой страны. Не правительство, а народ. Мы понимаем, что ситуация может измениться в секунду, даже у нас. Мы не хотим, чтобы следующим на горизонте военных действий оказался Казахстан. Россия и российская пропаганда сделали все для того, чтобы Казахстан был за Украину и помогал Украине», – отмечает Кожалиева.
Сейчас в штабе могут принимать товары только с чеками, так как при отправке второго груза на границе возникли проблемы – в таможенных декларациях невозможно описать груз как гуманитарную помощь, потому что этого не предполагает закон. Грузы отправляют либо как дипломатическую, либо как генеральную посылку. Для отправки таких посылок необходима декларация с фискальными чеками каждого товара.
«Оказалось, что есть огромное количество проблем. Например, мне на карту скинули 70 миллионов тенге, а в день я могу покупать и переводить только полтора миллиона. Или, например, нам компания приносит 10 тысяч ампул определенного лекарства. А кто я такая? Куда я эти ампулы отправляю? Какой акт о принятии я дам, как физлицо? Завтра кто-то обвинит меня в отмывании доходов за это. Юридически в Казахстане не проработан процесс передачи гуманитарной помощи от народа. Мы цивилизованная страна, желание людей помогать постоянно увеличивается, а законы нам этого не позволяют», – рассказывает Тогжан Кожалиева.
Чтобы удостовериться, что гумпомощь дошла до жителей Украины, волонтеры кладут в посылки письма, в которых по возможности просят получателей написать короткое сообщение в социальные сети «Ел болашағы». Также на коробки клеят наклейки с надписями «Украина, мы с тобой», правда при первой попытке отправить груз таможня в Атырау из-за этого прислала отказ.
«Девушка недавно принесла письмо, посвященное детям – в нем написано о том, что малыш родился в трудное время и ему нужно немного подождать, что все обязательно будет хорошо. Она сама сшила детские теплые одеяла с крыльями и эти письма прикрепила. Приходил мужчина, который часто ходит в горы, по нему было видно, что он принес свой любимый спальный мешок. Прямо оторвал от сердца. Принесли на полтора миллиона тенге вещей, hand made. Молодые ребята с маленьким бизнесом, для них полтора миллиона – это огромная сумма», – говорит Кожалиева.
В течение дня в штаб приходят около 200 человек, поток увеличивается, когда в СМИ или социальных сетях появляются сообщения о сборах. Чаще всего приносят медикаменты и одежду, однако потребность в лекарствах все еще сохраняется. Сейчас волонтеры просят привозить обезболивающие, противовирусные, успокоительные препараты, таблетки от отравления, сиропы от кашля, одноразовые перчатки и эластичные бинты. Также нужны зубные щетки, пасты, памперсы, детское питание, постельное белье, термобелье и теплые вещи. Еду, особенно скоропортящиеся продукты, штаб старается не перевозить, так как в хабе в Катовице ее достаточно.
«Сейчас в чате волонтеров 700 человек, но их гораздо больше. Потому что каждый звонящий, каждый приходящий предлагает помочь. Несколько тысяч уже готовы быть волонтерами. В штабе работают около 45 человек, они тут на постоянной основе. Мы делаем это для того, чтобы украинцы видели, что Казахстан на их стороне. Мы не сможем остановить войну, но сможем попытаться помочь хотя бы облегчить боль», – отмечает женщина.
«Обидно за то, что добрые люди должны страдать больше всех»
Сбор помощи объявлен не только для жителей Украины, но и для животных. Александра Муссина, которая и ранее занималась помощью животным в Казахстане, связалась с зоозащитниками из Украины, чтобы узнать о состоянии приютов в стране.
«Мне сказали, что в стране сейчас дефицит рук и транспорта, логистика довольно сложная. Некоторые приюты остались изолированы от мира, где-то нет не просто корма, но элементарно воды и газа. Но, к сожалению, отдельно отправлять гуманитарную помощь в определенный приют достаточно сложно, а для волонтеров это будет неоправданно затратно. Сейчас та гуманитарная помощь, которую мы собираем, летит рейсами в Польшу, оттуда ее колоннами доставляют в Украину и распределяют по областям. Неизвестно, какой пакет куда отправится. Поэтому мы решили собирать именно корм», – рассказывает Муссина.
Из-за того, что люди массово уезжают из страны, количество животных в приютах увеличивается. У корма довольно длительный срок хранения, поэтому ему всегда найдется место и применение. Отправлять грузы с едой для животных нецелесообразно, так как для ее приготовления понадобятся газ и вода. Эти ресурсы лучше потратить на приготовление пищи для людей, а в некоторых районах Украины газа и воды нет из-за военных действий.
«Я видела, что был дефицит ветеринарных препаратов, потому что аптеки не работают. В приютах есть сложные животные, например, с диабетом или с почечной недостаточностью. Мы бы очень хотели помочь этим животным, но есть риск, что препараты просто не дойдут до нужных рук. Есть фонд помощи Happy Paw, они в данный момент организовывают по конкретным запросам приютов по всей Украине гуманитарную помощь. Как они мне сказали, им проще открыть сбор пожертвований, чем организовывать колонны гуманитарной помощи», – отмечает девушка.
При этом в приютах содержатся не только собаки и кошки, но и лошади, козы и другие домашние животные, которых не получится прокормить обычным кормом – для них нужно покупать сено или яблоки. Муссина решила открыть финансовый сбор, чтобы на большую часть суммы приобрести корм, а остальную пожертвовать в Happy Paw. Так зоозащитники в Украине смогут приобрести необходимые ветеринарные медикаменты и продукты для животных. За неделю девушке перевели 290 тысяч тенге, на которые она купила 140 собачьих и 280 кошачьих пакетиков желе, 10 кошачьих, 20 собачьих и 10 универсальных банок консервов, 40 кг кошачьего и 97 кг собачьего сухого корма, еще 130 долларов Муссина отправила в фонд.
«Только половина фонда Happy Paw сейчас работает, потому что кто-то сидит с детьми в бомбоубежищах, кто-то уехал, и это какой-то хаос, который они пытаются реорганизовать. Я знаю как минимум два приюта, которые находятся под обстрелами. В Николаеве девушка сейчас следит за 70 кошками, уезжающие оставляют ей своих. Она ездит в магазин за кормом, когда на улице тихо, возвращается – и снова бомбежки. Когда люди находятся под бомбежками, но при этом остаются помогать приютам, потому что там 700 собак и кошек и никто кроме них им не поможет – это определенное мужество и испытание доброты и совести. Мне обидно за то, что добрые люди должны страдать больше всех».
Александра уже закрыла сбор, но просит всех, кто хочет помочь животным, приносить корм в штабы гуманитарной помощи в столице и Алматы. Для девушки сбор помощи стал показателем того, как в Украине зоозащитники создали централизованную систему помощи животным, на которую стоит обратить внимание казахстанцам.
«Где тонко, там и рвется, можно наблюдать, как зоозащита Украины реагирует на войну в том плане, что у них есть централизованность в благотворительности, в связи приютов друг с другом. Любые социальные институты, которые уязвимы в мирное время, в военное время становятся еще более уязвимыми, и поэтому на них нужно обращать внимание до того, как случается гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно поддерживать своих зоозащитников. Мысль, которая мне понравилась у колумнистки Насти Гончаровой: иногда это божий умысел, который помогает творить добро человеческими руками – наша задача просто не мешать», – резюмирует Муссина.
Переезд в Казахстан
Когда в конце февраля стало ясно, что война не закончится быстро, казахстанцы начали помогать беженцам из Украины и мигрантам из России и Беларуси. В мессенджере Telegram сейчас активно работают чаты релокации в Казахстан, где местные жители помогают украинцам, россиянам и белорусам по вопросам переезда. В чатах обсуждают пересечение сухопутной границы, перелеты, юридические и бытовые вопросы, помогают с поиском жилья, работы, детских садиков и школ. В столице уже успели провести первую встречу с недавно приехавшими.
Украинка Кристина Кунах, проживающая в Алматы, вместе с сообществом украинцев в Алматы помогают эвакуировать граждан Украины в Казахстан. 8 марта в Алматы прилетели больше 20 человек, их количество будет увеличиваться постоянно. Девушка просит всех, кто может оказать помощь, делиться теплыми вещами и обувью, детскими вещами, пледами, постельными комплектами, памперсами, средствами гигиены, игрушками, книжками и другими вещами – все это понадобится жителям Украины, которые прилетели в Казахстан с небольшими сумками.
Профессорка Назарбаев университета Алима Биссенова вместе с группой коллег готовы организовать антропологам, социологам и другим гуманитариям PhD, уехавшим из Украины или России, временное жилье и предоставить доступ к кампусу и университетским ресурсам.
Помогает и бизнес. Альплагерь Туюк-Су, где обучают альпинизму и восхождению в горы, предлагает всем, кого война в Украине вынудила уехать из Украины или России в Казахстан бесплатное проживание в лагере до 25 апреля.
Диджитал-агентство Rocket Firm помогает пострадавшим от войны или тем, кто не разделяет политику развязавшего ее режима, найти работу в IT-сфере и предлагает IT-компаниям присоединиться к инициативе. За 7 дней в компанию поступила 201 заявка, а к помощи в поиске работы присоединились 45 рекрутеров.
Сервис доставки еды и продуктов Wolt открыли в своем приложении сбор финансовых средств для Красного Полумесяца Казахстана, все пожертвования будут переведены Красному Кресту Украины. С 25 февраля по 9 марта было собрано 13 321 010 тенге.