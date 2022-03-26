Власти – десять. Надеемся, что это только начало

В это трудно поверить, но сегодня Власти – десять лет.
По абсолютно понятным, как нам видится, причинам этот первый большой юбилей мы не отмечаем, а используем его как повод напомнить о том, как важна свобода слова. Несколько предыдущих лет и особенно начало 2022-го многократно убедило, что без свободных медиа невозможно построить настоящее общество.
Мы наблюдали и наблюдаем попытки заглушить независимые голоса – и в Казахстане, и в других странах. За эти десять лет многие наши коллеги в нашей республике были лишены возможности выпускать свои издания, оказавшись под прессом судебных исков и запретов. В Беларуси, стране, являющейся близким партнером Казахстана, десятки журналистов остаются в тюрьмах по абсолютно надуманным, политически мотивированным обвинениям. В России десятки медиа закрылись сами либо недоступны для читателей из-за военной цензуры, потому что властям страны важно не называть войну, которую они ведут против Украины, – войной.
Не зависящие от государства медиа и в Казахстане, и на всем этом пространстве существуют вопреки – цензуре, давлению, попыткам обвинить их в предвзятости или работе на Запад. Они же продолжают работать ради общества, информируя о происходящем, анализируя события, давая слово тем, кому не находится место в СМИ, живущих на деньги государства. Не игнорируя важные события и находясь под риском преследования.
Вы поддерживали нас в самые сложные моменты и продолжаете поддерживать сейчас – донатами, словами, распространяя наши материалы. И главное – вы поддерживаете нас своим доверием. Это очень ценно и важно для нас, и мы чувствуем эту поддержку каждый день.
Мы хотим быть оптимистами и надеяться, что у нас и других медиа в Казахстане будет возможность продолжать работу, делать расследования, писать о важном, задавать вопросы, спорить и представлять разные мнения.
Это короткое письмо мы хотим закончить призывами, которые сейчас, на наш взгляд, должны звучать повсеместно. Мы требуем свободы политическим заключенным в Казахстане, включая тех, кто незаконно ее лишен после январских событий.
И, пусть и в оглушенное ненавистью, злобой и пропагандой пространство, мы все же проговорим – нет войне! Мы мечтаем сейчас, чтобы наши многочисленные друзья в Украине были в безопасности, а не под постоянной угрозой, чтобы российское государство вывело свои войска из независимой страны и перестало ее бомбить. Чтобы Украина могла вздохнуть спокойно, а с ней – и все мы.