Власти – десять. Надеемся, что это только начало

По абсолютно понятным, как нам видится, причинам этот первый большой юбилей мы не отмечаем, а используем его как повод напомнить о том, как важна свобода слова. Несколько предыдущих лет и особенно начало 2022-го многократно убедило, что без свободных медиа невозможно построить настоящее общество.

Мы наблюдали и наблюдаем попытки заглушить независимые голоса – и в Казахстане, и в других странах. За эти десять лет многие наши коллеги в нашей республике были лишены возможности выпускать свои издания, оказавшись под прессом судебных исков и запретов. В Беларуси, стране, являющейся близким партнером Казахстана, десятки журналистов остаются в тюрьмах по абсолютно надуманным, политически мотивированным обвинениям. В России десятки медиа закрылись сами либо недоступны для читателей из-за военной цензуры, потому что властям страны важно не называть войну, которую они ведут против Украины, – войной.

Не зависящие от государства медиа и в Казахстане, и на всем этом пространстве существуют вопреки – цензуре, давлению, попыткам обвинить их в предвзятости или работе на Запад. Они же продолжают работать ради общества, информируя о происходящем, анализируя события, давая слово тем, кому не находится место в СМИ, живущих на деньги государства. Не игнорируя важные события и находясь под риском преследования.