Процесс / Общество
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26 марта 2022

Власти – десять. Надеемся, что это только начало

Короткое письмо редакции своим читателям

Власти – десять. Надеемся, что это только начало

В это трудно поверить, но сегодня Власти – десять лет.

По абсолютно понятным, как нам видится, причинам этот первый большой юбилей мы не отмечаем, а используем его как повод напомнить о том, как важна свобода слова. Несколько предыдущих лет и особенно начало 2022-го многократно убедило, что без свободных медиа невозможно построить настоящее общество.

Мы наблюдали и наблюдаем попытки заглушить независимые голоса – и в Казахстане, и в других странах. За эти десять лет многие наши коллеги в нашей республике были лишены возможности выпускать свои издания, оказавшись под прессом судебных исков и запретов. В Беларуси, стране, являющейся близким партнером Казахстана, десятки журналистов остаются в тюрьмах по абсолютно надуманным, политически мотивированным обвинениям. В России десятки медиа закрылись сами либо недоступны для читателей из-за военной цензуры, потому что властям страны важно не называть войну, которую они ведут против Украины, – войной.

Не зависящие от государства медиа и в Казахстане, и на всем этом пространстве существуют вопреки – цензуре, давлению, попыткам обвинить их в предвзятости или работе на Запад. Они же продолжают работать ради общества, информируя о происходящем, анализируя события, давая слово тем, кому не находится место в СМИ, живущих на деньги государства. Не игнорируя важные события и находясь под риском преследования.

Мы уверены, что наши десять лет – это победа наших читателей.

Вы поддерживали нас в самые сложные моменты и продолжаете поддерживать сейчас – донатами, словами, распространяя наши материалы. И главное – вы поддерживаете нас своим доверием. Это очень ценно и важно для нас, и мы чувствуем эту поддержку каждый день.

Мы хотим быть оптимистами и надеяться, что у нас и других медиа в Казахстане будет возможность продолжать работу, делать расследования, писать о важном, задавать вопросы, спорить и представлять разные мнения.

Мы рассчитываем, что новые инициативы властей Казахстана не заглушат наши голоса.

Это короткое письмо мы хотим закончить призывами, которые сейчас, на наш взгляд, должны звучать повсеместно. Мы требуем свободы политическим заключенным в Казахстане, включая тех, кто незаконно ее лишен после январских событий.

И, пусть и в оглушенное ненавистью, злобой и пропагандой пространство, мы все же проговорим – нет войне! Мы мечтаем сейчас, чтобы наши многочисленные друзья в Украине были в безопасности, а не под постоянной угрозой, чтобы российское государство вывело свои войска из независимой страны и перестало ее бомбить. Чтобы Украина могла вздохнуть спокойно, а с ней – и все мы.

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