«То, что нет хорошего контента на казахском языке - это уже миф»

Помимо множества госпрограмм, которые призваны помогать развитию государственного языка, в Казахстане действует сразу несколько онлайн-площадок и движений, главной целью которых является популяризация казахского языка. Они пишут увлекательные тексты, объясняют и рассказывают и добиваются перемен - и в интересе к языку и в его использовании. Власть поговорила с несколькими из них.
Qazaq Grammar
Еще в 2012 году основатель проекта Qazaq Grammar Нурсултан Багидолла начал заниматься популяризацией казахского языка. Но тогда название проекта и платформа были совсем другими. Позже он перешел на площадку Instagram, где сейчас более 42 тысяч подписчиков.
Сам автор рассказывает, что многие ошибаются, думая, что Qazaq grammar – это курс казахского языка или словарь. Основная цель проекта – популяризация казахского языка. Показать казахский язык в современном, привлекательном виде и в целом - повышать знание языка.
«Qazaq Grammar – это не курс казахского языка. Хотелось бы это уточнить, потому что есть много людей, которые часто пишут мне лично и спрашивают о курсе. Во-вторых, Qazaq grammar – это не словарь. Многие подписчики часто просят переводы, синонимы и значения определенных казахских слов. Это может быть связано с тем, что некоторые из наших постов содержат значения и переводы редких слов. К сожалению, это не такой проект. Но в будущем я хочу сделать QG (Qazaq Grammar – В.) крупнейшим и наиболее полным ресурсом казахского языка», — говорит Власти Багидолла.
На странице Qazaq grammar можно найти контент от разбора грамматики до различных мемов, комиксов, например, о диалекте и этимологии казахского языка. Также для интерактива с читателями в Instagram stories проводятся различные опросы, сессии вопросов-ответов. Нурсултан отмечает, что с помощью юмора можно пробудить у людей желание изучать казахский язык.
«Юмор - универсальный язык. Даже человек, мало знающий или даже не знающий казахского языка, может увидеть мемы и кое-что понять о казахском языке и казахах. Лучшее в таком контенте – это то, что можно легко изучить язык при этом он создает хорошее настроение, – поясняет он. – В Казнете многие привыкли видеть русские, английские мемы. При просмотре в QG смешного и качественного мема на казахском у многих возникает “mindblow”, то есть “взрыв” сознания. Те, кто не ожидал такого, будут распространять этот контент дальше и делиться им с друзьями. Думаю, все это расширит сферу использования языка».
По мнению автора Qazaq grammar, в процессе развития языка не должно быть никакой агрессии, никакого негатива.
«Как я помню себя, споры вокруг казахского языка не утихали. (...) Факторы, провоцирующие развитие спорных событий, существуют как извне, так и изнутри. К внешним можно отнести высказывание некоторых людей из страны - нашего северного соседа, а внутренние причины включают движения, которые агрессивно требуют казахского языка и предвзятость некоторых наших соотечественников по отношению к казахскому языку», — говорит он.
«Если бы был очевидный способ решить проблему и все знали бы как действовать, эта проблема была бы решена давно», – уверен он. Но так как такого способа нет, он предлагает рассмотреть разные варианты и попробовать все для развитие государственного языка. Один из способов популяризации казахского языка – это частое писание о нем в интернете, считает Нурсултан.
«Как создаются посты Qazaq Grammar? Для этого прежде всего должна быть любовь к языку. После того, как замечаешь и изучаешь различные аспекты языка, в результате появляется определенная тема. Затем создается текст и придумается изображение или видео к этой теме».
Большую часть аудитории проекта составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме того, среди подписчиков есть и иностранцы, что радует автора проекта.
Qazaqsha jaz
Одна из серьезных проблем для носителей казахского языка – это отсутствие сервиса на казахском языке в социальных сетях для казахскоязычных потребителей. Об этом задумались организаторы движения Qazaqsha jaz и в 2020 году начали писать комментарии на страницах известных компании с просьбой предоставить информацию на казахском языке. По словам Алии Сари, одной из администраторов движение «Qazaqsha jaz», им удалось добиться, чтобы сотни компаний начали вести свои акаунты в соцсетях на казахском языке.
«Qazaqsha jaz – это онлайн-движение, которое стремится увеличить репрезентацию казахского языка в социальных сетях и в интернете в целом. Наши принципы – вежливость и цивилизованность, то есть работаем в соответствии с требованиями сетевого этикета», — поясняет Алия в разговоре с Властью.
При этом движение отмечает, что русский язык также имеет значение в стране Поэтому они его не отрицают, а просят предоставить информацию на государственном языке. Они этот метод называют «Тербеу» (в переводе означает «качать» – В.).
Вначале активисты комментировали посты крупнейших компании, такие как Burger King, Samsung, с просьбой вести контент на казахском языке. Финансовые возможности также играют важную роль в способности компаний вести контент на обоих языках. По словам Алии, компании с таким ресурсом, как Samsung, всегда ищут новые идеи, стремясь удовлетворить потребности всех клиентов, поэтому сразу приветствовали идею Qazaqsha jaz.
«Как одно из достижений движение Qazaqsha jaz, могу отметить, что мы повлияли на создание казахской версии банковского приложения Kaspi.kz. Также перевели бета-версию приложения Telegram на казахский язык. Чем больше людей установят приложение на казахском языке, тем больше вероятность попасть в число официальных языков мессенджера», — добавляет Сари.
Она уверена, что для того, чтобы на государственном языке появлялось больше контента, важно запрашивать информацию, пользоваться банкоматом и приложениями на казахском языке.
«На каждом сайте есть статистика по языку. Например, если потребители не выбирают интерфейс на казахском языке, компания может предоставить информацию только на русском языке, подумав, что контент на казахском не читается. Подобные повседневные занятия, на которые мы не обращаем внимания, становятся трендом. Когда все больше и больше людей хотят этого, это приводит к изменениям».
Kazakh bubble
Больше двух лет назад выпускник Назарбаев университета по специальности «Лингвистика» Бейбарыс Сейтак вместе со своими единомышленниками создали страницу Kazakh bubble в Instagram, где простым языком излагают научную информацию о языкознании. Эта страница – хорошая площадка для тех, кто хочет изучать казахский язык. Потому что авторы объясняют и пишут разные интересные темы на двух языках. Например, в их постах можно узнать как говорить без акцента или же как не запутаться в суффиксах казахского языка.
«Kazakh bubble – это научно-популярная страница в области лингвистики. Слово «Bubble» в названии Kazakh bubble, во-первых, дает отсылку на древний город Бабыл (Вавилон – В.). Также в комиксах знак, указывающий на речь персонажа, на английском языке называется «Speech bubble», название тоже указывает на это, — объясняет Сейтак. – То есть, мы стремимся простым языком донести различную научную информацию о казахском языке, о языках в целом. Например, мы берем научные данные о фонетике, фонологии казахского языка и объясняем людям, как правильно пишутся эти слова и как произносятся».
Сейчас на страницу Kazakh bubble подписано более 10 тысяч человек. Сейтак отмечает, что большинство подписчиков - молодые люди, в основном из столиц. Их читают и русскоязычные, и казахоязычные.
Бейбарыс замечает положительные моменты в развитии казахского языка. Он отмечает, что распространенная раньше идея «на казахском языке нет контента» сейчас уже стала мифом, так как ежедневно выходят разные фильмы, песни и книги на казахском языке. По его словам, проблема может заключаться не в отсутствии информации на языке, а в слабости продвижения контента. Он напоминает о проекте «100 книг» по развитию общественных и гуманитарных наук на казахском языке, который, по мнению Бейбарса, был хорошим проектом, но не стал известным.
«Надеюсь, что это не просто мой «Info bubble» (информационный пузырь – В.), но замечаю в развитии казахского языка проявляются позитивные моменты. Многие из этих вопросов начали обсуждаться с прогрессивной точки зрения. Другими словами, мы понимаем, что казахский язык – это не чужой язык, признанный «националистами», а наоборот, это наш родной язык. Во-вторых, это язык, который видел неравенство и, к сожалению, все еще видит его», — отмечает лингвист.
Kazakh bubble особое внимание уделяют визуальному сопровождению и форматам постов. Иногда лингвисты с юмором объясняют тему через различные мемы.
«В целом мы стараемся разнообразить наш контент. Иногда публикуем прикольные мемы на казахском языке, а иногда и лонгрид, чтобы обсудить и объяснить одну большую тему в деталях. Временами даем рекомендации по музыке, книге, кино. Действительно, мы придаем особое значение визуалу. Людям должно быть удобно читать, посты должны быть привлекательными. Здесь нет глубокой философии. Мы считаем, что казахский язык достоин такой красоты. Кроме того, мы производим плакаты, открытки на продажу. Мы долго работали над их дизайном. Например, для того, чтобы слова не перекрывались внутри одного поста, на казахском языке заголовок пишем большим жирным шрифтом, на русском - немного меньшего размера и тона. Также иногда наши читатели дают советы, говорят комплименты, которые вдохновляют нас».