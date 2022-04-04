«То, что нет хорошего контента на казахском языке - это уже миф»

«Юмор - универсальный язык. Даже человек, мало знающий или даже не знающий казахского языка, может увидеть мемы и кое-что понять о казахском языке и казахах. Лучшее в таком контенте – это то, что можно легко изучить язык при этом он создает хорошее настроение, – поясняет он. – В Казнете многие привыкли видеть русские, английские мемы. При просмотре в QG смешного и качественного мема на казахском у многих возникает “mindblow”, то есть “взрыв” сознания. Те, кто не ожидал такого, будут распространять этот контент дальше и делиться им с друзьями. Думаю, все это расширит сферу использования языка».

По мнению автора Qazaq grammar, в процессе развития языка не должно быть никакой агрессии, никакого негатива.

«Как я помню себя, споры вокруг казахского языка не утихали. (...) Факторы, провоцирующие развитие спорных событий, существуют как извне, так и изнутри. К внешним можно отнести высказывание некоторых людей из страны - нашего северного соседа, а внутренние причины включают движения, которые агрессивно требуют казахского языка и предвзятость некоторых наших соотечественников по отношению к казахскому языку», — говорит он.

«Если бы был очевидный способ решить проблему и все знали бы как действовать, эта проблема была бы решена давно», – уверен он. Но так как такого способа нет, он предлагает рассмотреть разные варианты и попробовать все для развитие государственного языка. Один из способов популяризации казахского языка – это частое писание о нем в интернете, считает Нурсултан.

«Как создаются посты Qazaq Grammar? Для этого прежде всего должна быть любовь к языку. После того, как замечаешь и изучаешь различные аспекты языка, в результате появляется определенная тема. Затем создается текст и придумается изображение или видео к этой теме».

Большую часть аудитории проекта составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме того, среди подписчиков есть и иностранцы, что радует автора проекта.

Qazaqsha jaz

Одна из серьезных проблем для носителей казахского языка – это отсутствие сервиса на казахском языке в социальных сетях для казахскоязычных потребителей. Об этом задумались организаторы движения Qazaqsha jaz и в 2020 году начали писать комментарии на страницах известных компании с просьбой предоставить информацию на казахском языке. По словам Алии Сари, одной из администраторов движение «Qazaqsha jaz», им удалось добиться, чтобы сотни компаний начали вести свои акаунты в соцсетях на казахском языке.

«Qazaqsha jaz – это онлайн-движение, которое стремится увеличить репрезентацию казахского языка в социальных сетях и в интернете в целом. Наши принципы – вежливость и цивилизованность, то есть работаем в соответствии с требованиями сетевого этикета», — поясняет Алия в разговоре с Властью.