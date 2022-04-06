«Мы молим Бога о мире»

У 71-летней пенсионерки Айгуль из села в Баткенской области Кыргызстана очень много забот. Она страдает от диабета и повышенного кровяного давления и при этом растит шестерых внуков и правнуков, пока ее сын и дочь на заработках в России.

До недавнего времени заработки ее детей в России позволяли Айгуль содержать семью, но 24 февраля Россия напала на Украину, и ответные жесткие санкции США, Евросоюза и Великобритании привели к обвалу рубля: за неделю он подешевел почти на четверть.

Многие россияне поддерживают войну, которую государство представляет как «специальную операцию» для обеспечения безопасности страны. Санкции Запада направлены в том числе на то, чтобы они почувствовали боль от действий своего правительства.

Но в далеком Кыргызстане Айгуль, которая попросила не называть ее настоящее имя, тоже страдает.

Из-за обесценивания рубля тех денег, что сейчас отправляют ей дети, не хватает — даже в ее маленькой деревне. Цены на продукты и лекарства выросли. И если ее дети потеряют источник заработка в России, им может даже не хватить денег на билеты домой — они сильно подорожали. При этом в самом Кыргызстане рабочих мест немного, и Айгуль не знает, что ждет ее семью.

«Пусть войны не будет», — сказала она OCCRP, сидя за низеньким столом в темной кухне своего деревенского дома. – «Мы молимся с утра до вечера, просим Бога о мире. Боимся, что [война] нас тоже коснется».

У ее соотечественников в Москве похожие настроения.

Саида, 33-летняя продавщица одежды на московском оптовом рынке, которая просила не называть ее настоящего имени, видит, как с каждым днем покупателей становится все меньше. Сейчас она не может себе позволить отправлять деньги семье в Кыргызстан.

«Уже как две недели торговли почти нет», — жалуется она.

32-летнему Эльнуру из Азербайджана,который работает администратором московского ресторана, пришлось сказать жене, что он не может отправить деньги домой, потому что «бумага А4 стала дороже рублей».

Таких трудовых мигрантов из Центральной Азии и с Кавказа в России миллионы, и их доход тает на глазах из-за санкций. Под угрозой оказывается благосостояние их семей на родине — это люди, которые не имеют никакого отношения ни к Путину, ни к войне.

В ближайшие недели и месяцы многим мигрантам предстоить понять, насколько привычный план — зарабатывать в России и отправлять деньги на родину — вообще жизнеспособен. Если нет, мы можем увидеть массовое возвращение трудовых мигрантов в Центральную Азию и на Кавказ.