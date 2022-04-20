Первый казахстанский интернет-шатдаун

Под блокировкой подразумевается недоступность отдельных интернет-ресурсов, социальных сетей, поясняет экспертка по цифровым правам Дана Буралкиева. Блокировку обойти не сложно, например, с помощью VPN сервисов. Полное же отключение интернета или шатдаун – это, как правило, «закрытие» каналов передачи связи интернет-провайдерами. Чтобы найти уязвимость в шатдауне нужны серьезные профессиональные навыки.

«С точки зрения инфраструктуры интернет в Казахстане очень централизован», – комментирует юрист и директор ОФ «Digital Paradigm» Елжан Кабышев. Сейчас он совместно с другими экспертами проекта «Ландшафт цифровых прав и свобод» исследует в том числе январский шатдаун.

По его словам, Казахстан имеет немного точек международного стыка c мировым интернетом, основной интернет-трафик идет через Российскую Федерацию.

Приостановление связи в Казахстане может происходить по предписанию КНБ, если ведомства посчитает это нужным для защиты общества и государства. По закону «О связи», операторы и АО «Государственная техническая служба» (ГТС) обязаны исполнить такое предписание в течение двух часов. ГТС – это организация, которая владеет госмонополией на техническое сопровождение системы централизованного управления телекоммуникацией страны. Раньше она входила в структуру КНБ, а в 2018 году организация перешла в АО «НИТ».

В целом права по ограничению связи в Казахстане имеют КНБ, Генпрокуратура, Минобороны и МВД, но только при чрезвычайном положении. Это закреплено правительственным постановлением.

При этом чаще всего госорганы не объясняют эпизоды блокировок и не признают свою ответственность за ограничения связи. Недавно депутат мажилиса от правящей партии «Аманат» Айдос Сарым, комментируя новые законодательные поправки о блокировке соцсетей, прямо заявил журналистам в кулуарах: «Вы же знаете, у нашего государства есть возможность заблокировать любую социальную сеть, не ссылаясь ни на какой закон. Теперь мы сделали уполномоченный орган, который отвечает за все эти вопросы. Раньше, помните, непонятно было, если какой-то сайт отключился, то ли это «Казахтелеком», то ли КНБ или ещё кто. Сейчас этого не будет».

Официальные органы не прокомментировали и начало январского шатдауна. Пятого января мобильный оператор Kcell сообщил о приостановлении работы сетей по запросу компетентных органов. И только 6 января, после введения режима ЧП во всех регионах страны, о тотальном ограничении доступа к интернету сообщило государственное СМИ «Хабар 24».